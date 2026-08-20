El FBI allanó la casa de Eric Swalwell, excongresista investigado por agresión sexual

El FBI allanó la casa de Eric Swalwell en Washington, DC, como parte de una investigación federal por agresión sexual (REUTERS)

Guardar

El FBI allanó la casa del excongresista Eric Swalwell en Washington D.C. el domingo 16 de agosto. La operación ocurrió un día después de que agentes federales interceptaran al político en el aeropuerto de San Francisco para incautar sus dispositivos electrónicos. Estos procedimientos forman parte de una investigación federal por agresión sexual que mantiene bajo escrutinio al exrepresentante demócrata.

El operativo en el aeropuerto respondió a la necesidad de asegurar pruebas digitales críticas antes de que pudieran ser alteradas o borradas. Al portar una orden judicial de registro, los agentes del FBI confiscaron su teléfono móvil y otros equipos electrónicos personales para obtener evidencias directas sobre las denuncias de conducta sexual inapropiada. Esta acción fue el paso previo necesario para completar el registro de su domicilio en la capital.

PUBLICIDAD

Investigaciones federales y denuncias por agresión sexual

La labor de los agentes se centra en analizar el contenido de los equipos confiscados. El FBI utiliza esta información para contrastar los testimonios recibidos, mientras las autoridades trabajan bajo la premisa de obtener pruebas técnicas que respalden los relatos de las víctimas. La gravedad de las acusaciones escaló cuando se expusieron los hechos en abril.

En ese momento, cuatro mujeres acusaron a Swalwell de violación y conducta inapropiada. Una exempleada del excongresista alegó haber sido violada en dos ocasiones, en 2019 y 2024, mientras que otras tres mujeres reportaron a CNN haber recibido mensajes explícitos y fotografías sin su consentimiento. Las víctimas, tras prestar declaración ante agentes federales, subrayaron la persistencia de los abusos en distintos entornos.

PUBLICIDAD

Agentes federales interceptaron a Eric Swalwell en el aeropuerto de San Francisco y le incautaron dispositivos electrónicos con una orden judicial (Europa Press)

El impacto legal de estas acusaciones activó investigaciones criminales en múltiples jurisdicciones. La Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan y el Departamento del Sheriff de Los Ángeles confirmaron la apertura de expedientes para evaluar la veracidad de los testimonios. Ante estos señalamientos, el exlegislador calificó las acusaciones de “falsas” y cuestionó su temporalidad al ocurrir cerca de un proceso electoral.

A pesar de su defensa, figuras clave del Partido Demócrata, como Hakeem Jeffries, retiraron su apoyo político al excongresista. La presión interna y social forzó su salida de la contienda por la Gobernación de California y su posterior renuncia al cargo legislativo.

PUBLICIDAD

Diferenciación con el caso de inteligencia extranjera

Es fundamental distinguir este proceso actual de otra indagatoria previa que vinculó al político con el entorno de Christine Fang. Recientemente, la Casa Blanca desclasificó registros sobre la relación de Swalwell con esta mujer, sospechosa de operar como espía para China. Aunque ambos temas generan atención mediática, responden a expedientes y motivos legales totalmente diferentes.

El caso Fang se enfocó exclusivamente en la seguridad nacional y posibles violaciones a las leyes de financiamiento electoral. En contraste, la investigación que motiva los registros actuales se concentra en delitos de índole sexual. Esta separación es clave para comprender por qué el exlegislador enfrenta múltiples frentes legales de manera simultánea.

PUBLICIDAD

Detalles sobre los archivos desclasificados

Los documentos publicados por el Grupo de Trabajo de Transparencia de la Casa Blanca detallan que el exlegislador admitió ante el FBI haber mantenido encuentros físicos con Fang años atrás.

Los archivos desclasificados indican que Eric Swalwell admitió ante el FBI haber mantenido encuentros físicos con Christine Fang años atrás (Europa Press)

El objetivo de aquella investigación era determinar posibles vínculos con inteligencia extranjera y violaciones a las normas de financiamiento de campañas. Los puntos clave de ese caso son:

“Swalwell admitió encuentros físicos con Fang” , según los registros del FBI .

Los agentes investigaron si existió un intercambio de favores, como promesas de pasantías a cambio de donaciones.

La agencia cerró el caso sin presentar cargos penales al no hallar pruebas de corrupción.

Las autoridades prohibieron a Fang el reingreso a Estados Unidos tras concluir su labor de inteligencia.

Postura de la defensa y análisis de expertos

La abogada del exrepresentante, Sara Azari, sostiene que los documentos sobre Fang no presentan novedades. La defensa declaró a ABC7 que su cliente nunca cometió delitos y que la difusión de estos registros obedece a intereses políticos. Según Azari, “el gobierno confirmó que él no hizo nada malo” en aquel expediente hace una década.

PUBLICIDAD

Por su parte, expertos como el exfiscal Anthony Brass señalan que este caso subraya los riesgos de seguridad que enfrentan quienes ocupan puestos de poder. El especialista destacó que, independientemente de la investigación actual por agresión sexual, la trayectoria del político sigue bajo revisión.

La situación del excongresista continúa en desarrollo a medida que los investigadores procesan el material incautado.