República Dominicana

Wander Franco frente a cargos por abuso de menores, lavado de activos y el escándalo que sacude al béisbol dominicano

Una investigación revela detalles nunca antes expuestos sobre el caso que mantiene en vilo a la pelota caribeña. Movimientos financieros, testimonios cruciales y repercusiones en la MLB abren nuevas incógnitas

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El beisbolista profesional dominicano Wander Franco asiste a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices
El beisbolista profesional dominicano Wander Franco asiste a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices

La Fiscalía de Puerto Plata, en República Dominicana, presentó este lunes la conclusión de las acusaciones contra el beisbolista de las Grandes Ligas, Wander Franco, por el presunto delito de abuso sexual e infantil. La investigación, que involucra también cargos relacionados con lavado de activos, coloca al jugador de los Rays de Tampa Bay en el centro de un proceso judicial de alto perfil, según reportó la agencia de noticias española EFE.

De acuerdo con la información recopilada por EFE, el fiscal Claudio Cordero explicó que los informes periciales lograron establecer vínculos entre fotografías, audios, videos y otros elementos probatorios con los hechos investigados por el Ministerio Público. La defensa de Franco presentará sus alegatos ante el Tribunal Colegiado de Puerto Plata el próximo miércoles, momento clave para la continuación del proceso.

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Las autoridades judiciales dominicanas acusan a Wander Franco, de 25 años, de haber mantenido una relación sexual con una adolescente de 16 años, situación que derivó en la apertura de este juicio. El mismo tribunal procesa también a Martha Chevalier, madre de la menor, señalada de haber dado su aprobación a la relación a cambio de dinero y bienes. Según la sentencia inicial, recogida por EFE, Chevalier recibió una condena de 10 años por explotación sexual, aunque la resolución fue apelada tanto por la defensa como por la acusación.

Foto de archivo: El beisbolista profesional dominicano Wander Franco llega a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices
Foto de archivo: El beisbolista profesional dominicano Wander Franco llega a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices

Detalles de la acusación y pruebas clave.

En el marco de la audiencia, el fiscal Cordero detalló a los medios que la Fiscalía incorporó documentación sobre movimientos financieros y adquisición de bienes al expediente, integrando la investigación de supuestos delitos de lavado de activos y ampliando así el alcance del proceso más allá del abuso sexual. Dos personas relacionadas con la venta de un automóvil a la madre de la víctima también declararon ante el tribunal, según el reporte de EFE.

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El proceso judicial ocurre luego de que, en 2023, Franco quedara en la lista restringida de las Grandes Ligas sin disfrute de salario. La medida se mantuvo desde que comenzaron sus problemas legales, en paralelo a la condena de dos años de prisión suspendida impuesta a mediados del año pasado. La situación del pelotero, quien firmó en 2021 una extensión de contrato por 11 años y USD 182 millones con los Rays de Tampa Bay, ha generado repercusiones en el ámbito deportivo internacional.

Al referirse a las pruebas del caso, el fiscal Cordero destacó que las evidencias presentadas no solo fortalecen la acusación principal por presunto abuso sexual e infantil, sino también los cargos relacionados con supuesto lavado de activos. Entre los elementos clave del expediente figuran documentos financieros, registros de transferencias y testimonios directos de los involucrados en transacciones vinculadas a la familia de la menor.

El beisbolista profesional dominicano Wander Franco asiste a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices
El beisbolista profesional dominicano Wander Franco asiste a su juicio por abuso sexual de un menor en Puerto Plata, República Dominicana, el 26 de junio de 2025. REUTERS/Erika Santelices

Implicaciones del proceso y próximos pasos

El caso de Franco ha captado la atención pública y mediática en República Dominicana y en el entorno de las Grandes Ligas. El jugador debutó en la MLB en junio de 2021 y rápidamente se consolidó como parador en corto titular de los Rays, mostrando una capacidad ofensiva y defensiva que lo llevó a terminar tercero en las votaciones para el Novato del Año y a firmar uno de los contratos más importantes de la franquicia.

El tribunal dominicano, integrado especialmente para este proceso, escuchó los alegatos y la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público, que busca demostrar la responsabilidad penal de Franco y Chevalier. La próxima audiencia se centrará en los pronunciamientos de la defensa, los cuales serán determinantes para el avance del juicio.

Según la información de EFE, se espera que el veredicto marque un precedente en casos de explotación y abuso sexual en el ámbito deportivo, ya que es de los primeros en República Dominicana donde una figura de reconocimiento internacional enfrenta simultáneamente cargos vinculados tanto al abuso sexual de menores como al presunto lavado de activos dentro del ambiente deportivo.

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