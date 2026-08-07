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Trump dijo que Estados Unidos tiene limitaciones en algunas municiones, pero que está en una “excelente posición” frente a Irán

El presidente estadounidense afirmó que el conflicto con Teherán podría terminar “pronto” y destacó que Washington está ampliando la producción de misiles Tomahawk y sistemas de defensa Patriot

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca (REUTERS/Evelyn Hockstein)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses cuentan con capacidad suficiente de municiones para sostener las operaciones militares contra Irán, aunque reconoció que existen algunos tipos de armamento cuya disponibilidad es más limitada.

Durante una conversación con periodistas en la Casa Blanca, Trump explicó que el abastecimiento militar presenta diferencias según el tipo de arma y defendió que Washington mantiene una posición favorable pese a los desafíos de producción y reposición de arsenales.

Tenemos un suministro ilimitado, prácticamente ilimitado. En otros casos, la situación es un poco más ajustada”, afirmó el mandatario al ser consultado sobre la disponibilidad de municiones y la necesidad de nuevos recursos para el Departamento de Defensa.

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Trump señaló que Estados Unidos dispone de grandes cantidades de determinados proyectiles y sistemas de ataque, mientras que otros equipos requieren una ampliación de la capacidad industrial para responder a la demanda generada por el conflicto.

Tenemos ciertos tipos de municiones que puede que no sean tan precisas”, declaró, aunque insistió en que el país se encuentra en una situación militar favorable. “Estamos en una excelente posición”, agregó.

Donald Trump firma órdenes ejecutivas durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump firma órdenes ejecutivas durante un acto en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente estadounidense también indicó que las compañías de defensa están incrementando la fabricación de armamento, especialmente de misiles de largo alcance Tomahawk y sistemas de defensa aérea Patriot, dos de los equipos considerados claves dentro del arsenal utilizado por Washington.

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Trump sostuvo que la industria militar está aumentando su capacidad mediante nuevas instalaciones de producción para garantizar el suministro futuro. “Estamos construyendo más plantas de producción”, afirmó al referirse a la expansión de la fabricación de estos sistemas.

Sus declaraciones se produjeron después de que surgieran versiones sobre posibles tensiones dentro del Gobierno estadounidense relacionadas con el nivel de las reservas de municiones disponibles para las operaciones en Medio Oriente. La Casa Blanca rechazó que exista una crisis de abastecimiento y defendió la capacidad del Pentágono para mantener sus compromisos militares.

En paralelo, Trump afirmó que el enfrentamiento armado con Irán podría llegar a su fin en un plazo cercano. El mandatario consideró que Teherán enfrenta dificultades para prolongar la confrontación y expresó confianza en que la guerra tendrá una conclusión próxima.

Un buque destructor de la Armada estadounidense dispara un misil Tomahawk durante operaciones militares contra Irán
Un buque destructor de la Armada estadounidense dispara un misil Tomahawk durante operaciones militares contra Irán

Creo que va a terminar bastante pronto. No creo que puedan continuar mucho más tiempo”, dijo Trump al referirse a la capacidad de Irán para sostener el conflicto.

El presidente no detalló un calendario específico ni explicó cuáles serían las condiciones para un eventual cierre de las hostilidades, pero aseguró que Estados Unidos mantiene conversaciones relacionadas con una posible salida diplomática.

Uno de los puntos centrales de esas negociaciones es el estrecho de Ormuz, una ruta marítima estratégica por donde circula una parte significativa del comercio mundial de petróleo y gas. La zona permanece bajo fuertes tensiones desde el inicio de la guerra entre Washington y Teherán.

Trump afirmó que la reapertura del paso marítimo podría producirse pronto y aseguró que participa directamente en las conversaciones. “Estoy implicado en la negociación”, señaló ante los periodistas en el Despacho Oval.

El mandatario agregó que las discusiones avanzan de manera positiva y que existe una posibilidad de restablecer la circulación normal por esa vía. “Podría ocurrir pronto”, afirmó.

Irán anunció avances para habilitar mecanismos alternativos de tránsito con apoyo de Omán, país que comparte costas con la estratégica zona marítima. Sin embargo, cualquier normalización completa del tráfico dependerá de los acuerdos alcanzados entre las partes involucradas y de las medidas adoptadas por Estados Unidos.

El presidente estadounidense afirmó que el conflicto con Teherán podría terminar “pronto” y destacó que Washington está ampliando la producción de misiles Tomahawk y sistemas de defensa Patriot
El presidente estadounidense afirmó que el conflicto con Teherán podría terminar “pronto” y destacó que Washington está ampliando la producción de misiles Tomahawk y sistemas de defensa Patriot

Mientras continúan las operaciones militares y las gestiones diplomáticas, Trump mantiene el mensaje de que Washington dispone de los recursos necesarios para sostener la campaña, pero también busca una salida que permita poner fin al conflicto en el corto plazo.

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