La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana y avanza hacia Texas con vientos máximos sostenidos de 72 km/h (NOAA)

La tormenta tropical Bertha tocó tierra en Luisiana el miércoles y desde la madrugada del jueves avanza hacia Texas, con vientos máximos sostenidos de 72 kilómetros por hora (45 mph) y un riesgo principal concentrado en marejada ciclónica, ráfagas costeras y lluvias que, además de afectar la costa del Golfo, alimentan una amenaza de inundaciones mucho más amplia en el sureste y la costa este de Estados Unidos.

Según la agencia Associated Press, el sistema ingresó por la parroquia de St. Bernard, a unos 65 kilómetros de Nueva Orleans, y horas después se ubicó a 175 kilómetros al suroeste de esa ciudad y a 190 kilómetros al sureste de Lake Charles. El Centro Nacional de Huracanes informó que se movía hacia el oeste a 19 km/h.

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La previsión indicaba que Bertha alcanzaría la costa alta de Texas el jueves y se debilitaría tierra adentro entre la noche de ese día y el viernes. El centro meteorológico también señaló que los vientos con fuerza de tormenta tropical se sentían hasta 260 kilómetros del centro.

Las autoridades mantuvieron avisos de tormenta tropical desde Alabama hasta Luisiana, incluida Nueva Orleans. En distintos tramos de la costa se cerraron playas, parques, muelles y algunos caminos bajos por el oleaje, la marejada y el riesgo de corrientes de resaca.

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El Centro Nacional de Huracanes informó que Bertha se movió hacia el oeste y que sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hacia el centro (REUTERS/Ricardo Arduengo)

Amenaza más amplia: lluvias e inundaciones lejos del centro de la tormenta

Aunque las precipitaciones más intensas de Bertha permanecieron mar adentro frente a Luisiana, la humedad del sistema alimentaba un frente frío estacionario sobre el sureste de Estados Unidos, de acuerdo con CNN. Ese patrón elevó el riesgo de lluvias intensas desde el sudeste de Virginia hasta sectores de las Carolinas y el norte de Georgia.

La cadena informó que algunas zonas podían recibir el equivalente a un mes de lluvia en pocos días. En el sector con mayor riesgo, sobre la frontera entre Virginia y Carolina del Norte, se preveían hasta 6 pulgadas de lluvia, es decir, 15 centímetros, con acumulados más altos en áreas donde las tormentas quedaran estacionarias.

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Una zona más extensa del Atlántico medio, la región de los Apalaches y partes del sureste podía registrar entre 5 y 10 centímetros. También se reportaron bandas de lluvia en el este de Tennessee, el sur de Virginia y el norte de Carolina del Norte, y en el noreste de Tennessee hubo alertas repentinas por inundación tras registros de hasta 12,7 centímetros en pocas horas.

Este nuevo episodio se suma al temporal que el martes había dejado reportes de tornados desde Cincinnati hasta Nueva Jersey. Las lluvias torrenciales inundaron viviendas, arrastraron puentes y obligaron a rescates acuáticos en Virginia Occidental, según las autoridades.

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Las autoridades mantuvieron avisos de tormenta tropical desde Alabama hasta Luisiana y cerraron playas, parques, muelles y caminos bajos (REUTERS/Jose Luis Gonzalez)

Luisiana enfrentó la combinación de calor extremo y tormenta tropical

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo durante buena parte del miércoles avisos simultáneos por tormenta tropical y calor extremo en el sur de Luisiana. Según ese organismo, era la primera vez en al menos dos décadas que la zona quedaba bajo esa doble advertencia, de acuerdo con registros que se remontan a 2005.

En Nueva Orleans se registró una ráfaga de 72 km/h en el aeropuerto Lakefront durante la tarde del miércoles. En Panama City Beach, Florida, una ráfaga derribó el cartel de un local de Waffle House sobre un automóvil.

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Testigos observaron la marejada en el estuario del lago Pontchartrain mientras el agua avanzaba sobre calles costeras. El sistema podía elevar el nivel del mar hasta 1 metro en sectores de Luisiana y Alabama.

Jay Grymes, climatólogo estatal de Luisiana, sostuvo que el fenómeno no parecía encaminado a dejar daños generalizados y que su impacto sería manejable para las comunidades costeras. El gobernador Jeff Landry calificó el pronóstico de “alentador”, aunque pidió a los residentes prepararse para anegamientos puntuales.

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La principal amenaza de Bertha se concentró en las lluvias intensas y el riesgo de inundaciones en el sureste y la costa este de Estados Unidos (Europa Press)

Texas espera el segundo impacto antes de la disipación del sistema

La trayectoria prevista lleva a Bertha hacia la costa de Texas con intensidad de tormenta tropical antes de su disipación. CBS News citó al Centro Nacional de Huracanes, que espera otro ingreso a tierra a lo largo de la costa noroeste del Golfo.

Para la costa texana y el sur del estado se pronostican acumulados de lluvia de 5 a 10 centímetros, con máximos aislados de 15 centímetros hasta la noche del jueves. El centro advirtió que esas lluvias podían provocar inundaciones repentinas aisladas, sobre todo en áreas urbanas.

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Bertha es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico. La primera fue Arthur, en junio, y su paso dejó inundaciones en zonas de Misisipi que todavía se encuentran en recuperación por daños en viviendas.

Texas esperaba un segundo impacto de Bertha con acumulados de lluvia y riesgo de inundaciones repentinas aisladas, luego del paso de Arthur (REUTERS/Kaylee Greenlee)

En el Pacífico oriental, el huracán Fausto gira lejos de tierra al oeste-suroeste del extremo sur de Baja California con vientos máximos sostenidos de 130 km/h. El Centro Nacional de Huracanes indicó que el ciclón podía fortalecerse gradualmente y que el oleaje generado por el sistema ya alcanzaba la costa de Baja California, donde podía producir fuerte resaca y corrientes peligrosas.

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