Nueva York promete acelerar la lotería de viviendas asequibles: cómo funcionará y qué cambia para quienes buscan departamento

La escasez de viviendas asequibles en Nueva York impulsa un sistema de lotería para familias de bajos ingresos en barrios como el Bronx (AP)

La escasez de viviendas asequibles en Nueva York llevó a las autoridades locales a implementar un plan para agilizar el acceso mediante una lotería pública, con medidas dirigidas a familias hispanas y barrios como el Bronx.

El objetivo es reducir la burocracia y facilitar que hogares de bajos y medianos ingresos accedan a departamentos subsidiados.

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De acuerdo con el Urban Institute, el 62% de los hogares neoyorquinos no puede cubrir sus necesidades básicas y, en promedio, cada familia requeriría USD 40.000 adicionales al año para llegar a fin de mes.

El costo anual de vida estimado para una familia con hijos asciende a USD 160.800, mientras que para las familias sin hijos es de USD 106.200.

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La mayoría de los ingresos familiares están muy por debajo de esos niveles, lo que agrava la crisis habitacional, especialmente entre la comunidad hispana.

El 78% de los residentes latinos y el 75% de las familias en el Bronx viven por debajo del costo real de vida estimado por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo sistema de sorteo gestionado a través del portal NYC Housing Connect permite que los interesados se inscriban digitalmente, presenten pruebas de ingresos y residencia, y reciban asistencia gratuita en español durante todo el proceso.

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Las familias pueden consultar en tiempo real el estado de sus solicitudes y acceder a orientación especializada a través de organizaciones comunitarias.

Crisis de acceso a viviendas asequibles en Nueva York

El 78% de los residentes latinos vive por debajo del umbral del costo real de vida, según el Urban Institute. Entre los menores de edad, el 73% reside en hogares que no logran cubrir los gastos esenciales.

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El Bronx presenta el índice más alto de inseguridad económica, con el 75% de las familias por debajo del costo de vida, mientras que Staten Island registra el porcentaje más bajo, con un 48%.

Cómo funciona la lotería de viviendas asequibles en Nueva York

El portal NYC Housing Connect centraliza el proceso de postulación a unidades de alquiler subsidiado en toda la ciudad, priorizando a familias de ingresos bajos o medianos y exigiendo requisitos claros de residencia, nivel de ingresos y composición familiar.

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El 78% de los residentes latinos y el 75% de las familias en el Bronx viven por debajo del costo real de vida estimado por expertos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo el procedimiento es digital, lo que busca fomentar la equidad en la asignación y permitir una selección ajustada a las necesidades de cada grupo familiar.

Cambios en la asignación de viviendas asequibles

La administración local anunció que se agilizará la revisión de solicitudes y se reducirá la burocracia para acceder a la lotería de departamentos.

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Entre los principales ajustes destaca la ampliación de la oferta en barrios críticos como el Bronx y el fortalecimiento de los servicios de información y orientación gratuitos en español.

Además, se aumentará la transparencia del proceso, permitiendo que los postulantes consulten el estado de su solicitud en tiempo real.

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Las organizaciones comunitarias brindarán apoyo específico a quienes enfrenten barreras de idioma o desconocimiento del trámite.

El portal NYC Housing Connect centraliza la inscripción digital a la lotería de viviendas asequibles y facilita la postulación para familias hispanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pasos para inscribirse en la lotería de viviendas asequibles

Para participar en el sorteo, es necesario crear una cuenta en el portal de viviendas asequibles, ingresar los datos familiares y seleccionar los departamentos disponibles para postulación. Se deben presentar comprobantes de ingresos y residencia, y estar atentos a las fechas de inscripción.

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La asistencia en español está disponible, especialmente a través de organizaciones comunitarias que orientan a los postulantes en cada etapa del proceso.

Estas medidas buscan facilitar el acceso a una vivienda digna y contribuir a la estabilidad económica de miles de hogares en Nueva York.

La discusión sobre estos cambios sigue influyendo en el diseño de políticas orientadas a mejorar la seguridad económica de las familias más vulnerables.