Los Ángeles publica la lista de las 100 propiedades de alquiler con más violaciones: cómo saber si tu edificio está en riesgo

La herramienta digital de alquiler en Los Ángeles permite consultar si un edificio figura entre las 100 propiedades con más violaciones registradas desde 2013 (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Una herramienta digital permite a los inquilinos de Los Ángeles identificar si su edificio figura entre las 100 propiedades de alquiler con más violaciones registradas desde 2013.

La plataforma busca aumentar la transparencia y ejercer presión sobre propietarios y autoridades en un contexto donde se presentaron más de 115.000 quejas vinculadas a viviendas, muchas provenientes de zonas populares.

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Para comprobar si una vivienda está incluida entre las más problemáticas de la ciudad, los usuarios pueden acceder al panel “Top 100 Problem Rental Properties”, ingresar la dirección y consultar el historial público de irregularidades.

Si la propiedad aparece en la lista, los residentes pueden reportar nuevos casos al Departamento de Vivienda de Los Ángeles y solicitar asesoramiento legal para protegerse ante desalojo o acoso, según la información oficial.

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Desde 2013, Los Ángeles registró 55.018 denuncias por desalojos ilegales, 38.876 por aumentos de renta fuera de la normativa y 32.015 por recortes de servicios esenciales.

El panel 'Top 100 Problem Rental Properties' ofrece acceso gratuito y público al historial de quejas e irregularidades en viviendas de Los Ángeles (REUTERS/Daniel Cole)

Además, el hostigamiento a inquilinos motivó 24.179 quejas, aunque solo una minoría de estos casos concluyó con sanciones a los responsables, de acuerdo con el Departamento de Vivienda de Los Ángeles.

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Qué busca el panel digital y opiniones de las autoridades

El panel digital tiene como objetivo ofrecer transparencia y facilitar información para que los inquilinos conozcan la situación legal de sus viviendas.

El contralor municipal Kenneth Mejia explicó que la herramienta surgió en respuesta a reportes de aumentos irregulares, acoso y desalojos, amparados por normativas como la Ordenanza de Estabilización de Alquileres, la de Causa Justa y la de Antihostigamiento.

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Mejia advirtió que la mayoría de las denuncias no derivan en sanciones reales ni en una adecuada rendición de cuentas. Por ello, el panel pretende visibilizar las irregularidades y mejorar los canales para presentar denuncias formales.

Edificios y zonas más afectados en Los Ángeles

Entre los edificios con más denuncias destaca Hillside Villa Apartments en Chinatown, con 192 quejas y aumentos de renta de hasta 300% tras la pandemia.

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Este complejo recibió un subsidio municipal de USD 15 millones y fue epicentro de huelgas de inquilinos para evitar desalojos masivos.

Residentes pueden reportar nuevos casos al Departamento de Vivienda de Los Ángeles y solicitar asesoría legal para protegerse de abusos y desalojos (REUTERS/Mike Blake)

Otros inmuebles señalados incluyen Barrington Plaza en el Westside, con 166 denuncias y un intento de desalojo colectivo parcialmente frenado por la justicia bajo el amparo del Ellis Act.

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El edificio AVA Toluca Hills Apartments, cerca de Universal Studios, acumula 113 reclamaciones relacionadas con acoso, uso de unidades no registradas y falta de compensaciones a desalojados.

Reacciones de los inquilinos y organizaciones comunitarias

La comunidad inquilina respondió con protestas, acciones legales y campañas organizadas junto a entidades de defensa de inquilinos. En Hillside Villa, la presión colectiva motivó el apoyo público y medidas municipales contra los desalojos.

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En Barrington Plaza, la intervención judicial sentó un precedente. La Unión de Inquilinos de Los Ángeles recalcó la importancia de la transparencia y exigió sanciones contundentes para quienes infringen la normativa, destacando que menos del 1% de los casos de hostigamiento termina en cargos criminales.

Cómo saber si tu edificio está en riesgo y dónde buscar ayuda

El acceso al panel digital es gratuito y público en https://prp.lacontroller.app/. Allí es posible ingresar una dirección específica para comprobar si el edificio figura entre los 100 más problemáticos o presenta historial de denuncias.

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Los Ángeles acumuló más de 115.000 quejas relacionadas con viviendas, incluidas 55.018 denuncias por desalojos ilegales y 38.876 por aumentos indebidos de renta (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

En caso de que la propiedad esté en la lista o se detecten irregularidades, se recomienda presentar nuevas quejas ante el Departamento de Vivienda de Los Ángeles, buscar asesoría profesional o acudir a entidades comunitarias para iniciar acciones formales.

La plataforma también ofrece guías para identificar violaciones frecuentes y enlaces directos para reportar abusos en línea.

La consulta de violaciones por dirección brinda por primera vez un recurso público que coloca información crítica al alcance de los inquilinos, facilitando el acceso a datos clave para la protección de sus derechos en el mercado de alquiler de Los Ángeles.