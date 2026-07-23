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“No dije eso en absoluto y nunca lo diría”: Ian Gillan desmintió su posible salida de Deep Purple

El vocalista expuso los motivos personales y el espíritu del grupo que lo impulsan a continuar sobre el escenario pese a los cambios recientes

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El tema está inspirado en un hecho real: el incendio del Casino de Montreux durante un recital

El vocalista Ian Gillan desestimó de manera contundente los rumores sobre una supuesta retirada de Deep Purple. En recientes declaraciones, dejó claro que sus problemas de visión no están vinculados a una posible despedida y reafirmó su compromiso con la banda mientras mantenga fuerzas y la energía necesaria para seguir sobre los escenarios.

Desmentidos y contexto de los rumores

Ian Gillan, voz emblemática de Deep Purple, responde a los rumores sobre su salida de la banda y reafirma su compromiso con la música (EFE/DOMINIC FAVRE)
Ian Gillan, voz emblemática de Deep Purple, responde a los rumores sobre su salida de la banda y reafirma su compromiso con la música (EFE/DOMINIC FAVRE)

La inquietud entre los seguidores surgió tras la difusión de unas declaraciones en noviembre de 2025, donde Gillan habló abiertamente sobre sus dificultades visuales. Algunos medios interpretaron que esto anticipaba un inminente adiós, pero el propio cantante fue enfático al negar esa posibilidad. “No dije eso en absoluto, y nunca lo he dicho. Y nunca lo diría”, subrayó en una entrevista recogida por RockFM.

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Lejos de considerar la visión como un impedimento, Gillan minimizó el impacto de este problema en su desempeño. “No canto con los ojos”, señaló. De acuerdo con el vocalista, el verdadero factor decisivo para pensar en una retirada sería la pérdida de la energía y la fuerza necesarias para afrontar los compromisos de la banda.

El cantante rechaza asociaciones entre sus problemas de visión y una eventual despedida de los escenarios (REUTERS/Ricardo Moraes)
El cantante rechaza asociaciones entre sus problemas de visión y una eventual despedida de los escenarios (REUTERS/Ricardo Moraes)

El criterio para continuar en la música

Al abordar la temática del retiro, Gillan expuso que su permanencia en Deep Purple depende de su estado físico y del ambiente interno del grupo. Explicó que solo contemplaría dejar los escenarios si siente que ya no puede ofrecer un show digno para el público. “Cuando sienta que no tengo la fuerza, entonces me retiraré”, aclaró.

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Gillan explica que solo dejaría Deep Purple si su energía y capacidad ya no le permitieran actuar con dignidad (REUTERS/Ricardo Moraes)
Gillan explica que solo dejaría Deep Purple si su energía y capacidad ya no le permitieran actuar con dignidad (REUTERS/Ricardo Moraes)

Esta postura ha sido consistente en su carrera. El cantante sostiene que el respeto por la audiencia y la dignidad personal son esenciales. Mientras crea que puede mantener la calidad de su interpretación, seguirá participando activamente en la banda.

Preferencia por las giras y el contacto con el público

Gillan rechazó la idea de establecerse en una residencia fija, modalidad cada vez más frecuente entre artistas de larga trayectoria. Explicó que prefiere la dinámica de las giras y la posibilidad de llevar la música a diferentes lugares. El cantante considera fundamental acercar la banda al público y mantener el contacto directo con la audiencia.

El vocalista defiende la vida itinerante y la cercanía con los fans frente a las residencias fijas (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)
El vocalista defiende la vida itinerante y la cercanía con los fans frente a las residencias fijas (Ritzau Scanpix/Helle Arensbak via REUTERS)

Para ilustrar su perspectiva, Gillan comparó la vida itinerante de los músicos con el mundo del circo, evocando la emoción y el riesgo que ambos comparten. Esta preferencia refuerza su decisión de continuar recorriendo escenarios y mantener viva la esencia de Deep Purple.

Estado actual de Deep Purple y nuevos integrantes

La llegada de Simon McBride a la formación ha supuesto un estímulo renovado para la banda. Gillan destacó la energía y cohesión interna del grupo, describiéndolo como “duro, malvado y hambriento”. Insistió en que nunca había percibido una compenetración tan fuerte entre los integrantes como en la actualidad.

La banda atraviesa una etapa de cohesión y renovación con Simon McBride, manteniendo una agenda activa (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)
La banda atraviesa una etapa de cohesión y renovación con Simon McBride, manteniendo una agenda activa (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Deep Purple continúa presentando nuevos trabajos y mantiene una agenda activa de conciertos. El reciente lanzamiento del álbum ‘Splat!’ y los compromisos programados hasta finales de 2026 demuestran que el grupo permanece en plena actividad y con proyectos a corto y mediano plazo.

Dificultades visuales y el paso del tiempo

Gillan admitió que sufre una importante pérdida de visión, conservando cerca del 30%. Esta limitación le complica tareas cotidianas como el uso del ordenador portátil, pero no ha afectado su capacidad vocal ni su presencia en el escenario. El cantante reconoció que, mientras las dificultades no interfieran con su rol, no ve motivos para abandonar la música.

El trasfondo de “The Long Goodbye”

La gira “The Long Goodbye” fue concebida como una estrategia comercial, no como un anuncio real de retiro (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)
La gira “The Long Goodbye” fue concebida como una estrategia comercial, no como un anuncio real de retiro (Ritzau Scanpix/Torben Christensen via REUTERS)

Sobre la gira “The Long Goodbye”, iniciada en 2017, Gillan explicó que el nombre fue una estrategia de los promotores y no el anuncio de una despedida definitiva. Aceptó la etiqueta con la condición de remarcar que sería una despedida extensa. Otros miembros de la banda, como Ian Paice, Roger Glover y Don Airey, coincidieron en rechazar la idea de fijar una fecha para el final. La intención del grupo es seguir adelante hasta que las circunstancias personales o profesionales los lleven a tomar otra decisión.

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