Misterio en Chicago: hallan más de 50 cuerpos en estado de descomposición en una funeraria

La funeraria South Chicago Chapel de Chicago tenía más de 50 cuerpos en descomposición, según la Oficina del Médico Forense del condado de Cook (CBS)

Guardar

Un total de 57 cuerpos en distintos estados de descomposición fueron hallados en la funeraria South Chicago Chapel, en el Far South Side de Chicago, según confirmó este jueves 7 de agosto la Oficina del Médico Forense del condado de Cook.

El descubrimiento se produjo tras una notificación de funcionarios municipales y estatales que alertaron sobre el almacenamiento irregular de cuerpos en el establecimiento. La licencia de la directora funeraria fue suspendida de inmediato por representar, según los reguladores, “un peligro para la seguridad, el interés y el bienestar públicos”.

Un olor persistente y un hallazgo inesperado

La funeraria South Chicago Chapel ocupa la esquina de 95th Street y Exchange Avenue. Para los residentes que viven a metros del lugar, el problema no era nuevo.

PUBLICIDAD

“Simplemente apesta todo el tiempo. Es muy malo”, declaró a CBS News Chicago una vecina que pidió ser identificada solo como “V”, y que lleva aproximadamente un año viviendo justo detrás del establecimiento. Describió el olor como el de “un ratón muerto”.

Vecinos de South Chicago Chapel denunciaron durante meses un olor persistente en el Far South Side de Chicago sin medidas visibles (CBS)

Otra residente, Valkiery Velez, lo confirmó: “Tengo un hijo de 3 años y vivo justo al lado. Viví ahí durante un año y pude olerlo todo ese tiempo”. Ambos testimonios coinciden en que la situación se prolongó durante meses sin que se tomaran medidas visibles.

Qué ocurrió en la funeraria South Chicago Chapel

El jueves por la tarde, agentes del Departamento de Policía de Chicago fueron vistos entrando y saliendo del inmueble. La policía derivó las consultas a la Oficina del Médico Forense del condado de Cook, que confirmó haber desplegado investigadores y patólogos forenses en el lugar.

PUBLICIDAD

El equipo forense halló “más de 50 fallecidos en distintos estados de descomposición”, según informó la misma oficina a CBS News Chicago. Los cuerpos se encontraban en un área sin refrigeración, con presencia de roedores y larvas.

Las autoridades detectaron en South Chicago Chapel un almacenamiento irregular de cuerpos en un área sin refrigeración, con roedores y larvas (CBS)

Los investigadores continúan evaluando el estado de los cuerpos y buscan documentos para identificarlos, entre ellos certificados de defunción. El proceso podría extenderse varios días.

Quiénes están involucrados

El Departamento de Regulación Financiera y Profesional de Illinois suspendió la licencia de Johanna Morgan, directora funeraria del establecimiento. Los registros del organismo indican que Morgan permitió “que múltiples fallecidos fueran mantenidos en un área sin refrigeración con condiciones deplorables, incluyendo infestación de roedores, lo que causó descomposición e infestación de larvas en los cuerpos”.

PUBLICIDAD

Los registros estatales muestran que Morgan ejercía como directora en South Chicago Chapel al menos hasta mayo de 2025, aunque no quedó claro si seguía en ese cargo al momento del hallazgo.

Según el sitio web de la Secretaría de Estado de Illinois, la licencia comercial activa de South Chicago Chapel figura a nombre de Clark Morgan, esposo de Johanna, como presidente de la empresa. Los propietarios no respondieron a los mensajes enviados por CBS News Chicago.

Cómo actuaron las autoridades y las consecuencias inmediatas

La suspensión de la licencia fue inmediata y se fundamentó en la determinación de que la continuidad de las operaciones representaba un riesgo directo para el público. Los reguladores estatales actuaron en coordinación con las autoridades municipales.

PUBLICIDAD

La identificación de cada cuerpo requiere cruzar documentos como certificados de defunción con los restos hallados, un procedimiento que la Oficina del Médico Forense del condado de Cook estima que llevará varios días. Las familias de los fallecidos aún esperan información.

Testimonios y reacciones en la comunidad

El jueves por la noche, personal de Emmanuel Funeral Home & Cremation Services llegó a South Chicago Chapel para recoger un cuerpo, sin saber que había una investigación en curso.

“Nos detuvimos a buscar a alguien. No sabemos qué está pasando en este momento”, dijo el pastor Christopher Jennings a CBS News Chicago. “Hablamos con ellos la primera vez, contestaron, nos dijeron que nos llamarían. Después de eso, no hubo llamada. Seguimos llamando, así que decidimos hacer una visita para ver qué estaba pasando, y esto es lo que encontramos”.

PUBLICIDAD

Qué se sabe sobre casos previos y antecedentes del negocio

Clark Morgan no es ajeno a este tipo de irregularidades. El año pasado, su anterior negocio, Heights Crematory, ubicado en Chicago Heights, fue clausurado en medio de una investigación de la Oficina del Contralor del Estado de Illinois, que regula la industria de cremación.

CBS News Chicago obtuvo fotografías del interior de un remolque en esa propiedad donde se almacenaban cuerpos: los fallecidos aparecían parcialmente envueltos en sábanas o bolsas de plástico transparente, con rostros y extremidades expuestos. El crematorio acordó cesar sus operaciones durante la investigación.

Qué sigue: investigación y medidas futuras

La investigación sobre South Chicago Chapel sigue abierta. Las autoridades aún deben determinar el número exacto de víctimas, establecer su identidad y precisar las responsabilidades penales que correspondan.

PUBLICIDAD

El caso pone bajo escrutinio el sistema de supervisión del sector funerario en Illinois. La regulación estatal exige condiciones mínimas de almacenamiento y refrigeración, requisitos que, según los registros, no se cumplieron durante un período prolongado en este establecimiento.