Estados Unidos

Una batería portátil de celular de un visitante habría provocado un incendio en Disney World

Ocurrió el miércoles en Magic Kingdom y quedó registrado en redes sociales, con el personal usando un extintor mientras avanzaban las embarcaciones con pasajeros y humo

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Imágenes virales muestran al personal usando un extintor dentro del recorrido, con pasajeros a bordo. Disney no confirmó el origen y en redes apuntan a un dispositivo de un visitante. (TikTok: Coach Bragg).

Un recorrido matutino en Disney World, dentro de Magic Kingdom, quedó interrumpido el miércoles por un incendio con humo en la atracción It’s a Small World. El episodio generó escenas de tensión entre los visitantes y, según versiones difundidas en internet, habría comenzado por el cargador portátil de un pasajero y no por una falla del juego.

Las imágenes que circularon desde el interior de la atracción mostraron a empleados actuando mientras las barcas seguían avanzando por el recorrido. En uno de los videos, difundido por usuarios de TikTok y citado por The California Post, se observó a un trabajador de Disney usando un extintor sobre una de las embarcaciones mientras el humo todavía permanecía en el ambiente.

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En la grabación se alcanzó a ver que la intervención se realizó con los pasajeros a bordo, en un tramo del recorrido donde las embarcaciones continuaban desplazándose.

Otro video compartido en la misma red social mostró la misma secuencia desde un ángulo distinto. En esa publicación, el usuario que lo difundió afirmó: “¡Los miembros del elenco de Disney actuaron con rapidez para extinguir el pequeño incendio!”. En ambos casos, las imágenes se viralizaron con rapidez y concentraron comentarios sobre la reacción del personal y sobre el origen del humo.

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Qué se sabe sobre el origen del fuego

Humo blanco cubriendo la zona de embarque de una atracción. Al fondo, una pared azul con figuras geométricas coloridas de edificios. Barandas metálicas y una consola de control
Testimonios de usuarios sostuvieron que el incendio en Disney World se originó en una batería portátil de celular dentro del bolso de un visitante (Captura de video)

Walt Disney World no confirmó públicamente la causa del episodio. Los testimonios que acompañaron las grabaciones sostuvieron que el fuego se originó en una batería portátil de teléfono que se incendió dentro de un bolso durante el trayecto, una versión repetida por distintos usuarios en redes sociales, sin pronunciamiento oficial que la corroborara.

Uno de los usuarios que comentó las imágenes aseguró: “Fue el cargador portátil de un visitante el que explotó, no Disney ni la atracción.

Se les puede culpar de muchas cosas, pero no de esta”. Otra usuaria, identificada como Hanna, afirmó que un familiar suyo estuvo involucrado y dijo que un niño había colocado entre sus piernas un bolso con un nuevo cargador magnético portátil antes de que comenzara a arder. Según esa versión, la situación obligó a evacuar a los huéspedes.

También circuló en línea el mensaje de una persona que se identificó como empleada de Disney y respaldó esa explicación. escribió: “Esto es correcto. ¡Soy empleado de SW! Todo está bien, incluida la atracción”.

Disney no confirmó la causa del fuego en It’s a Small World

Entrada colorida a la atracción 'it's a small world' con cartel principal, señal de 'stand-by entrance' y reloj de tiempo de espera de 40 minutos
Walt Disney World no confirmó la causa del fuego en It’s a Small World pese a las versiones difundidas en redes sociales (Disney World)

The California Post indicó que se puso en contacto con la compañía para solicitar una declaración y añadió antecedentes de incidentes recientes en parques de Disney en California. En los registros difundidos se observó a personal de Disney actuando dentro del recorrido y el humo todavía era visible en la escena.

Esos antecedentes incluyeron visitantes momentáneamente varados o expuestos a zonas y mecanismos que normalmente permanecen fuera de vista. En los casos citados, los relatos de asistentes y las imágenes difundidas en redes sociales fueron parte de la reconstrucción de lo ocurrido.

Según los informes, el 27 de mayo la atracción Haunted Mansion en Disneyland se averió cerca de la hora de cierre y dejó a pasajeros atrapados en la escena del cementerio, dentro de los llamados “Doom Buggies”.

Los visitantes relataron que primero se les indicó permanecer sentados mientras el personal definía un plan de evacuación, en una situación que se prolongó durante varios minutos.

Después se encendieron las luces de la atracción para facilitar la salida. Los pasajeros dijeron que permanecieron ese lapso en esa escena iluminada antes de recibir instrucciones para soltar manualmente los cinturones de seguridad y abandonar los vehículos.

Esos testimonios describieron la transición entre la espera inicial y la evacuación, con indicaciones del personal a medida que avanzaba el procedimiento.

Un adolescente cayó cerca de una bajada de 15 metros (49 pies) en otra atracción de Disneyland

En otro incidente reciente en Disneyland, un niño de trece años cayó por una cascada en Tiana’s Bayou Adventure después de que supuestamente intentó salir de un vehículo cuando se acercaba a una caída de aproximadamente 15 metros (49 pies), según imágenes obtenidas por TMZ. La información difundida indicó que la atracción se detuvo de inmediato tras el episodio.

El adolescente fue trasladado a un hospital cercano para una evaluación y más tarde recibió el alta. La secuencia informada sostuvo que el traslado se realizó para descartar lesiones y que, tras los controles médicos, el menor no quedó internado.

Las autoridades informaron que la atracción fue inspeccionada por la División de Seguridad y Salud Ocupacional de California, Cal/OSHA, y que reabrió el lunes siguiente sin problemas. El reporte añadió que la revisión antecedió a la reapertura y que, luego de ese proceso, el funcionamiento se reanudó con normalidad.

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