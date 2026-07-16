United Airlines prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costos de combustible

United Airlines prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costes de combustible este año (REUTERS)

United Airlines enfrenta un año marcado por la presión de los precios del combustible, que amenaza con modificar el equilibrio financiero de la industria aérea estadounidense. La empresa anunció que prevé un aumento de 6.000 millones de dólares en los costes de combustible para este año, cifra que la sitúa ante uno de los mayores desafíos operativos desde la recuperación de la demanda posterior a la pandemia. Este gasto adicional convierte al combustible en el segundo mayor coste solo por detrás de la mano de obra, según las estimaciones basadas en los precios del petróleo crudo registrados el martes.

Durante la presentación de su informe financiero correspondiente al segundo trimestre, la compañía detalló que ya había desembolsado 2.300 millones de dólares extra en combustible solo en ese período, lo que representa un incremento del 84 % respecto al mismo lapso del año anterior. Este aumento no solo impacta en la rentabilidad inmediata de la aerolínea, sino que obliga a revisar a fondo las estrategias para mitigar el efecto de la volatilidad en los precios del petróleo.

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El alza en los costes de combustible ha obligado a United Airlines a adoptar medidas para proteger su margen de beneficios. Entre las principales estrategias implementadas destaca el aumento de las tarifas aéreas para los pasajeros, una medida que ha sido posible gracias a que la demanda de viajes aéreos por parte de los consumidores se mantiene sólida. La fortaleza del mercado, con un flujo constante de pasajeros dispuestos a pagar más por sus boletos, ha permitido a la aerolínea compensar parte del impacto negativo provocado por el encarecimiento del combustible.

El combustible se convirtió en el segundo mayor coste de United Airlines, solo por detrás de la mano de obra (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La política de precios adoptada por United Airlines responde a la lógica de oferta y demanda: mientras exista un elevado interés por viajar y la oferta de vuelos permanezca equilibrada, las aerolíneas pueden traspasar parte de los costes adicionales a los clientes. En este contexto, el ajuste en las tarifas ha sido una herramienta fundamental para sostener los ingresos y evitar una caída abrupta en la rentabilidad del negocio. Así, el aumento de las tarifas se ha convertido en una respuesta directa y necesaria ante la escalada en los precios del combustible.

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La situación que atraviesa United Airlines no es exclusiva dentro del sector. Delta Air Lines, otra de las grandes aerolíneas estadounidenses, reportó la semana pasada sus propios resultados del segundo trimestre y confirmó que enfrenta una coyuntura similar. La demanda de vuelos se mantiene robusta y la compañía no planea reducir los precios de los boletos a corto plazo. El director ejecutivo de Delta, Ed Bastian, declaró a CNBC que “las tarifas aéreas dependen de la oferta y la demanda. La demanda es muy alta y la oferta está equilibrada”. Además, señaló que los clientes de Delta suelen pertenecer a segmentos de mayores ingresos, lo que les permite absorber mejor los aumentos en los precios de los boletos.

En cuanto a los costes de combustible, Delta también experimentó un aumento considerable: la empresa gastó 4.400 millones de dólares en combustible durante el segundo trimestre, lo que supone un crecimiento del 77 % respecto al mismo período del año anterior. Esta cifra, aunque inferior al gasto de United en términos absolutos, refleja una tendencia compartida en toda la industria: el encarecimiento del combustible para aviones está tensionando las finanzas de las principales aerolíneas del país.

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El precio del combustible para aviones rozó los 5 dólares por galón en abril por la guerra entre Estados Unidos e Irán y luego cerró en 3,64 dólares (REUTERS/Eduardo Munoz)

La comparativa entre United y Delta evidencia que ambas compañías han visto incrementarse de forma significativa sus gastos en combustible, aunque el ritmo de crecimiento fue ligeramente mayor en United Airlines (84 % frente al 77 % de Delta). Estas diferencias se explican tanto por los volúmenes de operación como por las estrategias de compra y cobertura que emplea cada empresa. No obstante, el fenómeno responde a una dinámica generalizada que afecta a todo el sector y que obliga a buscar formas de trasladar los costes adicionales a los consumidores.

La escalada de los precios del combustible para aviones tiene un trasfondo internacional. Durante abril, el precio del galón de combustible alcanzó un máximo histórico de casi 5 dólares, impulsado por la guerra entre Estados Unidos e Irán, según datos del Índice Argus de Combustible para Aviones de EE. UU. Esa coyuntura generó una volatilidad que se trasladó de inmediato a los balances de las aerolíneas. Al cierre del martes, el precio había descendido hasta los 3,64 dólares por galón, pero se mantenía muy por encima de los niveles previos al conflicto.

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Ante este escenario de costes elevados, las aerolíneas estadounidenses han puesto en marcha medidas adicionales para tratar de contener el impacto en sus cuentas. Además de elevar las tarifas, las compañías han optado por recortar temporalmente las rutas consideradas ineficientes, añadir recargos por combustible a los precios de los billetes y, en algunos casos, incrementar las tarifas por el equipaje facturado. Estas decisiones buscan optimizar los recursos y maximizar los ingresos por pasajero, en un contexto financiero que exige adaptabilidad y control estricto de los gastos.

El sector aguarda ahora la presentación de resultados financieros de otras aerolíneas estadounidenses, prevista para finales de mes, con la expectativa de que los altos precios del combustible continúen marcando la agenda y las políticas de precios en los próximos meses.

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