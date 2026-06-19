Messi se prepara y puede adueñarse del récord de goleador absoluto

Kansas City (Estados Unidos), 18 jun (EFE).- En un día como el de este jueves, marcado por el comunicado de la familia de Lionel Messi en el que se informó sobre la salud de su padre, el capitán de la selección Argentina se entrenó junto a sus compañeros en la preparación del encuentro contra Austria.

"La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta", reza el comunicado.

En la tarde de Kansas City, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se entrenó en el Sporting KC Training Centre, abierto por 15 minutos y con la presencia de más de 150 integrantes de la prensa.

Allí los jugadores hicieron una entrada en calor en la que practicaron en grupos con el balón. Messi lo hizo en uno en el que también estuvieron Giovanni Lo Celso, Rodrigo De Paul, Cristian Romero y Lisando Martínez.

Jugaron a pasarse la pelota sin dejarla tocar el césped y luego hicieron un rondo.

El pasado 16 de junio, Messi alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de los mundiales, con 16 anotaciones. Fue tras anotar los tres tantos con los que Argentina goleó por 3-0 a Argelia en su estreno en el Grupo J.

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El próximo lunes la Albiceleste se medirá con Austria y un solo gol del número 10 lo dejará con el récord absoluto, mientras que también le permitirá seguir en la lucha por el botín de goleo de la presente edición mundialista.

En este momento, Messi y el canadiense Jonathan David lideran la clasificación de goleadores con tres tantos cada uno. Abajo aparecen con dos varios futbolistas, entre ellos el francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland.

La ciudad de Kansas City fue escenario de los entrenamientos de otras dos selecciones: las de Países Bajos e Inglaterra.

Los neerlandeses abrieron las puertas a la prensa durante algunos minutosensa, los futbolistas del primero de estos equipos trabajaron en el KC Current Training Facility.

Allí estuvo Denzel Dumfries, el lateral por derecha con gran proyección ofensiva que jugará la próxima temporada en Real Madrid, club del que ya no formará parte Dani Carvajal.

Los dirigidos por Ronald Koeman saltarán al campo el próximo 20 de junio para medirse con Suecia en un juego de vital importancia para ellos.

Su próximo rival se estrenó con una goleada por 5-1 frente a Túnez, mientras que Países Bajos igualó 2-2 con Japón, por lo que es impostergable la victoria si quieren conquistar el primer lugar del Grupo F.

La selección de Inglaterra también trabajó en esta ciudad. Un grupo de futbolistas se entrenó en el campo y otro se quedó en el hotel llevando a cabo ejercicios de recuperación.

Los de Thomas Tuchel se estrenaron este miércoles con victoria por 4-2 ante Croacia en un juego que los puso en lo más alto del Grupo L de la Copa del Mundo.

Con su titularidad por momentos cuestionada, el centrocampista de Real Madrid Jude Bellingham brilló y anotó uno de los tantos de un equipo que tuvo a Harry Kane como máximo anotador.

El de Bayern Munich marcó dos goles y se preparó de la mejor forma para el próximo 23 de junio saltar al campo para disputar el duelo frente a Panamá.

Mientras tanto, la ciudad de Kansas City se prepara para recibir su segundo encuentro de la Copa del Mundo, el que Ecuador librará con Curazao el próximo 20 de junio.

Ambos derrotados en la primera jornada tienen claro que el triunfo es imperioso si quieren mantener opciones firmes de avanzar a la próxima ronda.

Santiago Carbone