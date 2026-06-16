Estados Unidos

El Servicio Meteorológico alertó sobre la calidad del aire por un incendio en Miami-Dade

La información oficial del Servicio Forestal de Florida indicó que el siniestro está contenido en un 30% y continúa activo desde el lunes, con columnas que alcanzaron sectores residenciales de la zona

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Vista aérea de un vasto incendio forestal con llamas rojas y naranjas devorando árboles en una ladera, generando una gran columna de humo oscuro sobre el paisaje
El Servicio Nacional de Meteorología de Miami mantuvo una alerta de calidad del aire en Broward por el humo del incendio Quarry 2 en Miami-Dade (NBC 6)

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Miami mantiene este martes una alerta de calidad del aire para Broward hasta las 12:00 por el humo superficial del incendio Quarry 2 en el oeste de Miami-Dade, una situación que llevó la calidad del aire a niveles no saludables y que, según el organismo, podría mejorar por la tarde si aumentan los vientos y dispersan el humo.

El incendio quemó 600 acres (242 hectáreas) y está contenido en un 30%, según el Servicio Forestal de Florida, citado por medios como NBC Miami y USA Today. El fuego se inició el lunes por la tarde y sigue activo el martes, con columnas de humo que alcanzaron zonas residenciales de Broward.

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Vista aérea de un área boscosa con grandes columnas de humo gris y blanco elevándose, cerca de cuerpos de agua y una estructura industrial en el horizonte
Los vientos ligeros mantuvieron el humo cerca de la superficie y llevaron la calidad del aire en Broward a niveles insalubres para toda la población (NBC 6)

De acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología de Miami-Sur de Florida, los vientos ligeros mantuvieron el humo cerca de la superficie durante la mañana. Según Local 10, ese descenso en la calidad del aire llevó la condición a la categoría de “insalubre”, no solo para grupos sensibles sino para toda la población.

La advertencia alcanza a todo Broward hasta el mediodía. La agencia explicó que la exposición a contaminantes como partículas finas y ozono a nivel del suelo puede causar dolor de cabeza, dificultad para respirar, irritación de ojos y senos nasales, dolor en el pecho, ataques de asma, fatiga, irritación de garganta y aumento de la tos.

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Gráfico del Servicio Nacional de Meteorología mostrando una alerta de calidad del aire para el Condado de Broward con detalles sobre síntomas y precauciones
El Servicio Nacional de Meteorología de Miami-Sur de Florida emitió una alerta por calidad del aire insalubre en el condado de Broward (X/NWS Miami)

El humo del incendio en Miami-Dade se desplazó hacia Broward por vientos del noreste

Según NBC Miami, los vientos que soplaban hacia el noreste empujaron el humo hacia sectores de Broward, entre ellos Miramar. Telemundo 51 informó que el deterioro de la calidad del aire se produjo mientras el incendio de maleza seguía activo en el noroeste de Miami-Dade.

La recomendación oficial del Servicio Nacional de Meteorología apunta en especial a las personas sensibles a la contaminación por partículas: reducir la actividad física o pasar menos tiempo al aire libre. El organismo también pidió consultar los datos en tiempo real en la página AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos.

El fuego obligó además a evacuar de manera preventiva al menos un comercio en el oeste de Miami-Dade, según NBC Miami. Hasta el momento, no se reportaron heridos.

De acuerdo con USA Today, equipos de Miami-Dade Fire Rescue y del Servicio Forestal de Florida respondieron al incendio poco antes de las 15:00 del lunes. Además, NBC Miami agregó que el siniestro fue elevado a tercera alarma mientras los bomberos trabajaron intensamente para proteger posibles estructuras cercanas y realizaron descargas de agua desde el aire.

Un helicóptero cisterna vuela a baja altura, soltando una gran cantidad de agua sobre un área ardiendo con llamas y emitiendo una espesa columna de humo gris oscuro
Miami-Dade Fire Rescue y el Servicio Forestal de Florida respondieron al incendio, que fue elevado a tercera alarma y requirió descargas de agua desde el aire (NBC 6)

El incendio también provocó cortes de energía y fallas en semáforos en Doral

La policía de Doral informó que el incendio provocó cortes de electricidad que dejaron sin funcionar los semáforos en Northwest 107th Avenue y Northwest 41st Street, y en Northwest 102nd Avenue y Northwest 41st Street. Los agentes quedaron a cargo de dirigir el tránsito y pidieron a los conductores circular con precaución, prever demoras y usar rutas alternativas.

Según el meteorólogo Adam Berg en NBC Miami, la lluvia, los vientos débiles y una humedad más alta podrían ayudar en las tareas de extinción para las próximas horas. El mismo medio señaló que el riesgo de propagación es menor por la escasa intensidad del viento, mientras la humedad contribuye a rehidratar la vegetación seca.

El canal Local 10 informó además que hay una advertencia por calor en Broward y Miami-Dade hasta las 18:00, con una sensación térmica de hasta 41,6°C (107°F). El medio indicó que las tormentas de la tarde se concentrarían sobre todo en Broward o en el extremo norte de Miami-Dade, mientras las áreas alrededor y al sur del centro de Miami y los Cayos permanecerían secas.

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