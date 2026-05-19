Al menos tres víctimas y dos sospechosos muertos en un tiroteo en una mezquita de San Diego (EEUU)

Al menos tres personas ha muerto víctimas de un tiroteo supuestamente perpetrado por dos varones de 17 y 19 años que se habrían quitado la vida minutos después de lo ocurrido en la zona de la mezquita del Centro Islámico de Mira Mesa, a las afueras de la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos.

"Tres víctimas han perdido la vida en el Centro Islámico, entre ellas un guardia de seguridad", ha indicado el Departamento de Policía de San Diego (SDPD, por sus siglas en inglés) en una publicación en redes en la que ha señalado que el total de fallecidos asciende a cinco al incluir a "dos sospechosos varones, de 17 y 19 años".

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Ningún alumno del colegio ni ningún agente han resultado heridos, según ha indicado en un comunicado el propio cuerpo, que también ha destacado que ya "no existe ninguna amenaza para la población".

La Policía ha indicado en un comunicado que recibió la primera llamada informando de "un tirador activo" en el citado templo "a las 11.43 horas", las 20.43 horas en la España peninsular. Cuatro minutos después, varios agentes se personaron y "encontraron tres adultos fallecidos fuera del centro", siendo uno de ellos un guardia de seguridad.

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"Inmediatamente, se desplegaron dentro del Centro Islámico y la escuela adyacente para localizar al tirador", ha señalado el cuerpo, que "recibió llamadas sobre más disparos" a un par de bloques de distancia a las 11.52, menos de diez minutos después de la primera alerta. "Se informó de que un jardinero había sido blanco de disparos", reza el comunicado.

Con todo, apenas "unos minutos después", una nueva alerta llevó a los agentes a otro bloque, situado a poco más de 300 metros, donde "encontraron un vehículo en la calle con lo que parecían ser los sospechosos", que "presentaban heridas de bala autoinfligidas".

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Sin embargo, la investigación, en la que colabora la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) está actualmente "en curso" y el Departamento de Policía de San Diego ha señalado que volverá a informar acerca de los hallazgos.

EL ALCALDE CONDENA EL TIROTEO Y RECHAZA LA ISLAMOFOBIA

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Tras lo sucedido, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se ha mostrado "horrorizado por el violento ataque", ocurrido en un lugar "donde familias y niños se reúnen, y los vecinos oran en paz y comunión".

"Hoy, este espacio comunitario ha sido destrozado por disparos", ha lamentado, enviando sus condolencias a las familias y comunidades afectadas y subrayando que en ningún lugar debería un creyente "temer por su vida".

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Al hilo, Newsom ha destacado que "el odio no tiene cabida en California". "No toleraremos actos de terror o intimidación contra las comunidades de fe", ha asegurado, antes de prometer "a la comunidad musulmana de San Diego": "California está con vosotros".

Por su parte, el alcalde de San Diego, el también demócrata Todd Gloria, ha denunciado en redes el "violento acto de odio", una conducta que "no tiene cabida" en la ciudad.

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"Nos mantenemos unidos contra la islamofobia y todas las formas de violencia dirigidas contra nuestras comunidades. Un ataque contra cualquiera de nuestras comunidades, contra cualquier residente de San Diego por ser quien es, por lo que cree o por cómo reza, es un ataque contra todos nosotros", ha aseverado, advirtiendo a "quienes intenten sembrar la violencia" en la ciudad de que "se enfrentarán a todo el peso de la ley".