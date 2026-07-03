El comité del Mundial de la FIFA en Miami activa ayuda para Venezuela tras los terremotos

El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en Miami activó recursos y alianzas para asistir a la población de Venezuela tras dos terremotos consecutivos a fines de junio (NBC Miami)

El reciente desastre ocurrido en Venezuela, provocado por dos terremotos consecutivos a finales de junio, ha generado una ola de solidaridad más allá de sus fronteras. Entre los actores que han respondido con rapidez y decisión destaca el Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Miami, que ha movilizado recursos y alianzas para brindar apoyo directo a la población venezolana afectada. Esta iniciativa ha puesto de relieve la capacidad de respuesta de una ciudad marcada por la diversidad y el compromiso social, utilizando la plataforma global del Mundial como motor de ayuda humanitaria.

La intervención del Comité Organizador se ha materializado en acciones concretas destinadas a mitigar el impacto de los sismos. Apenas se conoció la magnitud de la devastación, la organización decidió activar su red de contactos, recursos logísticos y presencia mediática para canalizar ayuda de emergencia hacia el país sudamericano. Este movimiento no solo implicó la donación de fondos, sino también una campaña de concientización para atraer la atención internacional sobre la crisis en Venezuela. En palabras de los propios organizadores, la determinación de utilizar la visibilidad del evento deportivo se basó en la convicción de que una plataforma de tal alcance debe servir para algo más que celebrar el fútbol: debe convertirse en una herramienta para tender puentes y prestar auxilio en momentos de necesidad.

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Alianzas y campaña Hope 4 Venezuela para apoyar a la población afectada

La campaña Hope 4 Venezuela reunió al Comité Organizador, CBS News Miami, Neighbors 4 Neighbors y Global Empowerment Mission para recaudar fondos y enviar suministros (NBC Miami)

La respuesta del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA Miami no se dio de manera aislada, sino que estuvo acompañada de una serie de alianzas estratégicas con organizaciones con experiencia en labores humanitarias. Entre los actores involucrados destacan CBS News Miami, Neighbors 4 Neighbors y la Global Empowerment Mission (GEM). Juntos, pusieron en marcha la campaña Hope 4 Venezuela, diseñada específicamente para recaudar fondos y canalizar suministros hacia los damnificados por los terremotos.

La campaña Hope 4 Venezuela se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad internacional y local de Miami, que ha respondido de forma activa a la convocatoria. Las instituciones aliadas aportaron sus fortalezas: CBS News Miami proporcionó visibilidad mediática, Neighbors 4 Neighbors aportó experiencia en la organización de iniciativas benéficas, y GEM se encargó de la logística para llevar la ayuda directamente a las comunidades más afectadas en Venezuela. Esta coordinación permitió optimizar los recursos y garantizar que la asistencia llegara de manera rápida y efectiva a quienes más lo necesitaban.

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La unión de estos esfuerzos ha fortalecido la capacidad de respuesta ante la emergencia, demostrando que la colaboración entre entidades deportivas, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro puede generar un impacto tangible. El mensaje que transmitieron los organizadores fue claro: el deporte y la solidaridad pueden caminar de la mano cuando las circunstancias lo requieren.

Declaraciones y cifras sobre las donaciones recaudadas

Rodney Barreto informó que la campaña Hope 4 Venezuela superó los 26.000 dólares en donaciones individuales en su etapa inicial (REUTERS/Giorgio Viera)

El avance de la campaña Hope 4 Venezuela se refleja en los resultados concretos obtenidos en pocos días. Rodney Barreto, presidente del Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en Miami, informó a CBS News Miami que “hasta el momento hemos superado los 26.000 dólares en donaciones individuales”. Esta cifra, lograda en una etapa inicial de la campaña, evidencia el compromiso de la comunidad de Miami y la eficacia de la red de apoyo generada en torno al Mundial.

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El monto recaudado se destinó íntegramente a la adquisición de insumos básicos, medicamentos y alimentos, priorizando las zonas de Venezuela más golpeadas por los terremotos. La transparencia en el manejo de los fondos y la actualización constante sobre el destino de los recursos han sido ejes centrales de la campaña, reforzando la confianza de los donantes y estimulando nuevas contribuciones.

La cifra de donaciones constituye un indicador del alcance de la convocatoria, pero también subraya la relevancia de involucrar a la sociedad civil en situaciones de emergencia internacional. Los organizadores han señalado que el flujo de aportes se mantiene abierto y que el objetivo es seguir sumando voluntades mientras persista la necesidad en el país sudamericano.

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Vínculos culturales y personales entre Miami y Venezuela

Uno de los motivos que impulsaron la rápida movilización del Comité Organizador fue la existencia de lazos culturales y personales profundos entre Miami y Venezuela. La ciudad alberga a miles de familias con raíces venezolanas y mantiene una relación constante con la comunidad migrante procedente de ese país. Esta realidad se traduce en un sentido de corresponsabilidad y empatía que trasciende la geografía.

El propio comité organizador reconoció que muchas de las personas afectadas por los terremotos son familiares, amigos y conocidos de residentes en Miami. Esta cercanía emocional se hizo patente en la forma en que la comunidad reaccionó ante el llamado de ayuda, convirtiendo el apoyo a Venezuela en una causa compartida. Para los organizadores, la solidaridad manifestada es reflejo de los valores de integración y diversidad que caracterizan a la ciudad sede del Mundial.

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Uso del FIFA Fan Fest en Miami como plataforma de ayuda comunitaria

El FIFA Fan Fest en Bayfront Park sirvió para difundir la emergencia en Venezuela y promover la recaudación ante cientos de miles de asistentes presenciales y virtuales

La organización del FIFA Fan Fest en Bayfront Park de Miami representó otra oportunidad para amplificar el mensaje solidario. El Comité Organizador decidió aprovechar la enorme afluencia de público —cientos de miles de personas, tanto de manera presencial como virtual— para informar sobre la situación en Venezuela y promover la campaña de recaudación.

El Fan Fest, concebido como un espacio de celebración deportiva, se transformó en un punto de encuentro para la solidaridad. Los asistentes recibieron información sobre los canales de ayuda y las formas de aportar, mientras que en las transmisiones digitales se incluyeron mensajes destinados a sensibilizar a una audiencia global. La iniciativa permitió vincular el entusiasmo por la Copa Mundial con la acción humanitaria, demostrando que los grandes eventos pueden ejercer un rol social de primer orden en contextos de emergencia.

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Mensaje del Comité Organizador sobre el papel de la comunidad durante la Copa Mundial

El Comité Organizador de la Copa Mundial de la FIFA en Miami subrayó que, más allá de la celebración deportiva, el Mundial es una ocasión para demostrar la fuerza de la comunidad. Según Alina T. Hudak, presidenta y directora ejecutiva del comité, “si podemos usar esa visibilidad para llamar la atención sobre una necesidad humanitaria urgente, tenemos la responsabilidad de hacerlo. Se trata de apoyar a nuestros vecinos cuando más nos necesitan”. Para los responsables del evento, la experiencia de estos días es prueba de que la colaboración y la empatía pueden transformar incluso los escenarios más difíciles, reforzando el mensaje de unidad y apoyo mutuo que desean proyectar durante toda la Copa Mundial.