Tras los nuevos ataques contra Irán, Donald Trump aseguró que hay posibilidad de llegar a otro acuerdo con Teherán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante el Freedom 250 Grand Prix Showcase en la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el régimen de Irán optó por abandonar las negociaciones con Washington pese a que ambas partes ya habían alcanzado un entendimiento preliminar. Durante una declaración a la prensa en el Despacho Oval, el mandatario sostuvo que el proceso no avanzó hacia un acuerdo definitivo porque Teherán decidió no extender el diálogo.

"Ayer o anteayer teníamos un acuerdo. Estaba todo cerrado, pero lo rompieron inmediatamente porque descubrieron que había algo que no les gustaba. No lo vamos a tolerar“, declaró Trump ante los periodistas al ser consultado sobre la relación entre ambos países.

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Consultado por la posibilidad de una nueva desescalada, Trump aseguró: “Creo que es posible llegar a un acuerdo. Claro que sí”.

En tanto, ratificó que Estados Unidos busca controlar el estrecho de Ormuz: “Estamos eliminando toda su capacidad para cualquier cosa relacionada con el estrecho de Ormuz. Al final, terminaremos controlándolo”.

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Las declaraciones se producen en un contexto de confrontación entre Washington y Teherán, marcado por nuevas medidas estadounidenses y por el aumento de las tensiones militares en la región.

El presidente estadounidense, Donald Trump, durante la firma de un decreto sobre las tierras protegidas de Utah en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Kylie Cooper)

Trump reiteró que su administración mantendrá la presión sobre la República Islámica hasta alcanzar un acuerdo que responda a los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, defendió la utilización simultánea de sanciones económicas y acciones militares como parte de la estrategia para influir sobre las decisiones del régimen iraní.

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El presidente insistió en que uno de los principales objetivos de su Gobierno es impedir que Irán conserve o desarrolle capacidades que, a juicio de Washington, representan una amenaza para Estados Unidos y sus aliados.

Sus declaraciones llegan después de que anunciara el restablecimiento del bloqueo naval contra Irán y comunicara que Estados Unidos asumirá el papel de “guardián del estrecho de Ormuz”, una de las rutas marítimas más relevantes para el transporte mundial de petróleo y gas.

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Además, planteó que los países que utilicen esa vía deberán asumir parte de los costos de seguridad. Según explicó, Washington buscará cobrar una compensación equivalente al 20 % del valor de la carga transportada por los buques que atraviesen el estrecho, al considerar que Estados Unidos no debe seguir financiando en solitario la protección del tránsito marítimo en esa zona estratégica.

La medida fue anunciada después de que Irán informara el cierre del estrecho “hasta nuevo aviso” tras los recientes ataques estadounidenses, una decisión que incrementó la incertidumbre sobre el comercio energético internacional.

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Drones iraníes en Cuba

Un buque de la Cuarta Flota de Estados Unidos participa en operaciones de vigilancia marítima y aérea en las inmediaciones de Cuba. (X: @NAVSOUS4THFLT)

Durante la misma comparecencia ante la prensa, Trump también fue consultado sobre versiones que apuntan a una posible presencia de drones iraníes en Cuba. El mandatario respondió que las autoridades estadounidenses están verificando esa información y advirtió que actuarán si se confirma.

"Si los tienen, y es muy posible que los tengan, nos encargaremos de ello“, afirmó el presidente al responder una pregunta sobre el supuesto almacenamiento de ese tipo de equipos militares en la isla.

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"No vamos a permitir que eso suceda“, señaló, al explicar que el Gobierno estadounidense analiza si Teherán estaría utilizando territorio cubano como lugar de almacenamiento de drones.

Las declaraciones coinciden con un endurecimiento de la política de Washington hacia La Habana. En los últimos días, el Gobierno estadounidense amplió las sanciones contra organismos y empresas estatales cubanas.

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Entre las entidades alcanzadas figuran el Ministerio de Turismo y nueve compañías vinculadas a sectores estratégicos, incluidas firmas relacionadas con la importación y comercialización de combustibles, el comercio exterior y el transporte marítimo.

En un comunicado oficial, el Departamento de Estado señaló: "El Departamento de Estado designa a diez entidades para impulsar la iniciativa integral de la Administración Trump destinada a poner fin a las actividades malignas del régimen cubano, tanto en Cuba como en todo nuestro continente“.

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Estas medidas se suman a las sanciones anunciadas en junio contra Miguel Díaz-Canel, varios integrantes de su familia y Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro. Paralelamente, el Departamento de Justicia presentó una acusación contra el ex dictador cubano por su presunta responsabilidad en el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996, un hecho en el que murieron cuatro personas.