Sexta ejecución en Florida en 2026: un hombre será ajusticiado por el homicidio de su sobrina política

La ejecución de James Ernest Hitchcock representa la sexta aplicación de la pena de muerte en Florida en 2026, bajo el gobierno de Ron DeSantis (Captura de video)

La inminente ejecución de James Ernest Hitchcock en la prisión estatal de Florida marca el sexto caso de aplicación de la pena capital en el estado durante 2026.

El hombre, de setenta años, recibirá una inyección letal a partir de las 18:00, casi cinco décadas después del asesinato de su sobrina política de trece años, Cynthia Driggers.

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Florida registra este año una de las cifras más altas de ejecuciones en toda la histora de los Estados Unidos.

Según datos oficiales, el estado encabezó el registro nacional en 2025 y ahora se dirige a repetir la tendencia, impulsado por la política del gobernador republicano Ron DeSantis, quien firmó más órdenes de ejecución durante el año anterior que cualquier otro mandatario estatal desde que se restableció la pena de muerte en 1976.

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El Departamento de Correcciones de Florida confirmó que la ejecución de Hitchcock se realizará mediante una triple inyección letal que incluye un sedante, un paralizante y un agente que detiene el corazón.

James Ernest Hitchcock fue condenado por el asesinato de Cynthia Driggers en 1976, caso marcado por apelaciones y declaraciones contradictorias (Captura de video)

La práctica responde a los protocolos vigentes en el sistema penitenciario estatal, que aceleró la aplicación de sentencias de muerte bajo la administración de DeSantis, con un promedio mensual inédito en el estado.

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La condena de Hitchcock data de 1977, cuando fue hallado culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Cynthia Driggers, ocurrida el 31 de julio de 1976.

El proceso judicial se extendió durante décadas debido a sucesivas apelaciones, pero los tribunales ratificaron la sentencia de muerte en tres ocasiones adicionales: 1988, 1993 y 1996.

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El expediente señala que Hitchcock, entonces de veinte años, residía en la vivienda de su hermano en Orlando. En su declaración inicial, relató que después de consumir cerveza y marihuana, regresó al domicilio familiar y entró en la habitación de la menor.

Los investigadores concluyen que violó a la niña y, ante la amenaza de que ella contara lo ocurrido a su madre, la atacó y la estranguló.

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Después, llevó a Cynthia al exterior, la golpeó y asfixió hasta matarla, dejando su cuerpo entre arbustos cercanos antes de ducharse y acostarse.

El caso Hitchcock: condena, apelaciones y confesiones contradictorias

La versión oficial del caso cambió años después, cuando Hitchcock alteró su testimonio durante el juicio y señaló que su hermano fue el autor material del asesinato, mientras él argumentó que había mantenido relaciones sexuales consensuadas con la menor.

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Sostuvo también que, tras la intervención de su hermano, fue este quien agredió mortalmente a Cynthia. Dijo que asumió la responsabilidad para encubrir a su familiar, pero los tribunales consideraron insuficientes los argumentos y ratificaron la condena.

La defensa presentó recientemente una nueva apelación ante la Corte Suprema de Florida, alegando inocencia y señalando trabas en el acceso a documentos públicos relacionados con la pena capital.

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Bajo el mandato de Ron DeSantis, Florida lidera las ejecuciones en Estados Unidos por segundo año consecutivo, alcanzando cifras récord en la aplicación de la pena capital (REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

La respuesta fue negativa y, a pocas horas de la ejecución, seguía pendiente una última apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Las cifras de la pena de muerte en Florida y el país

En 2025, Florida ejecutó a 19 personas, muy por encima del registro anterior de ocho ejecuciones en 2014. En todo el país, 47 personas fueron ejecutadas ese año, y Alabama, Carolina del Sur y Texas empataron en el segundo lugar, con cinco casos cada uno.

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Estos datos recopilados por el Departamento de Correcciones y organizaciones de seguimiento de la pena capital posicionan a Florida como el estado con mayor actividad en la aplicación de la pena de muerte.

El método empleado en Florida utiliza una triple inyección: primero se administra un sedante, luego un paralizante y, finalmente, un agente para detener el corazón.

Esta secuencia, establecida por las autoridades penitenciarias, genera debate en foros nacionales e internacionales por sus implicancias éticas y legales.

Recursos legales y próximos casos en el corredor de la muerte

El calendario de ejecuciones en Florida ya contempla una nueva fecha: el 21 de mayo, cuando Richard Knight, de 47 años, será ejecutado tras ser declarado culpable del asesinato a puñaladas de la novia de su primo y de la hija de esta, de cuatro años.

El ritmo de ejecuciones bajo la administración de DeSantis reafirma la posición de Florida como uno de los estados más activos en la pena capital y avivó el debate nacional sobre su vigencia y aplicación.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes legales de los condenados solicitaron mayor transparencia y acceso a documentos públicos, además de una revisión integral de los procesos judiciales.

Argumentan que la rapidez en la ejecución de sentencias podría incrementar el margen de error y limitar las garantías procesales para los condenados en el corredor de la muerte.