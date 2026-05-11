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Starmer intentó relanzar su gobierno tras el peor resultado laborista en décadas: “Sé que tengo a quienes dudan de mí”

En su primer discurso tras los comicios regionales, el primer ministro prometió nacionalizaciones y un nuevo vínculo con Europa, aunque sin precisar iniciativas concretas. La pérdida de más de 1.400 concejales en Inglaterra, la debacle en Gales y el avance de Reform UK de Nigel Farage profundizaron la crisis laborista

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Keir Starmer prometió acercar al Reino Unido al corazón de Europa tras la derrota en las elecciones locales. (REUTERS/Elizabeth Piper)
Keir Starmer prometió acercar al Reino Unido al corazón de Europa tras la derrota en las elecciones locales. (REUTERS/Elizabeth Piper)

El primer ministro británico Keir Starmer prometió situar al Reino Unidoen el corazón de Europa” durante un discurso ante el Partido Laborista, en el que expuso las prioridades de su Gobierno tras la derrota sufrida en las elecciones regionales y municipales. Starmer declaró que el Brexit “nos hizo más pobres y más débiles”, en una intervención en la que no detalló medidas concretas para un acercamiento a la Unión Europea tras la salida del país en 2016.

Starmer sostuvo que el anterior Gobierno conservador se definió por romper la relación con Europa, mientras que el actual Ejecutivo laborista trabajará para reconstruirla. Dijo que el Reino Unido dará un giro en su política exterior y buscará una nueva relación con sus socios europeos, aunque sin anunciar iniciativas específicas.

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La pérdida de más de 1.400 concejales en Inglaterra y la caída a la tercera posición en Gales han aumentado la presión sobre Starmer, que enfrenta pedidos de dimisión desde sectores de su propio partido. Reconoció: “Sé que la gente está frustrada por la situación de Reino Unido. Frustrada por la política, y algunas personas frustradas conmigo”. Declaró también: “Sé que tengo a quienes dudan de mí y sé que tengo que demostrarles que se equivocan. Y lo haré”.

El gobierno británico promueve giro en política exterior tras resultados adversos en elecciones regionales. (REUTERS/Toby Melville)
El gobierno británico promueve giro en política exterior tras resultados adversos en elecciones regionales. (REUTERS/Toby Melville)

El descontento social ha sido aprovechado por el partido Reform UK, liderado por Nigel Farage, que ganó más de 1.400 concejales en Inglaterra y sumó 34 escaños en Gales y 17 en Escocia. Reform UK usó como lema de campaña: “Vota Reform. Saquemos a Starmer”.

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Starmer anunció que el Gobierno tomará el control de la seguridad energética, económica y de defensa del país, con el objetivo de que el Reino Unido sea más justo. Entre las medidas adelantó una ley para nacionalizar British Steel y la intención de relajar restricciones comerciales con la Unión Europea, además de negociar un acuerdo de movilidad juvenil para que jóvenes británicos puedan trabajar durante algunos años en Europa.

El Partido Laborista, pese a ganar las elecciones generales de 2024, pierde posiciones históricas en Gales y Escocia ante el avance de Reform UK. (REUTERS/ARCHIVO)
El Partido Laborista, pese a ganar las elecciones generales de 2024, pierde posiciones históricas en Gales y Escocia ante el avance de Reform UK. (REUTERS/ARCHIVO)

El primer ministro señaló que el rey Carlos III presentará el miércoles un programa legislativo durante la apertura del Parlamento. Starmer afirmó que “los cambios graduales no bastarán” en un país que ha atravesado dos décadas de estancamiento económico y tensiones sociales.

El Partido Laborista perdió posiciones históricas en Gales, donde la ministra principal Eluned Morgan anunció su dimisión como líder regional tras los comicios, y en Escocia, donde bajó cuatro escaños y empató en número de asientos con Reform UK. Anas Sarwar, responsable del laborismo en Escocia, perdió su asiento en el Parlamento de Edimburgo.

Aunque los comicios eran locales y regionales, los resultados se analizan en clave nacional, ya que el Partido Laborista ganó las elecciones generales de 2024. En menos de dos años, Starmer ha acumulado impopularidad. El ascenso de Reform UK y la pérdida de posiciones laboristas han modificado el panorama político.

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