Qué cambia este fin de semana en Washington por el Gran Premio Freedom 250: cierres de calles, museos restringidos y vuelos afectados

El Gran Premio Freedom 250 se correrá este sábado y domingo en el centro de Washington y alterará la movilidad, el acceso a museos y la operación del aeropuerto (REUTERS/Kylie Cooper)

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El Gran Premio Freedom 250 promovido por Donald Trump se correrá este sábado y domingo en el centro de Washington y alterará la movilidad, el acceso a museos y la operación del aeropuerto.

Será el último gran evento veraniego impulsado por la alianza público-privada Freedom 250, creada por la Casa Blanca para las celebraciones del aniversario nacional, según The Washington Post.

Los organizadores esperaban 140.000 asistentes diarios, incluidos 70.000 dentro del circuito, donde se correrá una carra de IndyCar, de acuerdo a lo informado por The Washington Post. Las entradas generales gratuitas ya se agotaron y el acceso a las zonas de observación quedará limitado al sector indicado en cada boleto.

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El recinto abrirá a las 8:00 ambos días. Las prácticas comenzarán poco después de las 9:00 del sábado y se extenderán durante la jornada, mientras que la carrera del domingo está programada para las 13:10 con 25 pilotos en competencia.

La prueba tendrá 147 vueltas y cubrirá unas 250 millas. El trazado comenzará en Third Street SW, cerca del estanque reflectante del Capitolio, seguirá por Pennsylvania Avenue, bordeará los Archivos Nacionales, alcanzará las calles Ninth y Seventh, girará hacia Independence Avenue y regresará a Third Street.

El metro será la principal vía de acceso y Reagan suspenderá vuelos durante tres horas

Las autoridades de Washington recomiendan llegar en metro al Gran Premio Freedom 250 por los cierres de calles y los desvíos de autobuses durante todo el fin de semana (REUTERS/Kevin Lamarque)

Las autoridades anticipan cierres de calles y desvíos de autobuses durante todo el fin de semana, por lo que recomiendan llegar en metro.

De acuerdo con la Autoridad Metropolitana de Transporte del área de Washington, ocho estaciones servirán a las zonas cercanas a la carrera: L’Enfant Plaza, Smithsonian, Federal Center SW, Archives, Federal Triangle, Metro Center, Gallery Place y Judiciary Square.

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El sistema ferroviario operará con su horario habitual de fin de semana y tendrá trenes adicionales preparados para la salida del público al final de la carrera. WMATA también puso a la venta una tarjeta Metro de edición limitada con la imagen de un auto de IndyCar sobre una pista roja, blanca y azul en estaciones seleccionadas.

La Administración Federal de Aviación prevé suspender los vuelos en el Aeropuerto Nacional Reagan durante tres horas el domingo para facilitar el desarrollo de la competencia. Según la firma de análisis aéreo Cirium, decenas de vuelos ya se vieron afectados.

Quienes todavía busquen una ubicación más cercana al circuito solo tienen disponible el Club de Campeones. Los pases para todo el fin de semana, con comida y bebida incluidas, seguían a la venta por casi USD 5.500 cada uno, y la carrera del domingo será transmitida por Fox.

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El ingreso tendrá controles de aeropuerto y restricciones sobre bolsos, comida y drones

El acceso al predio del Gran Premio Freedom 250 tendrá controles similares a los de un aeropuerto y prohibirá bolsos con objetos, comida, alcohol y drones (REUTERS/Al Drago)

El subdirector del Servicio Secreto Matt Quinn dijo en una rueda de prensa en julio que el operativo requerirá una presencia masiva de fuerzas de seguridad. “Van a ver una gran presencia uniformada”, afirmó: “Se necesita la colaboración de todos para garantizar la seguridad del evento”.

Quinn detalló que participarán agentes del Servicio Secreto, policías de ese organismo, policías de Washington, la Policía de Parques de Estados Unidos y el FBI.

El jefe interino de la policía local Jeffery Carroll agregó, citado por el medio, que la fuerza estará en estado de máxima alerta desde el viernes hasta el domingo, con todos los agentes disponibles desplegados en el distrito.

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El acceso al predio incluirá controles similares a los de un aeropuerto. Freedom 250 exige que todos los bolsos entren vacíos y prohíbe neveras portátiles, aerosoles, globos, alcohol, comida, palos para selfies y fumar, incluidos los cigarrillos electrónicos.

Los drones también estarán prohibidos. Quinn lo resumió con una advertencia directa: “Lo pensaría dos veces en el espacio aéreo más restringido del país”.

Los asistentes podrán ingresar con una botella plástica vacía para recargar en los puntos de agua distribuidos por el recinto. No se permitirá entrar con comida ni bebida del exterior, aunque habrá ventas dentro del evento, y las autoridades recomendaron revisar el pronóstico, vestirse de acuerdo con el tiempo e hidratarse; también se instalarán puntos de refrigeración.

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El circuito obligó a soldar 220 alcantarillas y restringirá la entrada a tres museos del Smithsonian

El circuito del Gran Premio Freedom 250 obligó a soldar 220 alcantarillas y restringirá el acceso a tres museos del Smithsonian dentro del National Mall (The Washington Post)

La preparación del trazado de Penske Corp., propietaria de IndyCar, incluyó una intervención poco habitual: soldar 220 alcantarillas dentro de la zona de carrera para evitar que salten al paso de los autos. Una vez terminadas las competencias, esas modificaciones serán revertidas.

Neil Johnson, profesor de física de la Universidad George Washington, explicó al diario el riesgo de no hacerlo. “Estas cosas explotarían como proyectiles balísticos contra el coche”, dijo. “Probablemente matarían a un conductor”.

La empresa será responsable de la mayor parte de los costos de organización del evento. La publicación indicó además que la Galería Nacional de Arte evaluó si las vibraciones de los autos podrían afectar sus obras, aunque el museo no divulgó sus conclusiones.

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El impacto alcanzará también a los museos del National Mall. El Museo Nacional del Aire y el Espacio, el Museo Nacional del Indio Americano y el Museo Nacional de Historia Natural, todos del Smithsonian, quedarán dentro de las zonas de acceso restringido, por lo que quienes quieran visitarlos el sábado o el domingo deberán contar con una entrada para el Gran Premio.