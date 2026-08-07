El sospechoso del incendio en el noroeste de Estados Unidos confesó haber causado las llamas de forma intencional

Aaron Farinacci confesó haber provocado el incendio Old Trails en Spokane, Washington, según los documentos judiciales (Captura de video)

Guardar

La detención de Aaron Farinacci, de 37 años, ha puesto el foco en una de las mayores emergencias recientes en el noroeste de Estados Unidos. Identificado por las autoridades como el presunto responsable del devastador incendio “Old Trails” en Spokane, Washington, Farinacci arrastra un pasado marcado por la violencia y la reincidencia en comportamientos delictivos.

Según los registros judiciales, el acusado cumplió casi diez años de prisión por el homicidio de su propio padre, recuperando la libertad en 2020. Esta antecedente penal ya había llamado la atención de los investigadores el verano pasado, cuando fue interrogado por su posible implicación en dos incendios, aunque entonces no se formalizó ningún arresto.

PUBLICIDAD

El incendio “Old Trails” se desató en los alrededores de Spokane, una ciudad de 230,000 habitantes ubicada a unas cuatro horas de Seattle, y se convirtió rápidamente en uno de los más destructivos de la región. Las llamas, avivadas por el viento, avanzaron sin control durante el fin de semana, arrasando barrios enteros y obligando a la evacuación de 60,000 personas, cifra que posteriormente ascendió a 65,000.

Los investigadores estiman que el fuego destruyó cerca de 800 edificios y consumió más de 4000 hectáreas de terreno, dejando una estela de devastación en el condado de Spokane. Un vecino aseguró haber visto a Farinacci cerca del lugar donde se inició el incendio, y se sospecha que pudo haber utilizado un cerillo o un encendedor para provocar el fuego.

PUBLICIDAD

Durante su interrogatorio, Farinacci reconoció haber planeado minuciosamente el incendio, según consta en los documentos judiciales. El acusado confesó que llevaba “aproximadamente dos semanas” ideando sus acciones y admitió estar fascinado por el fuego, llegando a declarar ante un detective que “las cosas que pasan por las llamas experimentan una especie de renacimiento”.

Además, eligió el sábado para iniciar el incendio por considerar que las condiciones meteorológicas serían favorables, ya que se esperaban ráfagas de viento de hasta 80 km/h, lo que facilitaría la propagación de las llamas. En su declaración, Farinacci señaló que no había anticipado que el incendio alcanzara tal magnitud, aunque el documento judicial indica que habría sido responsable de provocar 25 incendios en las inmediaciones de su residencia desde el 4 de julio de 2025.

PUBLICIDAD

El incendio Old Trails en el noroeste de Estados Unidos obligó a evacuar a 65.000 personas y destruyó cerca de 800 edificios

El impacto del incendio fue inmediato y de gran alcance. La orden de evacuación afectó a decenas de miles de residentes, muchos de los cuales debieron abandonar sus hogares sin tiempo para rescatar pertenencias. El avance del fuego, impulsado por las condiciones meteorológicas extremas, destruyó infraestructuras, viviendas y dejó a cientos de familias sin techo.

A pesar de la magnitud de la tragedia, las autoridades informaron que no se han registrado muertes relacionadas con el incendio hasta el momento. Sin embargo, el temor persiste ante la posibilidad de que las condiciones empeoren en los próximos días, dada la previsión de un aumento tanto de las temperaturas como de los vientos.

PUBLICIDAD

El proceso judicial contra Aaron Farinacci avanzó rápidamente tras su detención el martes en las inmediaciones de Spokane. El jueves, el sospechoso compareció ante un tribunal con la cabeza rapada y bigote, vestido con el uniforme amarillo de preso. Durante la audiencia, la fianza inicialmente fijada en un millón de dólares fue elevada a dos millones, reflejando la gravedad de los cargos.

La defensa de Farinacci solicitó que el acusado sea sometido a una evaluación de salud mental, atendiendo a las declaraciones sobre su fascinación con el fuego y el comportamiento reincidente detectado por los investigadores.

La investigación sostiene que Aaron Farinacci planeó el incendio durante dos semanas y eligió un día con ráfagas de viento de hasta 80 km/h (REUTERS/David Ryder)

Desde el inicio de la investigación, las autoridades y los equipos de emergencia desplegaron recursos para controlar la situación y esclarecer la secuencia de los hechos. Los bomberos han conseguido avances en los últimos dos días frente a los incendios que afectan la zona, pero la preocupación se mantiene por la posible intensificación de las condiciones meteorológicas adversas.

PUBLICIDAD

Los investigadores continúan analizando el alcance de los daños y la posible responsabilidad de Farinacci en otros focos de incendio registrados en el área. La policía y los fiscales trabajan en colaboración para reunir pruebas que permitan sostener la acusación y evitar nuevos episodios similares.

Las condiciones meteorológicas han desempeñado un papel central en la evolución del incendio. El viento, con ráfagas de hasta 80 km/h, y el aumento de las temperaturas han dificultado las labores de extinción y favorecido la rápida propagación de las llamas.

Se prevé que estas condiciones adversas continúen durante el fin de semana, incrementando el riesgo para los equipos de emergencia y la población. La combinación de altas temperaturas y viento sigue siendo uno de los principales desafíos para contener el fuego y evitar que nuevos focos amenacen otras áreas residenciales y rurales del condado de Spokane.

PUBLICIDAD