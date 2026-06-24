La junta del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles vota a favor de prohibir el uso de pantallas para los estudiantes menores de segundo grado

La junta del LAUSD aprobó una política que prohíbe el uso de pantallas para los estudiantes menores de segundo grado en las aulas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD) ha dado un paso decisivo en el uso de la tecnología educativa tras la reciente aprobación de una política que limita el tiempo de pantalla para sus estudiantes. Con una votación afirmativa por parte de la Junta de Educación, la nueva normativa establece una prohibición total del uso de dispositivos electrónicos para los alumnos menores de segundo grado dentro de las aulas. Esta decisión marca un cambio en la gestión del acceso a herramientas digitales en el sistema escolar más grande de California, y busca redefinir el equilibrio entre la enseñanza tradicional y el uso de tecnología en el entorno educativo infantil.

La resolución aprobada implica que a partir del próximo ciclo, los estudiantes de preescolar, jardín de infantes y primer grado no podrán utilizar computadoras, tabletas ni acceder a plataformas de video como YouTube durante las horas de clase. La política, que sustituye la libertad tecnológica que caracterizó los años recientes, se aplicará en toda la jurisdicción del LAUSD, afectando a miles de niños en la etapa inicial de su formación académica. Este cambio, además, se suma a la prohibición de teléfonos celulares implementada el año anterior, consolidando una tendencia hacia la restricción del tiempo de exposición a pantallas en el distrito.

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La aprobación de la medida no surge en el vacío, sino que responde a una reflexión profunda sobre el impacto de la tecnología en la educación tras la experiencia vivida durante la pandemia de coronavirus. Según explicó Nick Melvoin, miembro de la junta directiva y proponente de la resolución, los dispositivos digitales fungieron como un “salvavidas necesario” en los momentos más críticos de la emergencia sanitaria. Durante ese periodo, los límites tradicionales al tiempo de pantalla fueron eliminados de manera abrupta para asegurar que todos los alumnos pudieran continuar aprendiendo y mantener el contacto con sus docentes y compañeros.

Sin embargo, Melvoin subrayó que, superada la emergencia, es momento de “reajustar, evaluar el papel de la tecnología educativa en el aula y equilibrar el acceso a dicha tecnología con el tipo de instrucción e interacción que sabemos que ayuda a los estudiantes a prosperar”.

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La nueva normativa del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles impedirá que alumnos de preescolar, jardín de infantes y primer grado usen computadoras, tabletas y YouTube durante clase (Imagen Ilustrativa)

La resolución no solo fue impulsada por Melvoin, sino que también contó con el copatrocinio de otras figuras clave de la junta directiva, como Karla Griego, Tanya Ortiz-Franklin, Kelly Gonez, la vicepresidenta Rocío Rivas y el representante estudiantil Jerry Yang. Este respaldo colectivo evidencia el consenso existente en torno a la necesidad de intervenir en el uso de pantallas en las primeras etapas del aprendizaje, un tema que ha generado debate entre educadores, familias y expertos en desarrollo infantil. La intervención de varios miembros de la directiva refuerza la legitimidad de la política y augura una implementación más consistente en las distintas escuelas del distrito.

A partir de agosto, la aplicación de las nuevas directrices supondrá un cambio significativo en la gestión de la tecnología al interior de los planteles escolares. Los estudiantes del LAUSD dejarán de recibir computadoras personales para llevar a casa diariamente. En su lugar, las escuelas dispondrán de carros de computadoras portátiles que se utilizarán únicamente durante el horario escolar, limitando el acceso fuera de ese marco.

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Además, se establecerán límites estrictos para el tiempo diario frente a pantallas: los alumnos de segundo y tercer grado tendrán un máximo de 20 minutos diarios; los de cuarto y quinto grado, 30 minutos diarios a partir de noviembre de 2026. El ajuste continuará en enero de 2027 con los estudiantes de sexto a octavo grado, quienes tendrán un tope de 60 minutos por materia a la semana, y los de bachillerato, 90 minutos por materia semanal. Todas estas restricciones contemplan tanto el uso de dispositivos en clase como el tiempo dedicado a tareas escolares.

Desde agosto, las escuelas del LAUSD dejarán de entregar computadoras personales para llevar a casa y usarán carros de portátiles solo en horario escolar

El control del cumplimiento de la política se realizará mediante un software especializado que permitirá a las autoridades del distrito rastrear el tiempo de uso en todos los dispositivos escolares. Según un portavoz del LAUSD, la política aprobada “incluye la eliminación del tiempo de pantalla para los estudiantes desde educación infantil hasta primer grado, la reducción del tiempo de pantalla en todos los niveles educativos y el perfeccionamiento del uso de las herramientas didácticas para apoyar mejor la enseñanza y el aprendizaje”. Esta declaración oficial subraya el objetivo central: encontrar un equilibrio entre la integración tecnológica y la enseñanza dirigida por docentes, promoviendo el aprendizaje práctico y la participación activa del alumnado.

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Los defensores de la nueva política sostienen que este enfoque busca priorizar el bienestar del alumnado y el aprendizaje dirigido por el profesorado. Se argumenta que una exposición excesiva a pantallas puede afectar el desarrollo social, emocional y cognitivo de los niños, sobre todo en las edades tempranas. Por ello, la limitación del tiempo de pantalla se plantea como una medida para proteger a los estudiantes, promoviendo experiencias educativas más directas, interacciones personales y un ambiente escolar donde la tecnología sea una herramienta complementaria, y no el eje central del aprendizaje. El distrito ha manifestado su compromiso de seguir colaborando con educadores, familias y expertos para adaptar la implementación de la política a las necesidades diversas de la comunidad escolar.