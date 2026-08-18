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El alto costo de inscribir a los chicos en deportes: por qué el acceso está marcado por el ingreso familiar

La mayoría de los padres valora los aportes al desarrollo, pero la participación de chicos en actividades estructuradas resulta mucho más alta en hogares con mayor poder adquisitivo

Grupo de niños en camisetas, pantalones cortos y chalecos deportivos sobre un campo de césped artificial con un balón de fútbol y una portería
El acceso de los chicos a los deportes organizados en Estados Unidos está marcado por el ingreso familiar y el costo de inscripción (Magnific)
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En Estados Unidos, las familias con mayores ingresos inscriben con más frecuencia a sus hijos en deportes organizados, aunque el consenso social sobre sus beneficios atraviesa todos los niveles económicos. Una encuesta conjunta entre Associated Press e Ipsos mostró que el acceso a estas actividades sigue marcado por el costo.

Cerca de la mitad de los padres estadounidenses con hijos en edad escolar K-12 afirmó que sus hijos practican algún deporte estructurado.

La diferencia aparece al mirar los ingresos del hogar: 7 de cada 10 familias con ingresos anuales de al menos USD 100.000 reportan participación, frente a 4 de cada 10 entre los hogares con menores recursos. La brecha expone una tensión persistente entre el valor que se le asigna al deporte y la capacidad para solventarlo.

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Para la mayoría de los adultos consultados, el deporte juvenil en equipo aporta beneficios físicos, sociales y formativos. Sin embargo, su acceso resulta más común en determinados hogares porque los gastos de inscripción, equipamiento, entrenamiento y viajes tienen un rol importante.

La participación en deportes estructurados llega a 7 de cada 10 hogares con ingresos de al menos USD 100.000 y baja a 4 de cada 10 entre las familias con menos recursos (Reuters)
La participación en deportes estructurados llega a 7 de cada 10 hogares con ingresos de al menos USD 100.000 y baja a 4 de cada 10 entre las familias con menos recursos (Reuters)

Qué beneficios con los deportes ven los padres

De acuerdo con el reporte de Associated Press, los padres con hijos deportistas consideran de forma abrumadora que las ventajas superan a las desventajas.

Entre los beneficios más mencionados aparecen el esfuerzo sostenido, el compromiso, la cooperación con otros y el desarrollo físico. Esa valoración también se refleja en el tono emocional con el que describen la experiencia de sus hijos: alrededor de 8 de cada 10 padres dicen sentirse orgullosos o felices.

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La encuesta también muestra que la percepción positiva excede al grupo de padres con hijos en actividad. Casi todos los adultos de la muestra identifican beneficios, ya sean mayores o menores, en dimensiones como la amistad, la disciplina, la fortaleza frente a la adversidad y la reducción del uso de tecnología.

Niño con camiseta roja y uniforme azul juega fútbol con una pelota cerca de un cono amarillo. Otros niños y un adulto en cancha cubierta de pasto sintético
Los padres destacan que el deporte juvenil aporta desarrollo físico, cooperación, disciplina y reducción del uso de tecnología (Magnific)

Asimismo, de quienes practicaron deportes en la infancia, cerca de tres cuartas partes afirman que la experiencia tuvo un impacto mayormente positivo en esa etapa, y unos 6 de cada 10 sostienen que también influyó de forma favorable en la vida adulta.

El relevamiento de Ipsos agregó que, aunque los padres reconocen riesgos como lesiones crónicas, traumatismos cerebrales o agotamiento, esas preocupaciones tienen menos peso que las ventajas percibidas.

El estudio, realizado entre el 21 y el 26 de julio de 2026, incluyó a 1.737 adultos en una muestra nacional y un sobrerrelevamiento de 510 padres con al menos un hijo K-12 que practica deportes organizados.

El fútbol americano es el deporte más practicado por los chicos, seguido por básquet y sóftbol o béisbol, según el estudio de Ipsos (REUTERS/Jonathan Ernst)
El fútbol americano es el deporte más practicado por los chicos, seguido por básquet y sóftbol o béisbol, según el estudio de Ipsos (REUTERS/Jonathan Ernst)

El costo como barrera concreta

La principal dificultad no aparece en la valoración simbólica del deporte, sino en la economía doméstica. La agencia AP detalló que cerca de dos tercios de los padres con hijos deportistas calculan un gasto anual de hasta USD 2.000 en uniformes, equipo, cuotas, entrenamiento y traslados. Cerca de 2 de cada 10 desembolsan entre USD 2.000 y 5.000, mientras que apenas 1 de cada 10 supera los USD 5.000 al año.

El dato adquiere otro peso cuando se compara por nivel de ingresos. Los hogares con mayores remuneraciones gastan montos similares a los de familias con menos recursos, lo que implica un esfuerzo proporcionalmente mucho más alto para estas últimas.

Tanisha Curry, una residente de Ohio, contó en Associated Press que sostiene con ayuda familiar la participación de su nieta en vóleibol escolar. “Los niños ya no salen y hacen cosas”, argumentó. Además añadió: “Lograr que se alejen de una pantalla, aunque sea por una hora — vale la pena”. Esta lógica es extendida, muchos padres consideran que la experiencia justifica el presupuesto destinado.

Por su parte, Kathryn Stuczynski, quien en Nueva York, describió una ecuación similar. Ella y su esposo ordenan sus gastos para cubrir actividades como karate, grappling y lucha para sus dos hijas. “Darles a mis hijas experiencias de vida, eso no tiene precio. Prefiero tener el teléfono viejo”, afirmó.

Primer plano de las piernas y pies de cuatro personas con shorts, medias y zapatillas deportivas negras y blancas en un campo de césped verde con un cono rojo
La organización de horarios, la logística y la demanda de tiempo aparecen como problemas para 8 de cada 10 padres de chicos que hacen deportes (Magnific)

Qué deportes practican y qué desafíos enfrentan

El deporte más popular entre los chicos es el fútbol americano, seguido por básquet y sóftbol o béisbol, según el estudio difundido por Ipsos. Entre los padres con hijos deportistas, cerca de tres cuartas partes dicen que sus hijos participaron alguna vez en un equipo recreativo y unos dos tercios, en equipos escolares.

Alrededor de la mitad de adultos mencionó campamentos especializados o entrenamiento independiente, mientras que 4 de cada 10 reportan participación en equipos de viaje o clubes y también en clases privadas.

Las dificultades prácticas son masivas. Cerca de 8 de cada 10 padres señalan que la organización de horarios, la logística o la demanda de tiempo constituyen un problema para el hogar.

En una misma sintonía, 7 de cada 10 marcan la misma preocupación sobre cuotas, viajes y costos de uniformes o equipamiento. El deporte infantil, bajo esta mirada, exige dinero, disponibilidad horaria y capacidad de traslado.

Joven de espaldas con camiseta azul, sujetando un balón de fútbol americano. Otro jugador con equipación de fútbol americano en un campo verde
Cerca de dos tercios de los padres con hijos deportistas gastan hasta USD 2.000 al año en uniformes, equipo, cuotas, entrenamiento y traslados (Magnific)

Expectativas sobre becas y futuro académico

Aunque solo una porción reducida de los atletas escolares llega al deporte universitario o accede a una beca, esa posibilidad ocupa un lugar visible en la decisión familiar. La encuesta de Associated Press reveló que cerca de 8 de cada 10 padres considera que mejorar las chances de admisión universitaria constituye al menos un beneficio menor del deporte infantil.

A la vez, cerca de 6 de cada 10 padres de hijos deportistas dicen que la expectativa de una beca atlética o de una mejora en la admisión universitaria influyó de forma mayor o menor en la decisión de inscribir a sus hijos, aunque apenas 3 de cada 10 aseguran que ese factor tuvo un peso principal.

Los padres con menos ingresos son más propensos que los de mayores recursos a señalar como motivo central la posibilidad de una beca, una mejor aceptación en la universidad o incluso ingresos por NIL.

La posibilidad de una beca atlética o de una mejor admisión universitaria influye en la inscripción deportiva, sobre todo entre los padres de menores ingresos (REUTERS/Shannon Stapleton)
La posibilidad de una beca atlética o de una mejor admisión universitaria influye en la inscripción deportiva, sobre todo entre los padres de menores ingresos (REUTERS/Shannon Stapleton)

Jon Fassnacht, un padre de Pensilvania, dijo que ve en la natación competitiva de su hija de 9 años una fuente de autoestima, metas y sociabilidad más que una carrera futura. “Estoy más enfocado en los beneficios para ella”, sostuvo. Y concluyó: “Si alguna vez deja de disfrutarlo, entonces pasaremos a otra cosa”.

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