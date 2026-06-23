Estados Unidos

Estados Unidos destinará 17.500 millones de dólares para construir 10 nuevos reactores nucleares

El gobierno proyecta iniciar la construcción antes de 2030, con la meta de que comiencen a operar hacia la mitad de la próxima década

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Los nuevos reactores nucleares buscan asegurar el suministro eléctrico ante el crecimiento de los centros de datos (Reuters)
Los nuevos reactores nucleares buscan asegurar el suministro eléctrico ante el crecimiento de los centros de datos (Reuters)

Estados Unidos lanzó este martes un programa federal que contempla 17.500 millones de dólares en préstamos para la construcción de 10 nuevos grandes reactores nucleares, destinados a abastecer la demanda creciente de electricidad impulsada por la revolución tecnológica y la consolidación de los centros de datos.

El anuncio activó de inmediato la expectativa en el sector energético y tecnológico, donde el consumo eléctrico de los centros de datos ya representa un porcentaje significativo de la demanda nacional y proyecta triplicar su peso en los próximos cuatro años.

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El gobierno federal definió que la nueva generación de plantas utilizará el diseño AP1000 de Westinghouse, una tecnología que promete mayor eficiencia y seguridad. La iniciativa contempla la selección de cinco sitios en distintos puntos del país, cada uno con dos reactores, en una etapa de expansión que busca transformar el perfil de la matriz energética estadounidense.

Para concretar estos proyectos, se estableció que el financiamiento público cubrirá hasta 3.500 millones de dólares por cada nueva central, mientras que los socios privados deberán aportar en conjunto al menos 5.000 millones de dólares en capital.

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El plan federal prevé que las obras arranquen antes de 2030 y que las nuevas plantas nucleares entren en funcionamiento a mediados de la próxima década. Los préstamos estatales estarán dirigidos a la adquisición de componentes nucleares con plazos largos de fabricación, con el objetivo de evitar los retrasos y sobrecostos que caracterizaron a los últimos proyectos del sector nuclear en Estados Unidos.

La construcción de los reactores nucleares debería comenzar antes de 2030 en cinco ubicaciones aún por definir (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP)
La construcción de los reactores nucleares debería comenzar antes de 2030 en cinco ubicaciones aún por definir (Arvin Temkar/Atlanta Journal-Constitution via AP)

La apuesta por la energía nuclear responde a un desafío concreto: la demanda eléctrica nacional se disparó por la expansión de los centros de datos, que ya consumen entre el 4% y el 5% de la electricidad de todo el país. Las proyecciones oficiales indican que ese porcentaje podría acercarse al 15% para 2028. Frente a este escenario, el gobierno busca garantizar la capacidad de suministro para la industria digital, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías que están redefiniendo la economía estadounidense.

El programa nuclear recién lanzado representa también un intento de recuperar la experiencia y la cadena de suministro nacional, tras décadas en las que solo se construyeron dos grandes reactores desde 1990. El diseño elegido, utilizado recientemente en la central de Plant Vogtle, busca superar los problemas de planeamiento, logística y sobrecostos que demoraron la finalización de ese proyecto. Las autoridades confían en que la construcción simultánea, en múltiples ubicaciones, permitirá consolidar una industria estable y reducir los plazos y costos de instalación.

La central Vogtle en Waynesboro se consolidó como el mayor complejo de generación eléctrica nuclear en Estados Unidos tras la reciente incorporación de un nuevo reactor (Reuters)
La central Vogtle en Waynesboro se consolidó como el mayor complejo de generación eléctrica nuclear en Estados Unidos tras la reciente incorporación de un nuevo reactor (Reuters)

La administración federal estableció que serán seleccionadas cinco compañías eléctricas, en asociación con Westinghouse, para llevar adelante los proyectos. Las empresas ya firmaron cartas de intención y la definición de los sitios se concretará en los próximos meses. El dinero público no financiará directamente la obra civil, sino la compra anticipada de equipamiento nuclear complejo, clave para acortar los tiempos de desarrollo.

El sector tecnológico celebró la iniciativa, convencido de que la nueva infraestructura energética permitirá sostener el crecimiento de los centros de datos y garantizar el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial, manufactura avanzada y servicios digitales. La apuesta por la energía nuclear, además, se presenta como una alternativa para reducir las emisiones de carbono y estabilizar la oferta eléctrica ante el retiro progresivo de plantas de carbón y gas.

(Con información de AP)

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