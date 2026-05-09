El auge de la inteligencia artificial impulsa cambios en carreras tecnológicas

La matrícula en ciencias de la computación en Estados Unidos registró una caída cercana al 8 %, según The Washington Post (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carrera de ciencias de la computación enfrenta un giro inesperado en las universidades de Estados Unidos. Por primera vez en más de 15 años, las inscripciones en esta disciplina muestran una caída significativa: según datos publicados por The Washington Post, durante el último ciclo académico, la matrícula descendió cerca de un 8 %, marcando la mayor baja anual desde 2020. Esta tendencia se produce en paralelo al avance acelerado de la inteligencia artificial, que reconfigura tanto el mercado laboral como la percepción de los futuros profesionales tecnológicos.

Durante la última década, estudiar ciencias de la computación era sinónimo de oportunidades laborales y de una carrera con alta demanda global. Las universidades estadounidenses experimentaron un crecimiento sostenido en la matrícula, impulsado por el auge del desarrollo de software, la expansión de internet y el surgimiento de la economía digital.

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Sin embargo, el artículo de The Washington Post señala que este escenario comenzó a cambiar de manera abrupta. La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa, como los modelos capaces de escribir código, optimizar procesos o resolver problemas de lógica avanzada, ha generado incertidumbre entre los estudiantes.

Muchos jóvenes consideran que las oportunidades laborales tradicionales podrían verse limitadas por la automatización, lo que impacta directamente en la decisión de carrera. Según testimonios recogidos por The Washington Post, algunos aspirantes al sector tecnológico perciben que la IA está desplazando tareas que antes eran exclusivas de los programadores, como la escritura de código base, la depuración de errores o la creación de algoritmos simples. Esto ha llevado a un replanteo sobre el tipo de habilidades que serán relevantes en el futuro y sobre la necesidad de especializarse en áreas menos susceptibles a la automatización.

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Las universidades han empezado a adaptar su oferta académica a este nuevo contexto. Instituciones líderes en tecnología, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Stanford, han creado carreras y másters orientados a la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la ciberseguridad y la robótica, buscando captar el interés de quienes ven en la especialización una manera de garantizar su empleabilidad.

El desplazamiento de estudiantes hacia estas ramas es una tendencia que también destaca el medio internacional The Star, donde se observa un crecimiento en las matrículas de disciplinas tecnológicas avanzadas e interdisciplinares.

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El impacto de la inteligencia artificial en la elección de carreras

Especialistas advierten que la formación en pensamiento crítico y habilidades transversales mantiene su vigencia frente a los desafíos de la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

La percepción de que la inteligencia artificial puede reemplazar tareas centrales de la programación ha generado incertidumbre entre quienes evalúan ingresar a ciencias de la computación. The Washington Post recoge opiniones de expertos universitarios y estudiantes que advierten sobre la necesidad de adaptarse a un mercado donde las habilidades genéricas ya no bastan.

En respuesta, las universidades han comenzado a rediseñar sus planes de estudio, priorizando áreas como ciencia de datos, IA aplicada, ciberseguridad y robótica. “El interés por las disciplinas tecnológicas no desaparece, pero sí se orienta hacia campos que se perciben como menos vulnerables a la automatización”, señala el medio estadounidense.

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Este cambio de paradigma también se refleja en la creación de nuevas carreras y especializaciones, que buscan integrar competencias vinculadas a la inteligencia artificial, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y la ética tecnológica. La transición no solo responde a la demanda laboral, sino al interés de los estudiantes en adquirir herramientas que les permitan destacarse en un entorno cambiante y altamente competitivo.

Nuevas tendencias y desafíos en la formación tecnológica

La irrupción de herramientas de inteligencia artificial generativa genera incertidumbre entre estudiantes sobre el futuro de la programación tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tendencia es reconocida por otros medios internacionales. The Star informa que el descenso en las inscripciones en ciencias de la computación tradicional coincide con un fuerte aumento en carreras interdisciplinares y orientadas a la IA, como análisis predictivo, automatización industrial y diseño de sistemas inteligentes.

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Las universidades líderes han respondido creando másters y licenciaturas en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad, diseñados para ofrecer una formación más específica y alineada con las necesidades actuales del sector tecnológico.

El desafío para las instituciones educativas está en anticipar los cambios del mercado y ajustar la oferta académica a las nuevas demandas. Tanto The Washington Post como The Star coinciden en que la reconversión de los planes de estudio y la diversificación de especializaciones serán claves para mantener la relevancia y atractivo de las carreras tecnológicas.

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Al mismo tiempo, especialistas advierten que la formación en pensamiento crítico, creatividad y habilidades transversales sigue siendo esencial, ya que la automatización no reemplaza por completo la capacidad humana de innovación.