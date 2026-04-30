Donald Trump firma orden que amplía el acceso al ahorro para la jubilación de los estadounidenses

TrumpIRA permitirá a los empleados comparar alternativas de cuentas IRA para optimizar costos, calidad de servicio y opciones de inversión en una plataforma federal (REUTERS/Jonathan Ernst).

El presidente Donald Trump anunció la creación de TrumpIRA, una plataforma federal que estará activa desde el 1 de enero de 2027 y cuyo objetivo es ampliar el acceso a cuentas individuales de retiro (IRA) de bajo costo y alta calidad para los trabajadores estadounidenses que no cuentan con planes de pensiones patrocinados por sus empleadores, según informó la Casa Blanca en un comunicado oficial.

Esta medida contempla un incentivo federal que iguala las aportaciones individuales hasta USD 1.000 anuales para fortalecer la seguridad financiera de millones de personas en el país.

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Características y funcionamiento de TrumpIRA

El anuncio resalta que aproximadamente 41 millones de trabajadores en Estados Unidos, de entre 18 y 65 años, carecen de acceso a cualquier plan de jubilación proporcionado por su empleador. Además, otros 49 millones de empleados de tiempo completo y 14 millones de trabajadores de tiempo parcial no reciben aporte equivalente a sus ahorros para la jubilación por parte de sus empleadores.

El lanzamiento de TrumpIRA implica un cambio en la política de previsión social estadounidense. A partir de su implementación, los trabajadores sin acceso a pensiones empresariales podrán comparar y seleccionar IRAs según costos, calidad de servicio y opciones de inversión ofrecidas por instituciones financieras privadas acreditadas, todo a través de una plataforma federal.

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El mecanismo incluirá el programa Federal Saver’s Match, que permitirá un aporte directo del Estado de hasta USD 1.000 anuales para los trabajadores de ingresos bajos y medios que realicen contribuciones a cuentas calificadas.

En Estados Unidos, 49 millones de empleados de tiempo completo no reciben aportes equivalentes a su ahorro para la jubilación (REUTERS/Jonathan Ernst).

El impacto potencial de esta política se refleja en el ejemplo proporcionado por la Casa Blanca: un trabajador de 25 años con bajos ingresos que ahorre aproximadamente USD 165 al mes y reciba el incentivo federal de USD 1000 al año podría acumular cerca de USD 465.000 al cumplir 65 años, si obtiene un rendimiento promedio anual del 6%. De ese monto, alrededor de USD 155.000 corresponderían exclusivamente al aporte complementario.

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Asimismo, la orden ejecutiva solicita al Departamento del Tesoro y al Servicio de Impuestos Internos (IRS) que emitan pautas sobre cómo se tratarán fiscalmente las contribuciones que organizaciones filantrópicas y entidades exentas de impuestos realicen a cuentas IRA para trabajadores que cumplan los requisitos.

Por su parte, el Secretario del Tesoro deberá diseñar propuestas legislativas orientadas a consolidar el sistema TrumpIRA, con el objetivo de asegurar que todos los ciudadanos puedan acceder a cuentas IRA accesibles y de calidad e incorporar un programa federal de aportes complementarios.

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El ejemplo de la Casa Blanca muestra cómo un trabajador de 25 años puede acumular USD 465.000 al jubilarse si ahorra con incentivo federal (REUTERS/Jonathan Ernst).

Otras iniciativas que promulgó la gestión Trump en planes de retiro

El comunicado oficial señala que la ley One Big Beautiful Bill Act, promovida por Trump, implementó la mayor rebaja fiscal de la historia nacional, lo que incrementó el ingreso disponible en más de USD 10.000 anuales para una familia típica de cuatro integrantes y creó la Trump Account para recién nacidos, destinada a fomentar el ahorro desde los primeros años de vida.

Además, sostienen que las reformas regulatorias impulsadas por el presidente generaron ahorros colectivos por USD 212.000 millones en 2025, con un beneficio estimado de USD 2.500 por cada familia de cuatro miembros.

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Otros datos difundidos por la administración indican:

Más de seis millones de estadounidenses se beneficiaron de la deducción No Tax on Tips (Sin impuestos a las propinas), con un promedio de USD 7.100 por persona .

Más de 25 millones dedujeron No Tax on Overtime (Sin impuesto a las horas extras), con una media de USD 3.100 .

Más de 30 millones de adultos mayores accedieron a la exención No Tax on Social Security (Sin impuesto a la seguridad social), con deducciones promedio superiores a USD 7.500 .

Cerca de cinco millones de niños ya cuentan con una Trump Account.