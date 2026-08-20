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Identifican a un hombre que persiguió y amenazó a una mujer con una máscara de Chucky en Filadelfia

El hombre, de 22 años, es investigado por una secuencia de acercamientos intimidatorios a peatones en Center City y cerca de City Hall, en los que habría filmado a las víctimas con su celular

La Policía de Filadelfia identificó al sospechoso acusado de perseguir y amenazar a varias personas con una máscara de Halloween en el centro de la ciudad.
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La policía de Filadelfia identificó a Zymire Hughes, de 22 años, como el sospechoso de una serie de episodios de hostigamiento y amenazas contra peatones en el centro de la ciudad, cometidos mientras usaba una máscara de Halloween con apariencia de muñeco Chucky.

Las autoridades informaron que el sospechoso dejó la región de Filadelfia el 18 de agosto, que podría haber huido a Pensilvania y que suele viajar al área de Los Ángeles y Las Vegas por trabajo.

De acuerdo con NBC Philadelphia, los episodios se concentraron en el área de Center City y cerca de City Hall durante la mañana del 12 de agosto en un lapso de entre 15 y 20 minutos. Hughes se habría aproximado a peatones para asustarlos o provocarlos mientras registraba los encuentros con su teléfono celular.

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Cuando sea detenido se enfrentará a diversos cargos, entre ellos amenazas terroristas, acoso, agresión simple, imprudencia temeraria e intimidación, reportó ABC News.

El fiscal de distrito de Filadelfia, Larry Krasner, reveló que Hughes estaba bajo libertad condicional por un delito cometido en Pensilvania, al momento de los hechos. El funcionario indicó que ya se adoptaron medidas para que, en caso de captura, también se aplique una retención por una posible violación de la condicional.

Retrato frontal de un hombre joven con piel oscura y rastas castañas, mirando al frente. Lleva una mascarilla quirúrgica blanca en el cuello
La policía de Filadelfia identificó a Zymire Hughes, de 22 años, como sospechoso de hostigamiento y amenazas a peatones con una máscara de Chucky (Philadelphia Police Department).

El recorrido del sospechoso en el centro de Filadelfia

El capitán Jason Smith, de la fuerza local, detalló que la investigación reconstruyó el recorrido del sospechoso desde las primeras horas del día. Las cámaras lo registraron al salir de su apartamento, en las calles 23 y Venango, cerca de las 2:20 de la mañana, y subir al autobús de la ruta 33 rumbo al centro.

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La policía cree que el primer contacto con una víctima ocurrió cerca de las 5 de la mañana en las calles 10 y Chestnut. Hughes amenazó a un hombre que estaba agachado y con las manos en alto, en un gesto que los investigadores interpretaron como de súplica.

Después de ese episodio, el sospechoso avanzó por las cuadras 1100, 1200 y 1300 de Chestnut Street, donde habría intentado hostigar a unas 15 personas más.

A las 5:20, Hughes entró en un local de Dunkin’ en la intersección de las calles 15 y Chestnut, aunque le negaron atención por llevar la máscara puesta.

Cinco minutos después, a las 5:25, lo vieron en la esquina sudoeste de la calle 15 y South Penn Square, donde volvió a acercarse a peatones. A las 5:28, cruzó hacia la zona de 15 y Market, frente a Dilworth Plaza, y persiguió a un hombre con chaleco reflectante.

Un hombre lleva una máscara blanca de muñeca, una sudadera negra con capucha y una mochila azul a cuadros en varias tomas de cámara
La investigación indicó que Zymire Hughes se acercó de forma repentina a al menos seis personas y registró los encuentros con un teléfono celular (Philadelphia Police Department).

El episodio más grave ocurrió a las 5:33, cuando interceptó a una mujer que trotaba por el lado este de la calle 15. La investigación sostiene que se colocó frente a ella, con el celular en la mano, y le repitió “¿Estás lista para morir?”.

La mujer huyó a los gritos y sufrió una lesión en una pierna durante la escapada. Hasta el momento, es la única persona que se ha presentado a denunciar.

Dos minutos más tarde, a las 5:35, el sospechoso ingresó a las escaleras mecánicas de Suburban Station.

Posteriormente, dos agentes de transporte detectaron a Hughes en la estación y le ordenaron quitarse la máscara. El sospechoso obedeció, pero debajo llevaba otra mascarilla para ocultar su identidad.

Luego escapó de los oficiales, salió nuevamente en la intersección de 15th Street y JFK Boulevard. Cerca de las 6 de la mañana tomó otra vez el autobús de la ruta 33 de regreso a su apartamento.

Las autoridades explicaron que no hubo un intento de tocar físicamente a las víctimas ni de exhibir un arma, aunque en el caso de la corredora el sospechoso llevaba el brazo derecho detrás de la espalda, lo que pudo sugerir que ocultaba una.

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