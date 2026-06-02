Estados Unidos

Alertan por la caída del nivel tras eliminar el examen de ingreso en la Universidad de California

Una carta firmada por más de 1.100 docentes sostiene que los ingresantes muestran brechas formativas, sobre todo en matemáticas y ciencias, y que se destina tiempo de clase a contenidos de secundaria

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Siluetas de tres personas caminan frente a un gran edificio de arquitectura clásica de piedra clara, con columnas, ventanas altas, puertas arqueadas y amplias escalinatas bajo un cielo azul
Más de 1.100 profesores de la Universidad de California piden restablecer el SAT como requisito de admisión para mejorar la preparación académica. (AP)

Más de 1.100 profesores del sistema universitario californiano pidieron restablecer la Prueba de Evaluación Académica (SAT, por sus siglas en inglés) como requisito de ingreso. Los docentes aseguran que la ausencia de exámenes estandarizados derivó en un descenso del nivel académico.

La medida de eliminar el SAT buscaba beneficiar a grupos históricamente desfavorecidos. Los docentes advierten que la ausencia de esa prueba ha generado problemas, especialmente en carreras científicas, y señalan que los efectos negativos se extienden a toda la comunidad universitaria, según informó el diario estadounidense, The Wall Street Journal.

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El reclamo de los docentes de la Universidad de California

En una carta entregada la semana pasada, profesores de matemáticas y ciencias de la UC advirtieron sobre "graves deficiencias en la preparación" de los nuevos ingresantes. Según el texto, casi un tercio de los estudiantes que ingresaron a cálculo en UC Berkeley mostraron carencias educativas que obligaron a los docentes a repasar contenidos de secundaria en vez de avanzar en los programas universitarios.

“La UC cuenta con recursos limitados y solo puede ayudar a un número reducido de estudiantes”, señalan los firmantes.

Vista frontal de Sather Gate, un gran arco de bronce verde con adornos, en la Universidad de California, con personas caminando por debajo y a su alrededor
El debate sobre los exámenes estandarizados divide a las universidades, con MIT, Dartmouth y Yale restableciendo el SAT en sus procesos de admisión (AP)

El reclamo central apunta a que, si no se corrige el rumbo, la economía tecnológica de California podría verse dañada por la falta de graduados suficientemente preparados en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM). Los profesores plantean que la sobrecarga de trabajo y el uso intensivo de recursos afectan a toda la comunidad académica.

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¿Por qué se eliminó el SAT y cómo impacta a los estudiantes vulnerables?

La Universidad de California eliminó en 2020 el requisito del SAT o ACT para el ingreso, siguiendo una tendencia nacional que se aceleró durante la pandemia. Críticos como Harry Feder, director ejecutivo de FairTest, argumentan que las pruebas estandarizadas “limitan las oportunidades de los estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos” porque muchas veces no reflejan el potencial de quienes provienen de contextos desfavorecidos.

Actualmente, más del 90% de las universidades de Estados Unidos no solicita pruebas estandarizadas, según datos citados por Feder a The Wall Street Journal. Sin embargo, algunos profesores advirtieron que eliminar el SAT dificulta comparar objetivamente a los postulantes, sobre todo ante la inflación de calificaciones en la secundaria.

Consecuencias en la preparación académica

Desde que la UC eliminó los exámenes, creció la proporción de estudiantes que deben cursar clases de refuerzo en matemáticas antes de avanzar a niveles superiores. Un informe de la Universidad de California en San Diego reveló que entre 2020 y 2025 el porcentaje de alumnos inscritos en cursos remediales subió de 0,5% a 8,5%.

Esto implica que cada vez más estudiantes ingresan sin los conocimientos necesarios para afrontar la carga académica de carreras científicas y técnicas. La carta de los profesores expone que, para avanzar en materias como cálculo, los docentes deben repasar conceptos de secundaria, lo que retrasa el avance académico.

El debate sobre equidad y acceso

La intención de eliminar el SAT fue ampliar el acceso universitario y reducir las barreras para los grupos tradicionalmente excluidos.

Sin embargo, el debate persiste: aunque la medida buscó beneficiar a estudiantes negros, hispanos y de bajos recursos, algunos expertos y docentes plantean que la ausencia de pruebas objetivas puede dificultar la identificación de talento en esos mismos grupos, especialmente cuando las calificaciones de las escuelas secundarias no son comparables entre sí.

Mientras la Universidad de California mantiene un sistema de admisión “sin exámenes”, otras instituciones han comenzado a revertir la tendencia. El MIT restableció el SAT en 2022 para medir mejor la preparación de los postulantes y detectar talento en entornos desfavorecidos.

Vista aérea de una plaza universitaria con estudiantes caminando y edificios de estilo clásico, incluyendo una torre alta a la izquierda, bajo un cielo gris
La falta de pruebas objetivas como el SAT complica la identificación de talento académico y agrava la inflación de calificaciones en secundaria (Reuters)

Dartmouth College también volvió a exigirlo en 2024. Yale, que había eliminado los exámenes en 2020, decidió en 2024 volver a requerir una puntuación del SAT o ACT, formalizando el requisito para las próximas generaciones.

Por el contrario, las instituciones del sistema de la Universidad de California no consideran las calificaciones de exámenes estandarizados ni recopilan esos datos durante el proceso de admisión.

El argumento de los docentes y el futuro del SAT en California

“Ya estamos viendo las señales de alerta: trayectorias más largas para completar los cursos prerrequisito, menor preparación para los cursos avanzados y una creciente presión para diluir el rigor cuantitativo”, advierten los docentes.

Los profesores insisten en que, si la tendencia no se revierte, habrá una disminución en las tasas de graduación, un mayor tiempo para obtener el título universitario y menos egresados en carreras CTIM, lo que impactaría directamente en la fuerza laboral calificada del estado.

El presidente del Senado Académico de la UC, Ahmet Palazoglu, informó que el organismo está revisando las políticas y requisitos de admisión.

Mientras tanto, la universidad aconseja a los aspirantes dedicar el tiempo que antes invertían en la preparación para exámenes estandarizados a fortalecer su desempeño en las clases, participar en actividades extracurriculares y elaborar ensayos de calidad, según el portal oficial de UCLA.

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