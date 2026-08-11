Muros de piedra, torres circulares de 13 metros y un misterio de 2.000 años: así son los brochs escoceses que desafían a los arqueólogos

Los brochs de Escocia son torres de piedra de la Edad de Hierro levantadas hace más de 2.000 años que aún desconciertan a los arqueólogos (Wikimedia Commons)

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En el norte de Escocia, cientos de estructuras circulares de piedra siguen planteando preguntas sobre la vida en la Edad de Hierro. Se trata de los brochs, construcciones levantadas hace más de 2.000 años con muros de gran espesor y un diseño que todavía hoy genera debates entre especialistas sobre su función original. Aunque muchas de estas obras aparecen en ruinas, su presencia permite reconstruir parte del desarrollo técnico y social de las comunidades que habitaron el extremo norte de Europa antes de la expansión romana sobre las islas británicas.

Según Historic Environment Scotland, estos edificios aparecen sobre todo en las Highlands, las islas Shetland, las Orcadas y las Hébridas, regiones marcadas por el clima frío, los vientos intensos y la cercanía con el Atlántico Norte. Su distribución geográfica los convirtió en una referencia para estudiar cómo vivían esos grupos humanos en territorios de condiciones exigentes.

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Cómo eran los brochs y por qué sorprenden a los arqueólogos

Los brochs fueron construidos con piedra seca, una técnica que prescinde de cemento o mortero y exige encastrar cada bloque con precisión para garantizar estabilidad. Su rasgo más distintivo consistía en dos muros concéntricos, uno interior y otro exterior, entre los cuales podían abrirse galerías, pequeñas cámaras y escaleras. Esa disposición permitía ganar altura y organizar espacios internos dentro de una planta circular.

De acuerdo con Forestry and Land Scotland, no todos llegaron al presente en el mismo estado de conservación. Muchos quedaron reducidos a restos bajos o montículos de piedra, mientras otros todavía conservan parte de su volumen original. El caso más conocido es Mousa Broch, en Shetland, que aún alcanza unos 13 metros de altura y figura entre los ejemplos mejor preservados del país. Su estructura ofrece una referencia concreta sobre la escala que pudieron tener estas edificaciones cuando estaban completas.

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Estas construcciones de piedra seca fueron hechas sin mortero y usaron dos muros concéntricos con galerías, cámaras y escaleras internas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La magnitud de estas torres explica parte del interés arqueológico que generan. Para levantar una estructura de ese tipo, las comunidades debieron manejar conocimientos precisos sobre el peso de los materiales, la distribución de cargas y la resistencia de los muros. Por ese motivo, varios estudios los consideran ejemplos de ingeniería prehistórica.

Dónde se encuentran y qué casos concentran la atención

La mayoría de los sitios identificados se encuentra en el norte escocés y en las islas del Atlántico. Registros y materiales de divulgación de organismos patrimoniales de Escocia señalan que existen cientos de lugares candidatos, aunque la cifra varía según la definición que adopten los especialistas para clasificar una estructura como broch. Algunas estimaciones mencionan más de 500 emplazamientos, con fuerte concentración en Caithness, Sutherland, Shetland y Orcadas.

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También hay casos más al sur. Uno de ellos es Tappoch Broch, conocido además como Torwood Broch, ubicado cerca de Falkirk. Ese sitio resulta menos frecuente por su localización en tierras bajas. Según el registro de Historic Environment Scotland, conserva una estructura circular de piedra seca, un pasaje de entrada, una escalera dentro del muro y defensas exteriores, elementos que ayudan a reconstruir cómo pudieron haber funcionado estas edificaciones hace dos milenios.

La presencia de un broch en esa zona amplió el interés sobre la diversidad del fenómeno y sobre la posibilidad de que estas torres no hayan respondido a un único modelo de asentamiento. Las diferencias entre emplazamientos costeros, insulares y de interior sugieren que la forma arquitectónica pudo adaptarse a necesidades locales, aunque todavía no exista consenso pleno sobre el alcance de esas variaciones.

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Tappoch Broch, cerca de Falkirk, amplió el interés sobre la diversidad de estas torres al conservar entrada, escalera en el muro y defensas exteriores en tierras bajas (Wikimedia Commons)

Para qué servían y qué misterios siguen abiertos

La discusión sobre el uso de los brochs sigue abierta. Durante años predominó la hipótesis de que se trataba de fortalezas o refugios defensivos, una lectura apoyada en la ubicación estratégica de varias torres, levantadas cerca del mar, en elevaciones o junto a pasos relevantes. Esa interpretación conserva peso en parte de la bibliografía arqueológica.

Aun así, otras investigaciones plantean un panorama más amplio. Fuentes patrimoniales y de divulgación cultural de Escocia sostienen que algunos especialistas creen que también pudieron servir como viviendas de familias de alto rango, símbolos de prestigio o centros de organización para comunidades pequeñas. Bajo esa mirada, un mismo broch habría podido concentrar varias funciones: residencia, refugio, depósito, punto de vigilancia y señal visible de autoridad dentro del territorio.

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Las evidencias disponibles permiten imaginar una vida cotidiana muy distinta de la actual. En el espacio central habrían convivido el fuego, herramientas, posiblemente animales y estructuras de madera. Las galerías internas comunicaban distintos sectores, mientras los muros ofrecían resguardo frente al clima. Esa combinación refuerza la idea de que no eran construcciones improvisadas, sino obras integradas a una forma específica de organización social.

El carácter enigmático de los brochs se explica también por los límites de la evidencia. Muchos sitios no fueron excavados por completo y las comunidades que los construyeron no dejaron textos propios que describan sus usos. A diferencia de los castillos medievales, estas torres pertenecen a una etapa anterior y dependen casi por completo de la interpretación arqueológica.

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