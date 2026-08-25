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Cuatro adolescentes robaron una camioneta de lujo, huyeron en contramano y causaron la muerte de una pareja en Nueva Jersey

La secuencia se extendió durante varias horas y terminó en Mays Landing, donde un impacto frontal dejó dos víctimas fatales y abrió una causa para determinar quién iba al volante

Imagen de una cámara de vigilancia durante la colisión de dos automóviles en una intersección cerca de una estación de servicio
La investigación intenta reconstruir cómo una secuencia que comenzó de madrugada terminó con dos víctimas fatales en Atlantic County (FOX 29 Philadelphia)
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Las primeras horas de la investigación dejaron una pregunta central sin respuesta: quién conducía la Mercedes-Benz G Wagon 2024 al momento del choque que terminó con la vida de una pareja en Mays Landing, en Nueva Jersey.

La fiscalía del condado de Atlantic atribuyó el episodio a cuatro adolescentes y señaló que el grupo había quedado bajo sospecha tras una persecución que se extendió durante buena parte de la madrugada.

El caso tomó relevancia pública a partir de una reconstrucción de New York Post, que ubicó el inicio de la secuencia en Longport y el desenlace cerca de las 8 de la mañana del sábado.

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Una camioneta gris con el frente destruido y el capó levantado sobre una calle junto a señales de tránsito
Los investigadores analizan el recorrido del vehículo desde Longport hasta la zona donde ocurrió el impacto (NBC10 Philadelphia)

Para ese momento, la camioneta ya había sido reportada como robada y los investigadores intentaban establecer el rol de cada uno de los ocupantes.

La oficina del fiscal aseguró, en declaraciones replicadas por New York Post, que el vehículo circuló en contramano poco antes del impacto.

La colisión ocurrió en el cruce de Route 50 y Third Street, en una zona cercana a una estación de servicio, donde la camioneta chocó de frente contra un Hyundai sedán.

Vista aérea de una camioneta negra accidentada en la calle y otro vehículo dañado cerca de una estación de servicio
La escena quedó marcada por restos de los vehículos en un sector próximo a un local de servicios (NBC10 Philadelphia)

Quiénes fueron las víctimas y qué se sabe del impacto

Las víctimas fatales fueron identificadas como Robert Barr Jr., de 54 años, y Alice Stilwell, de 67, ambos oriundos de Egg Harbor Township. La información fue difundida por los fiscales y retomada por New York Post en su cobertura del caso.

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El parte oficial sostuvo que, tras el impacto, el sedán salió despedido hacia la estación de servicio. Los ocupantes murieron como consecuencia de la colisión, de acuerdo con la versión oficial.

Camiones de bomberos, personal de emergencia tras una lona amarilla, escombros sobre el asfalto y una cinta de cordón policial
El impacto causó la muerte de los dos ocupantes del sedán que circulaba por la zona de Mays Landing (FOX 29 Philadelphia)

New York Post añadió que Stilwell era considerada una madre y abuela muy querida por su entorno. Esa referencia surgió de una campaña de recaudación organizada para cubrir los gastos funerarios.

Después del choque, los cuatro adolescentes bajaron del vehículo e intentaron dejar la escena. Los investigadores afirmaron que los sospechosos fueron arrestados poco después.

Tres mujeres sonríen de pie en la cubierta de un crucero junto a una piscina y tumbonas al atardecer
Familiares y allegados despidieron a Stilwell como una figura muy querida dentro de su comunidad (Gofundme)

Cómo se desarrolló la persecución policial

La reconstrucción publicada por New York Post indicó que la Mercedes-Benz G Wagon estaba valuada en USD 220.000 y había sido sustraída antes del amanecer. El primer avistamiento reportado por la Policía ocurrió hacia las 3.40 de la madrugada, cuando un agente de Longport intentó detenerla tras verla pasar a gran velocidad.

Horas más tarde, efectivos de Hamilton Township volvieron a detectar la camioneta cerca de las 7.45 de la mañana. La fiscalía afirmó que los oficiales la siguieron durante un nuevo tramo, aunque perdieron contacto visual pocos minutos antes del choque fatal.

Hasta ahora, las autoridades no precisaron cómo se distribuyeron los ocupantes dentro del vehículo a lo largo del recorrido. Tampoco detallaron en qué momento alguno de ellos tomó el control de la camioneta.

Costado de una camioneta policial de color negro y blanco con la insignia dorada de la Policía del Municipio de Hamilton
La Policía local apareció en uno de los tramos decisivos del recorrido previo al choque (CBS Philadelphia)

Las acusaciones y la principal incógnita de la causa

Uno de los detenidos fue identificado como Nayshaun Brown, de 18 años. Los otros tres involucrados son menores de edad, por lo que sus nombres no fueron difundidos por las autoridades, tal y como consignó New York Post.

Los cuatro enfrentan cargos por conspiración para cometer agresión agravada, uso ilegal del vehículo y evasión policial. Esas acusaciones quedaron asentadas en registros judiciales citados por el medio.

Retrato de Nayshaun Brown con ropa naranja de presidio y cabello largo con rastas sobre un fondo gris
El joven de 18 años fue el único sospechoso identificado públicamente porque los otros detenidos son menores (NBC10 Philadelphia)

Tampoco trascendió de inmediato información sobre abogados que representen a Brown o a los tres menores detenidos.

Los investigadores mantienen abierta la pesquisa para establecer la mecánica exacta del episodio y el grado de responsabilidad que le corresponde a cada uno de los acusados.

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