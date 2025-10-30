Deportes

Histórico: la NBA aprobó la venta de Los Ángeles Lakers en 10.000 millones de dólares

La Junta de la liga de básquet más competitiva del mundo dio el visto bueno para la operación, encabezada por el empresario Mark Walter

Guardar
LeBron James, con Luka Doncic:
LeBron James, con Luka Doncic: las dos máximas estrellas de Los Ángeles Lakers (AP Foto/Jae C. Hong)

La Junta de la NBA aprobó este jueves por unanimidad la venta de Los Ángeles Lakers al empresario Mark Walter, un acuerdo valorado en 10.000 millones de dólares y que “se espera que se cierre en breve”, según la liga.

“Mark Walter tiene una larga asociación con nuestras ligas, habiendo servido como propietario minoritario de los Lakers y como el propietario principal de las Sparks de la WNBA durante más de una década”, dijo en un comunicado el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Walter alcanzó un acuerdo el pasado junio con la familia Buss, propietaria de los Lakers desde 1979, para adquirir una participación mayoritaria de la franquicia a cambio de 10.000 millones de dólares. Ninguna otra franquicia en la NBA llevaba tanto tiempo sin cambiar de manos. Sin embargo, la venta de equipos NBA requiere la aprobación del comisionado de la liga y de la Junta de Gobernadores.

La liga agregó que la familia Buss conservará un interés continuo y Jeannie Buss seguirá siendo la gobernadora del equipo durante un periodo de al menos cinco años tras el cierre de la transacción. “Si bien esta transacción histórica transfiere la participación mayoritaria de la familia Buss en los Lakers, estoy encantado de que Jeanie siga siendo la Gobernadora del equipo y un miembro activo y comprometido de nuestra liga”, agregó Silver.

Mark Walter es el director ejecutivo y presidente de la empresa de inversiones TWG Global y tiene participaciones en varios equipos deportivos, como Los Angeles Dodgers de la MLB, Los Angeles Sparks de la WNBA o el equipo Cadillac de la Fórmula 1, que debuta en 2026.

También tiene una participación en el Chelsea y en la PWHL, la liga femenina de hockey sobre hielo de Estados Unidos. Desde 2021, Walter controlaba el 21 % de los Lakers y tenía derecho de tanteo sobre cualquier oferta de venta de la franquicia. De acuerdo con la revista Forbes, su fortuna personal asciende a 5.300 millones de dólares.

También posee acciones en el Chelsea de la Premier League y en el Racing de Estrasburgo de Francia, equipos que integran el mismo entramado empresarial, del que, entre otros, participa Magic Johnson, justo un ícono del elenco angelino.

Walter también es dueño de
Walter también es dueño de Los Ángeles Dodgers (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

Jerry Buss compró los Lakers en 1979 por 67,5 millones de dólares en un paquete que incluía Los Angeles Kings de la NHL y el antiguo estadio, Los Angeles Forum. En 2013, con la muerte del patriarca, la franquicia pasó a sus hijos, con Jeanie Buss asumiendo el mando. Los Lakers han ganado 11 de sus 17 anillos de la NBA con la familia Buss, la franquicia más exitosa en ese periodo de tiempo. Hoy cuentan como máximas figuras con LeBron James y Luka Doncic. La franquicia comenzó la temporada con un récord de tres victorias y dos derrotas.

El contexto de la venta de los Lakers se inscribe en una tendencia de valorización acelerada de las franquicias deportivas a nivel global. La NBA concentra cuatro de los siete equipos más caros del mundo. En el segundo lugar del ranking de ventas recientes figura la transacción de los Boston Celtics, también concretada este año, por más de 6.000 millones de dólares. El tercer puesto lo ocupan los Washington Commanders de la NFL, con un valor estimado en 6.050 millones de dólares. El Chelsea de la Premier League aparece en cuarto lugar, con una tasación de 5.100 millones de dólares.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLos Ángeles LakersNBAMark Walterdeportes-argentina

Últimas Noticias

Lanús recibe a la U de Chile con la ilusión de acceder a la final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Tras el empate (2-2) en la ida de la semifinal, el Granate se medirá ante el conjunto transandino con el sueño de llegar al choque decisivo, en el que espera el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli

Lanús recibe a la U

Philipp Lahm recordó el 7-1 de Alemania a Brasil y dio sus candidatos para el Mundial 2026

El capitán del equipo campeón en la Copa del Mundo 2014 revivió aquella histórica semifinal y mencionó a España, Argentina e Inglaterra como los equipos mejor posicionados para la próxima cita en América

Philipp Lahm recordó el 7-1

Táctica, paciencia y cabeza fría: los pilares con los que Casper Ruud forjó su identidad en el tenis de elite

En una entrevista con ICON (Italy), el noruego el número 12 del ranking ATP destacó la importancia de leer el juego, mantener el control en cada punto y priorizar la estrategia sobre la fuerza bruta

Táctica, paciencia y cabeza fría:

La frase de Rossi sobre la Selección y la reacción del DT de Flamengo cuando le preguntaron por la chance de que ataje para Brasil

Tras avanzar a la final de la Copa Libertadores, el arquero argentino se refirió a un posible llamado de Scaloni y Filipe Luis respondió sobre una eventual convocatoria a futuro para la Verdeamarela

La frase de Rossi sobre

La emotiva revelación de la esposa del Patón Bauza relacionada con San Lorenzo y Rosario Central

Maritza Gallardo contó detalles de la vida cotidiana del ex entrenador, que lucha contra una enfermedad

La emotiva revelación de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
En que invierte Mercado Libre

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

“Una inquietante ausencia de moralidad”: procesaron a los ‘Dictadores’, la banda de hackers que vendía datos confidenciales

El BICE duplicó financiamiento vía leasing a pymes hasta alcanzar los $50.000 millones

Quirno expuso en Diputados y desafió al kirchnerismo: “El mercado tenía pavor de que ustedes volvieran”

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón en su casa de San José 1.111: de qué hablaron

INFOBAE AMÉRICA
El nacimiento de “lobos terribles”

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

Temblor en Chile hoy: sismo en Taltal, magnitud reportada por el CSN

Rusia atacó instalaciones energéticas ucranianas con cientos de drones y misiles dejando al menos cuatro muertos

Incertidumbre en Países Bajos tras un empate inédito en las elecciones: las autoridades aplazaron la formación del Gobierno

TELESHOW
Claudia Villafañe recordó a Diego

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas

Los famosos conmemoraron a Diego Maradona el día en que hubiera cumplido años con fotos, videos y palabras de emoción

Alejandra Maglietti abrió las puertas de su intimidad y mostró a su bebé de 2 meses: “Tuve miedos que desconocía”

Lucía Galán celebra Halloween en México: su insólita “pareja” desató furor entre su público