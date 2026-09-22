Estados Unidos

Un exabogado es condenado a más de 24 años de prisión por apuntar con un arma a su exesposa

Matthew Exton, de 43 años, fue declarado culpable de intento de asesinato y agresión con agravantes por el hecho ocurrido el 11 de abril de 2025 en un restaurante de Toledo, Ohio

Matthew Exton fue declarado culpable tras intentar dispararle a su exesposa en un restaurante de Toledo. El arma no se accionó porque tenía el seguro puesto y un camarero lo redujo antes de un nuevo intento (Facebook: John Walton).
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Un exabogado de Ohio fue condenado a una pena de hasta 24 años y medio de prisión tras apuntar con un arma a su exesposa e intentar dispararle dentro de un restaurante de Toledo el 11 de abril de 2025. Un camarero lo redujo antes de que pudiera efectuar un disparo.

Matthew Exton, de 43 años, recibió la sentencia el lunes en el Tribunal de Causas Comunes del condado de Lucas. El juez Gary Cook determinó que podrá solicitar la libertad anticipada tras cumplir 20 años de condena, informó el canal local WTOL 11.

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El acusado había sido declarado culpable a comienzos de este mes de dos cargos de tentativa de asesinato y dos de agresión grave, todos con especificaciones por el uso de armas de fuego.

El seguro del arma impidió que se efectuara el disparo

La fiscal del condado de Lucas, Julia Bates, relató que Exton había pedido una bebida en el restaurante Souk y que, al salir, vio a su exesposa y a familiares de ella en el local contiguo, Sabira, donde se celebraba una inauguración.

Según WTOL 11, después de ordenar que enviaran una bebida a la mesa, escupió en dirección al grupo, salió del establecimiento y regresó armado.

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Un hombre con uniforme naranja de prisión y esposas permanece sentado en la sala de un tribunal de madera
El juez Gary Cook determinó que el exabogado podrá solicitar la libertad anticipada tras cumplir 20 años de condena (Captura de video: WTOL 11).

Los fiscales sostuvieron que el exabogado se acercó a la mesa con una pistola Colt Defender cargada. El arma tenía una bala en la recámara y otras siete en el cargador, pero no se disparó porque tenía el seguro.

Antes de que intentara efectuar otro disparo, un camarero y otras personas presentes lo derribaron y lograron inmovilizarlo, precisó NBC News.

Durante la audiencia, el fiscal Mike Loisel aseveró: “Estuvo a punto de provocar una tragedia con numerosas víctimas en medio de un restaurante lleno. No tenía ningún respeto por nadie ni por nada más que por sí mismo”.

A su vez, Loisel aseguró que Exton está “tan desequilibrado” que debería permanecer encarcelado durante un largo período.

Toma de cámara de seguridad en un restaurante donde un hombre con gorra azul apunta con un arma corta hacia personas sentadas a una mesa
La pistola Colt Defender cargada no funcionó durante el ataque debido a que tenía el seguro (Captura de video: John Walton).

El juez reprodujo el video y rechazó la versión del acusado

Antes de conocer la sentencia, el exabogado intentó aplazar la audiencia al informar que despedía a su defensor y solicitar más tiempo para hablar con un detective. Además, cuestionó la parcialidad de Cook y afirmó que los cargos en su contra eran “políticos”.

Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud de prórroga al considerar que buscaba demorar el proceso.

En sus declaraciones, el condenado admitió haber apuntado con un arma a su exesposa y a sus familiares, aunque negó haber tenido la intención de herirlos o matar a alguien, indicó WTOL 11.

Al mismo tiempo, alegó que atravesaba un cuadro de depresión e ideas suicidas tras su divorcio y remarcó que el arma nunca llegó a dispararse.

Las armas no matan personas, las personas matan personas. Yo no maté a nadie. No lastimé a nadie y ni siquiera lo intenté”, argumentó Exton en la audiencia de sentencia.

Un recluso con uniforme naranja de prisión y varios agentes permanecen de pie en la sala de un tribunal ante una pantalla
El registro de video exhibido en la sala mostró el momento en que el agresor buscaba destrabar el seguro del arma (Captura de video: WTOL 11).

En consecuencia, la fiscalía señaló que todas sus acciones y explicaciones de ese día, incluidos varios arrebatos durante el juicio, “giraban en torno a sí mismo y a sus propios fracasos, y que quería perpetuar ese fracaso en los demás actuando de forma delictiva”.

Los alegatos de los abogados eran interrumpidos cada pocos segundos por un Exton que repetía la palabra “mentiroso”.

Por su parte, Cook refutó los argumentos del acusado y volvió a reproducir en la sala el registro de vigilancia del episodio. Al referirse al momento en que el arma no funcionó, el juez le señaló a Exton que parecía desconcertado e intentaba desactivar el seguro.

Ese es el momento en que se consolida tu intención”, aseguró Cook.

De acuerdo con WTOL 11, Exton anunció que apelará la condena por supuestas “irregularidades” en el caso. Tiene 30 días para presentar formalmente esa solicitud.

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