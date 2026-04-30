Walmart, Target y Costco retiran cajas de autopago ante el incremento de robos y presión regulatoria

Walmart, Target y Costco toman medidas para limitar las cajas de autopago ante el aumento de robos en comercios de Estados Unidos (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Estados Unidos afronta una ola de robos en los comercios que ha obligado a gigantes como Walmart, Target y Costco a revertir la expansión de los sistemas de autopago ante la presión de nuevas regulaciones y la necesidad de reforzar la supervisión en las tiendas físicas.

La medida consiste en eliminar o restringir estas máquinas, como respuesta al incremento de pérdidas comprobadas mediante pruebas y al endurecimiento de la normativa en varios estados.

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Voceros de las compañías y especialistas en comercio del sector minorista de EE. UU., en diálogo con medios como Philadelphia Inquirer, destacan que este ajuste busca adaptar la experiencia de compra a los desafíos del sector, proteger los activos y evitar riesgos legales vinculados al uso de sistemas automáticos.

Según lo publicado por Philadelphia Inquirer, Walmart arrancó el retiro progresivo de cajas de autopago en varias de sus sucursales, reinstalando cajas tradicionales en tiendas seleccionadas.

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Un portavoz de la cadena explicó que estas modificaciones responden a “comentarios de empleados y clientes, patrones de compra locales y necesidades del negocio en cada comunidad”. A su vez, la actualización pretende “mejorar la experiencia de pago” y fomentar la atención personalizada.

Sin embargo, no es la única razón: Walmart, Target y Costco han decidido eliminar o limitar las cajas de autopago ante el aumento de robos y la presión regulatoria que exige un mayor control de los sistemas automáticos, según sostienen sus portavoces y expertos en comercio minorista de la firma estadounidense Coresight Research, citados en Philadelphia Inquirer, LendingTree y Daily Mail.

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De forma paralela, autoridades estatales de Estados Unidos discuten regulaciones para lograr un equilibrio entre automatización y la presencia de personal en los puntos de venta.

La vulnerabilidad de los sistemas de autopago ha abierto nuevas oportunidades para el hurto, según advierten expertos en comercio minorista de la consultora GlobalData. Neil Saunders, analista del sector, expresó a Daily Mail que “los kioscos sin supervisión han contribuido significativamente al aumento de robos, tanto premeditados como accidentales”.

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Datos de una encuesta nacional de LendingTree (diciembre de 2025) confirman el fenómeno: el 69% de los usuarios de cajas de autopago considera que facilitan el robo, el 27% admitió haber sustraído productos a propósito, mientras que el 36% lo hizo por error; en este último grupo, el 61% decidió quedarse con el artículo no pagado.

Matt Schulz, jefe de análisis de LendingTree, afirmó: “Las cajas de autopago, en su mayoría sin supervisión, representan una oportunidad para que la gente se autoabastezca. Aunque la mayoría entiende el riesgo y que robar está mal, los tiempos difíciles llevan a tomar decisiones difíciles, y es evidente que muchas personas están dispuestas a asumir ese riesgo”.

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Adaptación tecnológica y nuevas estrategias en las cadenas

Al menos siete estados de EE. UU. impulsan leyes para restringir cajas automáticas, exigir empleados presentes y limitar artículos por transacción (AP Foto/David Zalubowski, Archivo)

Otras empresas ajustan sus políticas en sintonía con la tendencia de Walmart. En 2024, Dollar General eliminó los sistemas de autopago en 12.000 tiendas a nivel nacional, de acuerdo con Daily Mail. Sam’s Club, filial de Walmart, optó por reemplazar los kioscos por tecnología de inteligencia artificial “escanear y pagar”, que identifica los productos automáticamente y permite la supervisión remota para reducir fraudes.

Costco implementó un sistema híbrido: mientras los clientes esperan para pagar, un empleado escanea los artículos del carrito y estos aparecen en la terminal cuando el comprador se identifica con su tarjeta.

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Aunque Costco no prevé eliminar sus cajas de autopago, la modalidad refuerza la vigilancia en el proceso y disminuye las posibilidades de hurto.

Bryan Gildenberg, consultor experto en estrategias de retail de Confluence Commerce, explicó a Daily Mail que Walmart revisa el desempeño de cada tienda según los índices de robo y experiencia del cliente, retirando los kioscos en aquellos locales donde las pérdidas superan ciertos umbrales.

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Gildenberg remarcó que no existe una política única a nivel nacional, sino “decisiones localizadas y basadas en datos concretos”.

Impulso legislativo: límites al autopago y protección laboral

En Nueva York, la ciudad fija un máximo de 15 productos por transacción y exige la presencia de un empleado por cada tres cajas de autopago (AP foto/Charles Krupa)

La revisión de los sistemas de autopago por parte de las cadenas se da en paralelo con la llegada de proyectos de ley en varios estados. Según USA Today y la National Retail Federation (NRF), la principal asociación del sector minorista en EE. UU., al menos siete estados —California, Connecticut, Massachusetts, Nueva York, Ohio, Rhode Island y Washington— buscan restringir el número de cajas automáticas, exigir empleados presentes y limitar la cantidad de artículos por transacción.

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En Connecticut, el proyecto de ley establecería un máximo de ocho cajas de autopago por tienda, obligaría a un empleado por cada dos máquinas y exigiría una caja tradicional abierta por cada dos automáticas. Estas propuestas pretenden reducir los robos y garantizar mayor control, según informaron las autoridades estatales de Estados Unidos (Daily Mail).

En la ciudad de Nueva York, la concejala Amanda Farías, demócrata por el Bronx, impulsó este año una enmienda al código municipal que fija un máximo de 15 productos por transacción en cajas de autopago de supermercados y farmacias, sumado a la presencia obligatoria de un empleado por cada tres cajas automáticas.

Al justificar la iniciativa, Farías explicó: “Hemos observado las consecuencias de la reducción de personal: incremento de robos, menor supervisión, menos protección para trabajadores y clientes, y una disminución general de la seguridad”.

Los desafíos del equilibrio entre automatización y seguridad

Las pérdidas por robos en el sector minorista americano alcanzaron USD 112.100 millones en 2022, impulsadas parcialmente por los sistemas de autopago (REUTERS/Mike Segar/File Photo)

El debate sobre la automatización en la distribución minorista estadounidense permanece abierto. Las grandes cadenas exploran un modelo que combine eficiencia operativa y reducción de costos, pero que asegure la confianza del consumidor y la protección del negocio.

Según la National Retail Federation (NRF), la principal asociación del sector minorista en EE. UU., las pérdidas por robo en el sector llegaron a los USD 112.100 millones en 2022, un incremento del 19% respecto al año anterior.

La organización relaciona este aumento parcialmente con la expansión de sistemas de autopago y la sofisticación de las bandas organizadas de hurto.

Mientras Walmart, Target, Costco y otras compañías ajustan estrategias, el sector se enfrenta a una transición forzosa en la que la innovación tecnológica debe coexistir con la supervisión humana y marcos regulatorios más estrictos.