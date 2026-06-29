Canadiense recibió dos cadenas perpetuas tras atacar a una joven y su novio en California luego de acosarla por internet

La obsesión digital de un joven canadiense terminó en violencia y una condena ejemplar en Estados Unidos (Monterey County Sheriff’s Office)

Un tribunal del condado de Monterey, en California, dictó dos cadenas perpetuas consecutivas a Devin Wolfgang Vanderhoef, ciudadano canadiense de 26 años, tras encontrarlo culpable de intentar asesinar a una mujer y a su pareja en 2024.

El atacante viajó desde Canadá, se hizo pasar por repartidor y agredió a las víctimas en su domicilio, un caso que puso en alerta a autoridades y expertos sobre los riesgos de las relaciones virtuales.

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La justicia local impuso las penas más severas contempladas por la ley tras el violento ataque ocurrido en Salinas en 2024 (Google Maps)

Un ataque premeditado y violencia extrema

La secuencia de los hechos, reconstruida por KSBW, muestra cómo Vanderhoef desarrolló una obsesión durante más de un año con una joven de Salinas a la que conoció mediante videojuegos en línea.

Tras perder el contacto con la mujer, quien decidió enfocarse en su nueva relación, el acusado comenzó a planificar el asalto. En noviembre de 2024, viajó desde North Vancouver, en la provincia de Columbia Británica, hasta California.

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Allí, compró cuchillos, esposas y cinta adhesiva y realizó tareas de vigilancia sobre el domicilio y el lugar de trabajo de la víctima.

El domicilio donde ocurrió el asalto fue vigilado durante días por el atacante antes de irrumpir disfrazado de repartidor (KSBW Action News 8)

La noche del 25 de noviembre, Vanderhoef se presentó disfrazado como repartidor de Amazon en la vivienda ubicada en la cuadra 300 de Bollenbacher Drive, en la zona de Bolsa Knolls.

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El novio de la joven abrió la puerta y fue atacado con un arma blanca, recibiendo lesiones graves. Durante el forcejeo, la víctima femenina entregó unas tijeras a su pareja, quien logró defenderse y herir a Vanderhoef.

El agresor, lejos de detenerse, alcanzó a la mujer, la derribó y la estranguló hasta dejarla sin respiración. Ambas víctimas sobrevivieron y recibieron atención médica en un hospital local, igual que el atacante, quien quedó bajo custodia.

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El agresor utilizó un uniforme falso de la empresa de comercio electrónico para ganarse la confianza de las víctimas y facilitar el acceso (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

Condena, cómplices y dinámica del caso

El juez Mark E. Hood condenó a Vanderhoef a dos cadenas perpetuas consecutivas por intento de asesinato premeditado y cinco años adicionales por causar lesiones y utilizar un arma durante el crimen.

Tal y como confirmó la fiscal de distrito Jeannine M. Pacioni, el agresor será elegible para solicitar libertad condicional después de cumplir 19 años de condena, aunque no existen garantías de que pueda salir de prisión.

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Durante el juicio, salió a la luz la participación de un cómplice, identificado como Darius Avery Whyte, quien viajó junto a Vanderhoef desde Canadá. Whyte declaró que desconocía los planes criminales de su amigo y que este le había dado diversas excusas para justificar el viaje y la compra de materiales, mencionando que irían de camping o en viaje de negocios.

El amigo que acompañó a Vanderhoef en el viaje fue arrestado en un aeropuerto californiano y posteriormente liberado tras colaborar con la justicia (Monterey County Sheriff’s Office)

Whyte fue detenido en el aeropuerto de San José cuando trataba de regresar a Canadá, aceptó un acuerdo de culpabilidad y recibió libertad condicional tras permanecer en prisión preventiva. Actualmente, Whyte reside de nuevo en Canadá.

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Durante la investigación, el detective Arras Wilson del Departamento del Sheriff del Condado de Monterey lideró las pesquisas que permitieron reconstruir la secuencia de hechos.

El caso también incluyó peritajes sobre el estado mental y las confesiones del agresor, quien admitió haber planeado el ataque durante un mes y haber viajado con la intención de “matar realmente a alguien”.

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Ambos viajaron desde Canadá a California con diferentes versiones sobre el motivo del viaje, pero solo uno terminó condenado a cadena perpetua (KSBW Action News 8)

Reacciones institucionales y advertencia sobre los peligros en línea

La gravedad del caso llevó a la fiscal Pacioni a emitir un comunicado para subrayar los riesgos asociados a las relaciones virtuales. “Esperamos que este caso sirva como un recordatorio poderoso de que las interacciones en línea pueden tener consecuencias en el mundo real”, sostuvo la funcionaria en declaraciones recogidas por KSBW.

La sheriff Tina Nieto también instó a padres y miembros de la comunidad a mantenerse informados y vigilantes sobre las conexiones digitales de menores y jóvenes.

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Las fuentes judiciales confirmaron que Vanderhoef fue declarado culpable en febrero de 2026 de dos cargos de intento de asesinato y uno de robo residencial, además de los agravantes por lesiones graves y uso de arma.

El domicilio donde ocurrió el ataque fue vigilado con antelación y la adquisición de los materiales para el asalto se realizó en comercios de la región de Salinas.

Las autoridades del condado enfatizaron la importancia de la prevención y la vigilancia ante posibles amenazas surgidas en entornos virtuales (KSBW Action News 8)

El caso generó debate en Estados Unidos y Canadá sobre los controles en plataformas de videojuegos y redes sociales, y el seguimiento de personas con antecedentes de acoso digital.

Las autoridades reiteraron la importancia de reportar comportamientos extraños o amenazantes en los entornos virtuales.

Devin Wolfgang Vanderhoef permanece en una prisión de California, mientras las víctimas continúan su proceso de recuperación. El caso es citado por expertos como ejemplo de los riesgos que pueden derivar de relaciones nacidas en entornos digitales.