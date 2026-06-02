Seguro contra inundaciones en Florida: qué cubre y por qué es importante el momento de la cobertura

El seguro contra inundaciones en Florida exige contratación anticipada, ya que no se pueden emitir pólizas nuevas cuando hay alerta de tormenta (Matias J. Ocner/Miami Herald via AP)

Con el inicio de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026, la advertencia de los expertos en seguros resuena con fuerza entre los propietarios e inquilinos de Florida: el momento de contratar un seguro contra inundaciones es crucial. La experiencia acumulada en el estado demuestra que dejar la decisión para último momento puede dejar a muchas familias expuestas a pérdidas financieras significativas, ya que la mayoría de las pólizas incluyen períodos de espera y existen restricciones estrictas cuando se aproxima una tormenta.

En palabras de Mark Friedlander, portavoz en Florida del Instituto de Información de Seguros, “no hay pólizas disponibles a última hora”. Las compañías suelen imponer moratorias sobre todas las coberturas, incluyendo el seguro contra inundaciones, tan pronto se emite una alerta de tormenta. Esto implica que, si un propietario intenta adquirir la póliza cuando el riesgo ya es inminente, encontrará que la opción no está disponible. Friedlander recomienda que tanto propietarios como inquilinos gestionen su cobertura antes del 1 de junio, fecha oficial de inicio de la temporada de huracanes, ya que la activación de la mayoría de las pólizas requiere un período de espera de 30 días. Así, quienes esperan a que una tormenta esté cerca pierden la oportunidad de proteger su patrimonio en el momento más necesario.

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El sur de Florida presenta riesgos particulares que hacen especialmente urgente la contratación anticipada de seguros. En esta región, las inundaciones constituyen una amenaza persistente durante todo el año, no solo en el contexto de los huracanes. Un ejemplo reciente ilustra la vulnerabilidad: en abril de 2023, fuertes lluvias anegaron barrios completos en el condado de Broward, causando daños considerables en viviendas y vehículos. Incluso fuera de la temporada de huracanes, los equipos de obras públicas del condado se ven obligados a limpiar desagües pluviales ante la acumulación de escombros, como ocurrió en mayo en el barrio North Andrews de Oakland Park, una zona designada como área especial de riesgo de inundación.

Las consecuencias de una inundación pueden ser devastadoras, incluso durante episodios de lluvia que se consideran habituales. Según Friedlander, “tan solo una pulgada de agua de inundación puede causar daños por valor de 25.000 dólares en su casa”. El riesgo de afrontar estos costos sin protección recae directamente en el propietario si no cuenta con una póliza específica, ya que el seguro estándar de vivienda no cubre este tipo de siniestros. Esta realidad ha llevado a que el tema cobre renovada importancia en la conversación pública y entre las autoridades del sector.

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Diferencias entre el seguro contra inundaciones y el seguro de vivienda estándar

El seguro de vivienda estándar en Florida no cubre daños por inundaciones, por lo que se debe contratar una póliza específica (REUTERS)

Existe una confusión frecuente entre los residentes de Florida respecto a la cobertura real de sus pólizas de vivienda. Muchos creen que el seguro estándar para propietarios de viviendas incluye protección contra daños por inundación, cuando en realidad este tipo de cobertura debe adquirirse de manera independiente. El seguro contra inundaciones es distinto tanto del seguro de vivienda como del seguro contra huracanes, y requiere un contrato específico.

Las pólizas para inundaciones pueden obtenerse a través del Programa Nacional de Seguros contra Inundaciones (NFIP, por sus siglas en inglés), respaldado por el gobierno federal, o mediante aseguradoras privadas. Esta distinción es fundamental para evitar malentendidos y asegurar que cada propietario cuente con la protección adecuada frente a un evento climático adverso.

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Costos, coberturas y opciones de pólizas disponibles en Florida

El precio medio del seguro contra inundaciones en Florida ronda los USD 894 anuales, con opciones adicionales en el mercado privado (AP Foto/Wilfredo Lee)

El precio del seguro contra inundaciones en Florida varía en función de la ubicación, el tipo de vivienda y la aseguradora. Según Friedlander, la prima media en el estado se sitúa en torno a USD 894 al año. Las pólizas del NFIP ofrecen cobertura para daños hasta USD 250.000 en viviendas unifamiliares, pero para quienes poseen viviendas de mayor valor, existen opciones en el mercado privado que permiten ampliar la protección financiera más allá de ese límite.

Actualmente, la Oficina de Regulación de Seguros de Florida tiene registrados 57 proveedores privados de seguros contra inundaciones. Esta diversidad de opciones facilita que los propietarios encuentren una póliza que se ajuste a sus necesidades y al valor real de sus propiedades. Friedlander enfatiza la importancia de evaluar cuidadosamente el nivel de protección, especialmente en zonas donde el costo de reconstrucción podría superar ampliamente el máximo cubierto por el programa nacional.

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Escepticismo de algunos residentes respecto al valor del seguro contra inundaciones

A pesar de la evidencia de los riesgos y los consejos de los especialistas, persiste el escepticismo entre algunos residentes del sur de Florida sobre la conveniencia de contratar un seguro adicional. James Wertz, jubilado de Oakland Park, expresa su desconfianza tras la experiencia de su hermano, quien pagó el seguro durante 30 años y vio cómo su póliza fue cancelada después de una inundación. “No quiero comprar ningún tipo de seguro”, afirma, mostrando la desconfianza que aún existe en ciertos sectores de la población.

Wertz no planea mudarse de su vecindario, pero reconoce que, tras escuchar las advertencias de los expertos, podría reconsiderar su postura antes de que una nueva tormenta afecte a la región. Su caso ilustra la tensión entre la precaución y el escepticismo, una dinámica que sigue presente en muchas comunidades expuestas a riesgos naturales recurrentes.

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