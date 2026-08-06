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Esta reconocida marca de cereales eliminará los colorantes artificiales para finales de este año

La empresa Kellogg’s reveló que halló alternativas basadas en jugos de frutas y verduras e invirtió en nuevo equipamiento para mantener la apariencia de productos como los Froot Loops

La empresa adelantó un año su plan para retirar los colorantes artificiales de todos sus cereales (AP foto/Gene J. Puskar).
La empresa adelantó un año su plan para retirar los colorantes artificiales de todos sus cereales (AP foto/Gene J. Puskar).
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WK Kellogg eliminará los colorantes artificiales de todos sus cereales antes de que termine 2026, una decisión que adelanta en un año el plazo que la propia empresa había fijado y que alcanza a productos como Froot Loops y Apple Jacks, según informó Associated Press.

La compañía con sede en Battle Creek, Michigan, aseguró que encontró alternativas a base de jugos de frutas y verduras para conservar los colores característicos de varias de sus marcas. La empresa señaló que invirtió en equipamiento para completar el cambio hacia ingredientes de origen natural.

La medida incluye también la retirada de BHT, un conservante artificial que aún estaba presente en una cantidad reducida de cereales.

Un cambio que se adelanta a lo previsto

En agosto de 2025, Kellogg‘s había firmado un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, en el que se comprometió a “eliminar de manera permanente los tintes tóxicos” de sus cereales antes de finales de 2027.

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De acuerdo con la oficina del fiscal, aunque otras empresas se habían comprometido verbalmente a eliminar los colorantes alimentarios, Kellogg‘s fue la primera en firmar oficialmente un acuerdo legalmente vinculante que confirmaba su eliminación.

El fiscal general había emitido una solicitud de investigación civil a Kellogg’s en febrero de 2024. La investigación se inició después de que la compañía afirmara que eliminaría los colorantes alimentarios derivados del petróleo en Estados Unidos, pero no lo hizo.

En cambio, eliminó estos ingredientes tóxicos en Canadá y Europa, mientras que empleaba diferentes tipos de colorantes azules, rojos y amarillos en los cereales estadounidenses.

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El nuevo cronograma acortó el plazo. En una declaración recogida por Associated Press, el director de crecimiento de WK Kellogg, Doug VanDeVelde, celebró: “Cada vez más consumidores buscan alimentos elaborados con ingredientes sencillos y reconocibles. Estamos orgullosos de satisfacer esas expectativas incluso antes de lo previsto”.

Kellogg había firmado en agosto de 2025 un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para eliminar los tintes tóxicos de sus cereales antes de finales de 2027 (AP Photo/Gene J. Puskar).
Kellogg había firmado en agosto de 2025 un acuerdo con el fiscal general de Texas, Ken Paxton, para eliminar los tintes tóxicos de sus cereales antes de finales de 2027 (AP Photo/Gene J. Puskar).

La presión pública y política por la utilización de colorantes

Los colorantes sintéticos se usan desde hace décadas en cereales, bebidas, caramelos, productos horneados y hasta jarabes para la tos, aunque grupos defensores de la salud impulsan su retiro del mercado.

Durante 2024, decenas de personas se concentraron frente a la sede de la compañía y entregaron peticiones con 400.000 firmas para exigir la eliminación de colorantes artificiales y de BHT.

La presión política también aumentó bajo la gestión del presidente Donald Trump y de su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., quien instó a las compañías de alimentos a retirar de forma gradual los colorantes artificiales derivados del petróleo.

Durante una conferencia de prensa en 2025, Marty Makary, quien ocupaba el cargo de comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), señaló que ciertas investigaciones han identificado una posible asociación entre los colorantes sintéticos derivados del petróleo y diversas afecciones de salud, entre ellas el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la obesidad, la diabetes, el cáncer y alteraciones gastrointestinales.

“¿Por qué arriesgarnos? Mientras los niños estadounidenses están enfermos y sufren, el 41% padece al menos un problema de salud y 1 de cada 5 toma medicamentos. La solución no es más Ozempic, más medicamentos para el TDAH ni más antidepresivos. Esos medicamentos tienen su utilidad, pero debemos analizar las causas subyacentes", afirmó.

El secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Marty Makary (REUTERS/Elizabeth Frantz).
El secretario de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., y el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Marty Makary (REUTERS/Elizabeth Frantz).

No obstante, la FDA ha indicado que los colorantes actualmente autorizados son seguros y que “la totalidad de la evidencia científica demuestra que la mayoría de los niños no sufren efectos adversos al consumir alimentos que contienen aditivos colorantes”.

Asimismo, a ese escenario político se sumó la presión comercial de grandes cadenas minoristas. Target comunicó que dejará de vender cereales con colorantes artificiales y Walmart anunció que quitará esos ingredientes de sus marcas propias hacia enero de 2027.

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