El S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos máximos históricos impulsados por las empresas de tecnología

El S&P 500 y el Nasdaq alcanzan máximos históricos impulsados por el avance de las acciones tecnológicas y la inteligencia artificial. (REUTERS/Brendan McDermid)

El S&P 500 y el Nasdaq cerraron en nuevos máximos históricos el miércoles, impulsados por un repunte de las acciones tecnológicas vinculadas a la inteligencia artificial (IA), a pesar de que los datos de inflación mayorista superaron las expectativas y la mayoría de los valores fuera del sector tecnológico registraron pérdidas.

El S&P 500 avanzó 43,29 puntos, un 0,58%, hasta las 7.444,25 unidades. El Nasdaq Composite ganó 314,14 puntos, o un 1,21%, para cerrar en 26.402,34 unidades. El Promedio Industrial Dow Jones fue la excepción: retrocedió 67,36 puntos, un 0,13%, hasta los 49.693,20 unidades.

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El índice de semiconductores SOX protagonizó un rebote tras el tropiezo del martes, cuando el entusiasmo en torno a la IA frenó abruptamente. Seis de las siete grandes empresas de megacapitalización relacionadas con esa tecnología cerraron con ganancias sólidas. Nvidia subió un 2,3% y fue la fuerza alcista más determinante sobre el S&P 500 dada su envergadura en el índice. Micron Technology avanzó un 4,8% y On Semiconductor lideró las subidas con un 11,1%, según The Associated Press. Las acciones de Tesla también terminaron la jornada al alza.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, recibió una invitación para acompañar al presidente Donald Trump en su viaje a China, donde podrían negociar el restablecimiento de envíos de chips de IA de la compañía hacia la segunda economía del mundo, de acuerdo con The Associated Press.

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El conglomerado japonés SoftBank Group Corp. informó que sus ganancias en los 12 meses hasta marzo se multiplicaron casi cinco veces respecto al año anterior, gracias al rendimiento de sus inversiones en IA. Por su parte, el grupo chino Alibaba reportó una aceleración en el crecimiento de su división de IA y computación en la nube durante el último trimestre. Sus acciones cotizadas en Estados Unidos subieron un 8,2%, pese a que sus resultados globales no alcanzaron las previsiones de los analistas.

Las acciones de Nvidia, Micron Technology y On Semiconductor lideran las subidas del sector de semiconductores en Wall Street. (REUTERS/Carlo Allegri)

Un informe del Departamento de Trabajo reveló que los precios al productor aumentaron un 1,4% el mes pasado, el mayor avance mensual en cuatro años. El dato siguió a otro publicado el martes que mostró una aceleración de la inflación al consumidor, consolidando una tendencia que inquieta a los mercados. El alza de los precios tiene múltiples causas: aranceles, condiciones climáticas adversas que encarecen los alimentos y, sobre todo, el encarecimiento del petróleo derivado del conflicto con Irán, que ha ralentizado el flujo global de crudo.

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El barril de Brent cayó un 2% el miércoles hasta USD 105,63, aunque se mantiene muy por encima de los USD 70 previos al inicio de la guerra, según The Associated Press. La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió ese mismo día que los inventarios mundiales de petróleo se están agotando a un ritmo récord. El informe mayorista mostró además que el encarecimiento del crudo empieza a trasladarse a otros sectores, lo que apunta a una inflación más generalizada.

Los datos recientes han disipado las expectativas de una reducción de tasas a corto plazo por parte de la Reserva Federal (Fed). “Una subida de tasas podría ser una posibilidad si las presiones inflacionarias no disminuyen”, afirmó la presidenta de la Fed de Boston, Susan Collins, el miércoles. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subió hasta el 4,47%, frente al 3,97% registrado antes del conflicto bélico.

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Ese entorno de tasas altas presionó a los sectores de servicios públicos e inmobiliario, cuyos dividendos pierden atractivo cuando los bonos ofrecen mayor rentabilidad. American Electric Power cayó un 3% tras anunciar una oferta de acciones por USD 2.600 millones. La fabricante de calzado Birkenstock Holding se desplomó un 12,9% después de atribuir el deterioro de sus resultados trimestrales a los aranceles estadounidenses y otros factores.

En paralelo, el Senado confirmó a Kevin Warsh, nominado por Trump para suceder al presidente de la Fed, Jerome Powell, en una votación que siguió las líneas partidistas. Morgan Stanley revisó al alza su objetivo anual para el S&P 500, de 7.800 a 8.000 puntos, al considerar que las acciones estadounidenses tienen margen suficiente para continuar su avance mientras las empresas sigan presentando resultados sólidos.

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Tim Waterer, analista jefe de mercados de KCM Trade, resumió la tensión que atraviesa Wall Street: “Los beneficios corporativos y el impulso de la IA actúan como los principales amortiguadores del mercado, pero el camino se está volviendo considerablemente más accidentado”, según The Associated Press. En los mercados internacionales, los índices europeos y asiáticos cerraron mayoritariamente al alza. El Kospi de Corea del Sur lideró las subidas con un avance del 2,6%, recuperando parte de la caída del 2,3% sufrida el martes, cuando declaraciones de un alto funcionario del gobierno sobre una posible redistribución de las ganancias extraordinarias de la IA drenaron el impulso del sector a escala global.

(Con información de AP y Reuters)

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