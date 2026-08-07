Una mujer demandó a los New York Yankees por 10 millones de dólares tras ser golpeada por un bate de béisbol durante un partido

Una mujer demanda a los Yankees por 10 millones de dólares tras ser golpeada por un bate durante un partido

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Una noche que prometía emoción en el béisbol terminó en tragedia para una aficionada. Stephanie Duluc, una mujer de 37 años oriunda de Nueva Jersey, presentó una demanda por 10 millones de dólares contra los Yankees de Nueva York tras un accidente que ocurrió durante un partido en el Yankee Stadium. El incidente, registrado el pasado 2 de junio, ha puesto nuevamente en el centro del debate la seguridad en los recintos deportivos y la protección de los aficionados.

Todo sucedió en la quinta entrada del partido entre los Yankees y los Cleveland Guardians. En ese momento, el bateador estrella de los Guardians, José Ramírez, realizó un swing que cambió por completo el curso de la noche. Al intentar conectar la pelota ante el pitcher Cam Schlittler, Ramírez perdió el control del bate, que salió disparado de sus manos en dirección a las gradas ubicadas detrás del plato.

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El bate, en vez de caer en una zona vacía o ser detenido por una red, impactó de lleno en la cabeza de Duluc, quien se encontraba sentada en una sección cercana al círculo de espera al bat, en pleno Bronx.

La escena fue captada en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran el instante exacto en que el bate golpea a la aficionada, quien reacciona llevándose las manos a la cabeza. Por la fuerza del impacto, Duluc fue lanzada al suelo desde su propio asiento, en medio del desconcierto de los presentes. El propio Ramírez, visiblemente afectado, se percató de lo ocurrido y mostró gestos de preocupación por la situación.

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Stephanie Duluc demandó a los New York Yankees por 10 millones de dólares tras ser golpeada por un bate de béisbol en el Yankee Stadium (@somoscare)

La protagonista de esta historia, Stephanie Duluc, no solo es la víctima de un accidente deportivo, sino también la figura central de una disputa judicial que involucra a una de las franquicias más reconocidas del béisbol estadounidense. Duluc, a través de su representación legal, sostiene que el accidente pudo haberse evitado si las condiciones de seguridad en el estadio hubieran sido las adecuadas.

En su demanda, afirma que la red protectora de la sección donde se encontraba era “significativamente más baja” que en otras áreas del recinto. Esto, según su alegato, dejó una “abertura sin protección” que permitió que el bate la alcanzara sin ninguna barrera que amortiguara el golpe.

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Más allá del susto inicial, las consecuencias físicas y personales para Duluc han sido severas. El documento judicial detalla que sufrió una lesión cerebral traumática, una conmoción y una fuerte sensibilidad a la luz, además de daños en el cuello y las manos. La demanda también menciona que, desde el incidente, Duluc no ha podido reincorporarse a su empleo ni retomar sus actividades profesionales habituales.

Entre los síntomas persistentes reportados figuran dolores de cabeza constantes, problemas de equilibrio, deterioro cognitivo y una marcada sensibilidad a la luz. Su abogado confirmó a medios estadounidenses que las secuelas han afectado notablemente la calidad de vida de su clienta, quien aún requiere atención médica especializada y enfrenta gastos considerables por tratamientos y rehabilitación.

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La demanda sostiene que la red protectora en la sección del Yankee Stadium donde estaba Stephanie Duluc era más baja que en otras áreas del estadio

La base del reclamo legal de Duluc se apoya en la supuesta negligencia de los Yankees y la administración del Yankee Stadium respecto a las medidas de seguridad. La demanda sostiene que, mientras otras secciones del estadio cuentan con redes de protección de mayor altura, en la zona donde ella estaba sentada la red era considerablemente más baja, lo que constituye, según su versión, una omisión grave y un riesgo innecesario para los asistentes.

Duluc solicita una compensación de al menos 10 millones de dólares por daños y perjuicios relacionados con las lesiones sufridas, la pérdida de salario y los gastos médicos, además de otros perjuicios derivados del accidente.

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El caso de Stephanie Duluc reabre la discusión sobre la seguridad en los estadios de la Major League Baseball (MLB). Tras incidentes previos, en 2018 la MLB obligó a los 30 estadios a instalar redes protectoras a lo largo de las líneas de base, especialmente en las zonas de mayor riesgo por la trayectoria de los foul.

Estas medidas se adoptaron luego de que varios aficionados resultaran heridos por pelotas y bates que llegaban a las gradas a gran velocidad. Sin embargo, la altura y longitud de las redes varía de un estadio a otro, y aunque las lesiones han disminuido, aún existen zonas vulnerables donde este tipo de accidentes pueden ocurrir. El reclamo de Duluc apunta precisamente a estas diferencias en la infraestructura, señalando que la falta de uniformidad expone a los aficionados a riesgos innecesarios.

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Mientras el proceso judicial continúa, los Yankees de Nueva York atraviesan una temporada complicada en lo deportivo. El equipo se sitúa a cuatro juegos y medio de los Rays de Tampa Bay en la División Este de la Liga Americana, en medio de una racha marcada por lesiones clave, incluida la de Aaron Judge.

A pesar de las bajas, los Yankees mantienen opciones sólidas para clasificar a la postemporada, aunque el ambiente alrededor del club ha quedado marcado por el incidente en las gradas y la creciente atención mediática sobre la seguridad en el Yankee Stadium.