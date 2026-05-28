La cervecera Schlitz Premium suspende su producción en Estados Unidos tras 177 años

La cerveza Schlitz Premium entra en pausa temporal en Estados Unidos tras 177 años de historia en Milwaukee (Tasting Table)

La cerveza Schlitz Premium entrará en pausa en Estados Unidos tras 177 años, según confirmó Pabst Brewing Co. el viernes.

Wisconsin Brewing Company elaborará el último lote el 23 de mayo en Verona, Wisconsin, y habrá una venta final limitada el 27 de junio, de acuerdo con Fox Business.

Pabst informó que no se trata de una discontinuación definitiva, sino de una suspensión temporal vinculada a costos operativos.

La empresa atribuyó la medida a aumentos en el almacenamiento y el transporte, en declaraciones recogidas por Milwaukee Magazine y citadas por Fox Business.

La pausa impacta sobre una marca nacida en Milwaukee en 1849. Según Fox Business, bares y cervecerías del área preparan eventos de despedida vinculados a los lotes finales, mientras la compañía deja abierta la posibilidad de retomar la producción en el futuro.

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Wisconsin Brewing Company producirá el último lote de Schlitz el 23 de mayo en Verona, y habrá una venta limitada el 27 de junio (AP)

La “pausa” de Schlitz y el argumento de Pabst sobre costos logísticos

Pabst explicó que la decisión responde a un aumento sostenido en los costos de almacenamiento y envío de algunos productos.

Zac Nadile, director de estrategia de marca de Pabst Brewing Co., dijo a Milwaukee Magazine que “desafortunadamente, hemos visto aumentos continuos en nuestros costos para almacenar y enviar ciertos productos” y que por eso tomaron la decisión de ponerla en pausa, según reprodujo Fox Business.

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En esa misma declaración, Nadile sostuvo que las marcas o presentaciones que entran en pausa siguen siendo parte de la historia de la empresa y “potencialmente” de su futuro.

“Buscamos de forma continua oportunidades para traer de vuelta marcas queridas”, afirmó, y señaló que la opinión de los consumidores influye en esas conversaciones, según Milwaukee Magazine y Fox Business.

Último lote, fechas de venta y eventos de despedida en Wisconsin

El cronograma ya quedó fijado. Wisconsin Brewing Company producirá “la última Schlitz” en su planta de Verona el 23 de mayo y prevé un lanzamiento limitado el 27 de junio, según informó Fox Business. Tras esa distribución acotada, comenzará la suspensión anunciada por Pabst.

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Kirby Nelson, maestro cervecero de Wisconsin Brewing Company, dijo a Fox Business que buscaron una despedida acorde a la trayectoria de la marca. “Decidimos que, siendo Schlitz lo que fue, merecía una despedida adecuada. Una con dignidad y respeto”, señaló.

La salida también tendrá un componente local. Fox Business indicó que bares y cervecerías del área de Milwaukee organizan actividades especiales atadas a esos lotes finales, como forma de cierre para una etiqueta ligada a la identidad cervecera de la ciudad.

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Nostalgia y consumo: el público que todavía la pedía en Milwaukee

Schlitz, fundada en 1849 como Joseph Schlitz Brewing Company, fue la principal cervecera de Estados Unidos hasta fines de los años 50 (stock.adobe)

La cobertura citó testimonios sobre un vínculo emocional que todavía sostiene demanda. Joseph Conforti, gerente general de Milwaukee Brat House, dijo que “hay un factor de nostalgia” y que visitantes de otras ciudades se sorprenden de que la cerveza siga en producción, según ABC7 Chicago en declaraciones reproducidas por Fox Business.

Esa relación con parte del público ayuda a explicar que el cierre se haya organizado con venta limitada en lugar de un retiro silencioso.

En lo inmediato, la pausa deja a Schlitz Premium fuera de la circulación regular en Estados Unidos, mientras Pabst sostiene que evaluará un regreso si cambian las condiciones y la demanda, según las declaraciones citadas por Milwaukee Magazine.

Origen en 1849, auge nacional y cambios de receta que afectaron la marca

Schlitz se fundó en 1849 en Milwaukee como Joseph Schlitz Brewing Company, según Fox Business. El medio señaló que el origen se remonta a cuando August Krug abrió una cervecería anexa a una taberna y Joseph Schlitz tomó luego el control del negocio tras casarse con la viuda de Krug.

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Milwaukee quedó asociada a la marca por el lema “la cerveza que hizo famosa a Milwaukee”, según Fox Business. La publicación añadió que Schlitz llegó a ser la mayor cervecera del país hasta que Anheuser-Busch la superó a fines de la década de 1950.

Fox Business ubicó un punto de quiebre en la década de 1970, cuando cambios en la receta para recortar costos alteraron el sabor.

Más tarde, la marca fue vendida a Stroh Brewing en 1982 y pasó a manos de Pabst en 1999, de acuerdo con la misma publicación.