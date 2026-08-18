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El puerto de Long Beach firma un acuerdo para construir pequeños reactores nucleares marinos en California

El proyecto, impulsado por Bluecore Energy, prevé instalar reactores modulares sobre barcazas para abastecer al puerto y a los barcos, aunque aún enfrenta dudas regulatorias y exigencias de seguridad

El puerto de Long Beach firmó un acuerdo para avanzar con reactores nucleares modulares pequeños sobre barcazas en California
El puerto de Long Beach firmó un acuerdo para avanzar con reactores nucleares modulares pequeños sobre barcazas en California
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El Puerto de Long Beach dio un paso inicial hacia un proyecto de reactores nucleares modulares pequeños que podría reabrir el debate sobre la energía atómica en California después de medio siglo sin nuevos desarrollos de este tipo. De acuerdo con un reporte de CBS News Los Angeles, la iniciativa contempla la posible instalación de reactores sobre barcazas para generar electricidad destinada tanto al puerto como a los barcos que operan en esa zona.

La propuesta está vinculada a Bluecore Energy, una empresa emergente creada hace menos de un año, que impulsa esta tecnología como una alternativa para reforzar el abastecimiento energético en uno de los mayores nodos comerciales de Estados Unidos. Tal y como informó CBS News Los Angeles, el puerto firmó el mes pasado un acuerdo de cooperación con la Administración Marítima Federal para colaborar en el desarrollo de estándares de seguridad aplicables a este sistema.

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Ese mismo informe precisó además que el puerto ya alquiló un espacio en Berth 48 a Bluecore, donde la compañía prevé construir y poner a prueba su reactor. La empresa aseguró que cada reactor podría abastecer a unas 15.000 viviendas, una cifra que coloca al proyecto en el centro de la discusión sobre nuevas fuentes de energía para infraestructura crítica.

Qué propone Bluecore Energy y por qué genera atención

Bluecore Energy impulsa el proyecto de reactores nucleares marinos para abastecer de electricidad al puerto de Long Beach y a los barcos
Bluecore Energy impulsa el proyecto de reactores nucleares marinos para abastecer de electricidad al puerto de Long Beach y a los barcos

El fundador y director ejecutivo de Bluecore Energy, Kofi Asante, sostuvo ante CBS News Los Angeles que el problema energético marcará los próximos años y defendió la necesidad de acelerar nuevas soluciones. “Estamos a pocos años de la mayor crisis energética de una generación”, afirmó Asante, en declaraciones recogidas por ese medio.

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Asante explicó además que la idea consiste en adaptar una tecnología ya conocida a un formato distinto. “Mi equipo y yo tomamos tecnología de reactores nucleares que alimentó plantas eléctricas de forma segura durante 70 años, la hicimos más pequeña y la pusimos sobre una barcaza”, aseguró el empresario, según la traducción de sus declaraciones publicadas por CBS News Los Angeles.

La novedad del proyecto no reside tanto en la física del reactor como en su ubicación y en su modalidad operativa. El objetivo es que estos SMR, sigla en inglés de small modular reactors, funcionen frente a la costa o dentro del área portuaria, con capacidad para aportar energía al complejo marítimo y a las embarcaciones que pasen por allí. Esa posibilidad adquiere relevancia en un estado que mantiene una agenda energética exigente y que, al mismo tiempo, enfrenta presiones crecientes sobre su sistema eléctrico.

Las dudas regulatorias y los interrogantes sobre seguridad

El profesor Najm Meshkati advirtió que un reactor nuclear sobre una barcaza en un puerto comercial exige supervisión independiente más estricta y participación pública
El profesor Najm Meshkati advirtió que un reactor nuclear sobre una barcaza en un puerto comercial exige supervisión independiente más estricta y participación pública

El plan, de todos modos, todavía está en una etapa preliminar. CBS News Los Angeles indicó que Bluecore Energy aún no presentó una solicitud formal ante la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos, conocida como NRC por sus siglas en inglés, aunque ambas partes tenían previsto mantener reuniones esta semana.

Uno de los principales interrogantes se relaciona con la legislación estatal. En 1976, California estableció una prohibición para nuevas construcciones nucleares, y todavía no está claro si esa restricción alcanza también a los reactores modulares pequeños. Ese punto podría resultar decisivo para determinar si la propuesta tiene margen legal para avanzar dentro del estado.

El profesor de ingeniería de la Universidad del Sur de California, Najm Meshkati, consideró que la iniciativa abre un escenario poco habitual. “Esto no tiene precedentes”, afirmó el académico ante CBS News Los Angeles. A la vez, añadió que había señales de un regreso del interés por la energía nuclear en Estados Unidos, tanto en reactores de gran escala como en unidades pequeñas.

Meshkati, que también integra el panel estatal independiente de seguridad de Diablo Canyon, aclaró al medio que hablaba a título personal y no en representación del comité. En ese marco, remarcó que instalar un reactor sobre una barcaza en un puerto de intensa actividad comercial exige supervisión independiente más estricta que en otros contextos.

Participación pública y próximos pasos del proyecto

El especialista insistió además en la necesidad de mantener controles exigentes para cualquier fuente energética. “Debemos analizar todas estas fuentes de energía de manera equitativa y al mismo tiempo, pero con la certeza de que cada una se aplique con las mayores consideraciones de seguridad posibles”, afirmó Meshkati, tal y como reprodujo CBS News Los Angeles.

También pidió involucramiento ciudadano a medida que el plan avance en las instancias regulatorias. “Si hay una reunión pública, por favor asistan. Pregunten. Exijan responsabilidades a los reguladores y a la industria”, sostuvo, en declaraciones recogidas por el mismo medio.

Por ahora, el proyecto no pasó de su fase inicial, pero ya instaló una discusión de fondo en Long Beach, en el sistema portuario de California y en el debate energético de Estados Unidos. El próximo movimiento clave será el recorrido regulatorio que deba afrontar Bluecore Energy ante las autoridades federales y, eventualmente, ante las normas estatales que rigen cualquier nuevo desarrollo nuclear.

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