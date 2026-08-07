Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

La FAA ordena inspecciones obligatorias a los Boeing 737 Max por grietas detectadas en modelos más antiguos

La autoridad estadounidense exigió revisiones del fuselaje en la zona cercana a la puerta de servicio delantera y fijó plazos para aplicar reparaciones, tras hallazgos de fisuras en aviones de generaciones anteriores

La FAA ordenó inspecciones obligatorias en aviones Boeing 737 Max tras detectar grietas en modelos 737 más antiguos (Foto: Archivo)
La FAA ordenó inspecciones obligatorias en aviones Boeing 737 Max tras detectar grietas en modelos 737 más antiguos (Foto: Archivo)
Guardar

La Administración Federal de Aviación (FAA) ha dado un paso crucial en la supervisión de la seguridad aérea al ordenar inspecciones obligatorias a cientos de aviones Boeing 737 Max. Esta medida surge a raíz de la detección de grietas en partes estructurales de modelos más antiguos del fabricante estadounidense. La decisión, anunciada el jueves, apunta a anticipar y prevenir cualquier riesgo potencial en la flota de aeronaves comerciales más utilizada del mundo, en medio de la atención constante sobre la integridad estructural de los aviones de Boeing tras incidentes previos.

La FAA emitió una directiva clara: todas las aerolíneas que operan modelos específicos de la familia 737 Max deberán inspeccionar el fuselaje, centrándose en la zona que rodea la puerta de servicio delantera, ubicada cerca de la cocina en el lado derecho del avión. Esta orden afecta a los modelos 737 Max 8, 737 Max 9 y 737-8200. La directiva se origina tras encontrar grietas en el refuerzo estructural de esa área en aviones 737 de generaciones anteriores, lo que motivó la ampliación de las inspecciones a los modelos Max.

PUBLICIDAD

Según la FAA, la medida tiene un alcance considerable: 471 aviones en Estados Unidos y 1.429 en todo el mundo deberán someterse a revisiones programadas. Aunque hasta el momento no se han detectado grietas en los aviones Max, la agencia considera indispensable actuar preventivamente.

El cronograma estipulado por la FAA exige que las inspecciones sean realizadas de manera obligatoria y dentro de los plazos establecidos, antes de que algún daño potencial pueda poner en riesgo la seguridad operacional.

La FAA informó que 471 aviones en Estados Unidos y 1.429 en todo el mundo deberán someterse a inspecciones programadas
La FAA informó que 471 aviones en Estados Unidos y 1.429 en todo el mundo deberán someterse a inspecciones programadas

El objetivo es identificar cualquier grieta en una etapa temprana y proceder a las reparaciones necesarias, evitando así la posibilidad de incidentes en vuelo. La decisión responde a una política de tolerancia cero frente a posibles fallas estructurales, especialmente en una aeronave cuya reputación ha estado bajo intenso escrutinio internacional en los últimos años.

PUBLICIDAD

Las grietas que motivaron la directiva se encontraron en aviones 737 más antiguos, específicamente en la llamada “correa de refuerzo”, una pieza que cumple la función de fortalecer las áreas que rodean las puertas y salidas de emergencia. Con el tiempo y el uso intensivo, la tensión acumulada por los ciclos repetidos de despegue y aterrizaje puede generar grietas en las esquinas de estas zonas críticas.

La FAA explicó que este desgaste progresivo es un fenómeno conocido, pero la recurrencia de grietas en la correa de refuerzo llevó a la autoridad a tomar medidas preventivas con los modelos Max, que comparten similitudes de diseño y construcción con generaciones previas.

Boeing, por su parte, ha reconocido el problema y afirma que notificó por primera vez a los operadores de su modelo 737 Next Generation en 2019, cuando proporcionó instrucciones detalladas para llevar a cabo inspecciones recomendadas. La compañía sostiene que, hasta la fecha, el inconveniente no se ha presentado en la flota de 737 Max, pero que en 2024 decidió extender las inspecciones a estos modelos dado el proceso de diseño y construcción compartido con la generación anterior. Según Boeing, la extensión de la directiva demuestra el compromiso de la empresa con la seguridad y la transparencia frente a sus clientes y las autoridades regulatorias.

La agencia sostuvo que no se detectaron grietas en los 737 Max, pero dispuso controles preventivos para reducir riesgos de seguridad aérea (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)
La agencia sostuvo que no se detectaron grietas en los 737 Max, pero dispuso controles preventivos para reducir riesgos de seguridad aérea (REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Además, Boeing está realizando análisis adicionales para determinar la causa principal de la aparición de grietas y desarrollar soluciones que permitan prevenirlas en futuros aviones. En un comunicado facilitado a medios estadounidenses, la empresa subrayó que la ampliación de las inspecciones es una medida proactiva que busca anticipar cualquier posible inconveniente antes de que se traduzca en un riesgo operativo. Este enfoque preventivo responde a la presión de las autoridades y del mercado, que exige estándares cada vez más altos de control de calidad y seguridad en la industria aeronáutica.

La directiva de la FAA ha generado reacciones inmediatas entre las principales aerolíneas estadounidenses. Southwest Airlines, uno de los principales operadores de aviones 737 en Estados Unidos, informó que está revisando la nueva normativa y que cumplirá con las inspecciones obligatorias de acuerdo con el calendario fijado por la autoridad. La aerolínea señaló que su prioridad es garantizar la seguridad de sus pasajeros y que coordinará con Boeing y la FAA para implementar los controles de manera efectiva.

Por su parte, un portavoz de United Airlines declaró que la compañía no prevé impactos inmediatos en sus operaciones y que planea realizar las inspecciones durante las revisiones de mantenimiento mayores, en línea con el cronograma oficial. Teniendo en cuenta el número de vuelos de los aviones Max más antiguos en la flota, United estima que las inspecciones programadas no afectarán sus operaciones a corto plazo.

La medida adoptada por la FAA refuerza la vigilancia sobre el estado estructural de los aviones comerciales y subraya la importancia de la cooperación entre fabricantes, reguladores y aerolíneas para identificar y corregir posibles vulnerabilidades en el menor tiempo posible.

Temas Relacionados

FAABoeing 737 MaxAvionesAeropuertoEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Revelan de qué murió Brandon Clarke, jugador de la NBA: la autopsia confirma sobredosis de heroína y cocaína

La Oficina del Médico Examinador de Los Ángeles determinó que ambas sustancias y fármacos recetados causaron la muerte del basquetbolista de Memphis a sus 29 años. Los detalles

Revelan de qué murió Brandon Clarke, jugador de la NBA: la autopsia confirma sobredosis de heroína y cocaína

Murió Tommy Detamore, productor y referente de la música country

El fundador de Cherry Ridge Studio y referente de la pedal steel guitar falleció a los 70 años en Texas. Diversas figuras del género lamentaron la partida de quien fuera un pilar en las grabaciones de la escena local

Murió Tommy Detamore, productor y referente de la música country

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El ex abogado personal del presidente Donald Trump agradeció al mandatario por “la confianza” y al Senado “por quedarse hasta tarde para completar este proceso”

Todd Blanche declaró sentirse “profundamente honrado” por ser el fiscal general de Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El ex abogado del presidente, quien ya venía desempeñándose como el máximo responsable de la aplicación de la ley de forma interina, fue elegido para el cargo por 50 votos contra 49

El Senado de Estados Unidos confirmó como fiscal general a Todd Blanche, el candidato de Donald Trump

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

El director de SOS Inmigración, Reynaldo Alvergue, dijo que las autoridades estadounidenses están retirando el documento a los “encomenderos” en los puertos de entrada y también al gestionar la prórroga

El Salvador: Experto en migración recomienda a salvadoreños no usar la visa de turista para negocios

TECNO

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Cómo ver Las Guerreras K-pop en español latino desde el celular de forma segura

Códigos de Free Fire del 8 y 9 de agosto de 2026: diamantes, skins y más recompensas gratis

¿Quieres invertir en criptomonedas? Conoce su valor y cómo ha fluctuado en las últimas horas

Tres razones por las que no deberías dejar conectado el cargador al enchufe: una para no perder dinero

Qué hacer si hackearon tu correo electrónico: las medidas urgentes para evitar robo de dinero

ENTRETENIMIENTO

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

El rechazo que llevó a Christopher Nolan a cambiar para siempre a Batman

“Para protegerlos de más trauma”: el drama de los tres hijos de Perez Hilton tras la crisis de su único padre

Warner Bros. niega una demora de “Wonka 2″, pero la secuela sigue sin fecha

Jean Grey aterriza en la nueva película de Spider-Man y Marvel activa el camino hacia los X-Men

Más de 50 platos, 10 tortas y Brie Larson de invitada: así fue la temporada más ambiciosa de The Bear

MUNDO

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Zelensky adelantó que Ucrania afrontará el invierno “con prácticamente ninguna central termoeléctrica intacta” tras los ataques rusos

Un dron que entró en Bulgaria explotó cerca del gasoducto Transbalcánico, que conecta Turquía con Ucrania

El devastador incendio que dejó 168 muertos en un complejo residencial de Hong Kong fue provocado por una colilla de cigarrillo

Israel advirtió que Hamas “no renunció a su objetivo de destruir” al país hebreo

Emiratos Árabes Unidos acusó al régimen de Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en el estrecho de Ormuz