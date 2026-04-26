Estados Unidos

Qué ocurre con la alfombra roja de los Oscar tras la ceremonia

La viralización del video de una tiktoker que rescató un fragmento de la alfombra de los premios de cine y exhibió su nueva vida doméstica colocó en el centro del debate el destino final de este símbolo de Hollywood

Guardar
Paige Thalia posa sonriente junto a un contenedor de basura verde lleno de alfombras enrolladas en una calle urbana soleada con edificios
Paige Thalia recuperó un fragmento de la alfombra roja tras los premios Oscar desde un contenedor cercano al Dolby Theatre (TikTok: @hellopaigethalia).

Las legendarias alfombras rojas que cada año marcan el sendero de las estrellas en los premios Oscar rara vez permanecen más de unas horas bajo los focos y casi nunca generan debate más allá de quienes las recorren durante la ceremonia.

Sin embargo, este año, la discusión sobre su destino posterior cobró relevancia en redes sociales después de que Paige Thalia, una tiktoker de Los Ángeles, documentó en un video cómo rescató un fragmento del tapiz directamente de un contenedor próximo al Dolby Theatre, informó The Hollywood Reporter.

El relato viral generó una ola de sorpresa e indignación en línea, con cientos de usuarios que cuestionaron el desperdicio de un objeto tan representativo, utilizado solo unas horas y, aparentemente, descartado de inmediato. Esta reacción llevó a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas a explicar públicamente el destino de la alfombra tras la ceremonia.

De acuerdo con CBS News Los Angeles, la Academia declaró que el 95% de la alfombra utilizada en los Oscar se devuelve al proveedor tras el evento, mientras que el resto se dirige a procesos de reciclaje y gestión de residuos.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas afirma que el 95% de la alfombra roja se devuelve al proveedor al finalizar la gala (REUTERS/Daniel Cole).
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas afirma que el 95% de la alfombra roja se devuelve al proveedor al finalizar la gala (REUTERS/Daniel Cole).

De alfombra de las estrellas a alfombra doméstica

La mañana posterior a los Oscar, Paige Thalia documentó en su cuenta de TikTok @hellopaigethalia cómo halló y trasladó a su casa un fragmento de la alfombra roja de los premios, que encontró en un contenedor próximo al recinto donde se realizó la gala. Según explicó a CBS News Los Angeles, la idea surgió tras mudarse y descubrir el alto costo de las alfombras. Al pasar por el lugar después de la ceremonia, observó los rollos y solicitó permiso para tomar uno.

El video se viralizó rápidamente y superó los seis millones de visualizaciones. La usuaria señaló al mismo medio que nunca imaginó tal alcance y describió como insólita la experiencia de trasladar la alfombra por la calle. Actualmente, utiliza el fragmento en su apartamento y lo considera una anécdota singular para compartir en reuniones.

Además, expresó su deseo de participar de la ceremonia que premia lo mejor del cine en el futuro: “Ojalá algún día esté pisando la alfombra roja donde está instalada, no en mi casa. Pero, por ahora, esto está bien”.

Díptico muestra a Paige Thalia con una alfombra roja enrollada en el Paseo de la Fama y luego la misma alfombra desplegada en su sala de estar
La experiencia de Paige Thalia se volvió viral en TikTok y superó los cinco millones de reproducciones en pocos días (TikTok: @hellopaigethalia).

El destino real del tapiz: reciclaje en números y procesos

Pese a la sorpresa generalizada que generó el video, los responsables del programa de reciclaje de los Oscar afirmaron que, al menos desde hace cuatro años, el material no termina en vertederos convencionales. Rob Thiess, codirector del Programa de Gestión de Alfombras de California de CARE, informó a The Hollywood Reporter que el tapiz, tras la gala, se traslada desde el Dolby Theatre hasta el centro de reciclaje Los Angeles Fiber, en Vernon.

En este centro, la alfombra se tritura en pequeños fragmentos, lo que permite reutilizar la materia prima en hasta 125 productos diferentes, entre ellos piezas de automóviles y carcasas de computadoras.

La magnitud de estas cifras contrasta con la realidad del sector. Según datos aportados por Thiess, California dispone de 179 puntos públicos de acopio de tapetes y recolecta cada año entre 80 y 90 millones de libras (36 y 40,8 millones de kilogramos) de material reciclable, aunque la mayor parte proviene de hogares particulares y no de eventos multitudinarios.

Solo una pequeña parte de la alfombra de los Oscar se destina a reciclaje y gestión de residuos tras la ceremonia (REUTERS/Caroline Brehman).
Solo una pequeña parte de la alfombra de los Oscar se destina a reciclaje y gestión de residuos tras la ceremonia (REUTERS/Caroline Brehman).

Alternativas sostenibles aún poco frecuentes en Hollywood

La Academia confirmó que la alfombra utilizada en los Oscar se fabrica, desde su origen, con materiales reciclados. Aunque este evento ha avanzado en sostenibilidad, la mayoría de los tapetes empleados en otros eventos del sector, como premieres, galas y promociones, termina en vertederos.

Thiess advierte sobre la complejidad ambiental que representan estos materiales y explicó: “No se descomponen en 100 millones de años; no producen gas metano, no se pueden recolectar para generar energía. Es simplemente un material difícil de manejar que ocupa espacio”. Para el codirector, la clave está en transformar estos residuos en productos nuevos y anticipar el legado de materiales no biodegradables que le quedarán a las próximas generaciones.

Organizaciones ambientales aconsejan donar las alfombras o alquilarlas para extender su vida útil y reducir el impacto ambiental del sector (REUTERS/Carlos Barria).
Organizaciones ambientales aconsejan donar las alfombras o alquilarlas para extender su vida útil y reducir el impacto ambiental del sector (REUTERS/Carlos Barria).

Por su parte, Sheila Morovati, presidenta y fundadora de la organización ambiental Habits of Waste, propone alternativas previas a la trituración y el reciclaje, como donar las alfombras a escuelas u organizaciones sociales, o crear depósitos de almacenamiento similares a los que existen para vestuario, donde los tapetes puedan conservarse, limpiarse y utilizarse en futuras ocasiones, según explicó a The Hollywood Reporter.

Debbie Levin, presidenta de la Environmental Media Association, señaló al mismo medio que la opción más sensata sería el alquiler de alfombras: “No entiendo por qué alquilar una alfombra no sería la mejor opción, ya que se reutiliza constantemente. Tienen todos los colores imaginables y realmente no se necesita un logotipo en una alfombra porque no la fotografían”.

Lo cierto es que la gestión de las alfombras tras los eventos suele quedar relegada frente a las prioridades logísticas y presupuestarias de la industria. Por este motivo, Thiess lamentó: “Francamente, cuando se trata de dinero y de asegurar que la producción se desarrolle sin problemas, es una prioridad muy baja. En cuanto a las averías, simplemente pensamos: ‘Sáquenlo de aquí y pasemos al siguiente’”.

Temas Relacionados

Premios OscarLos AngelesAlfombra RojaEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco

La continuidad de diligencias, detenciones recientes y la exposición de redes clandestinas ponen en relieve la dificultad para sancionar delitos políticos e implican la posibilidad de futuras acciones legales en el caso

El expediente abierto por el asesinato de Gerardi refleja desafíos persistentes para el sistema judicial guatemalteco

Polémica en Nueva York: propuestas legislativas podrían permitir la libertad condicional de reclusos peligrosos

Un paquete de reformas discutido en Albany podría permitir excarcelaciones anticipadas para internos condenados por crímenes violentos, lo que genera inquietud entre fiscales, autoridades locales y familias afectadas

Polémica en Nueva York: propuestas legislativas podrían permitir la libertad condicional de reclusos peligrosos

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

La presentación del documento en la catedral de la capital guatemalteca significó el inicio de un proceso de memoria y recuperación para las víctimas cuyo testimonio permitió documentar delitos graves y responsabilidades estatales en la represión interna

El informe Guatemala: Nunca Más sentó bases para la justicia y recuperación social tras décadas de violencia en Guatemala

Todos los caminos de la IA conducen a Google

Muchos lo dieron por rezagado en la carrera de la inteligencia artificial. Hoy es, al mismo tiempo, proveedor, inversor y socio de casi todos sus rivales

Todos los caminos de la IA conducen a Google

Un podcast impulsa el arresto de cuatro hombres por un asesinato cometido hace más de 40 años

La colaboración entre periodistas, autoridades policiales y especialistas forenses permitió reabrir la investigación por el crimen de Roxanne Sharp, un caso archivado desde 1982

Un podcast impulsa el arresto de cuatro hombres por un asesinato cometido hace más de 40 años

TECNO

Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores

Llega por fin un cambio en League of Legends esperado por 17 años: así afectará al puntaje de los jugadores

Este es el ajuste del Wi-Fi que debes hacer para que tu Smart TV deje de desconectarse

Por qué debes evitar cerrar la tapa de la laptop sin apagarla antes

Así es XChat, el WhatsApp de Elon Musk que ya está disponible para iPhone

Todos los caminos de la IA conducen a Google

ENTRETENIMIENTO

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

“The Wonderfools”: cuándo se estrena y de qué trata el nuevo k-drama de Cha Eun-woo en Netflix

La novia de Anthony Kiedis, 33 años menor que él, defiende la brecha de edad en su relación: “Él sabe que es un tipo con suerte”

El regreso íntimo de Eric Clapton emociona a los fans en su tierra natal

La justicia le dice no a Cher: rechazan su pedido para controlar los bienes de su hijo

Los secretos de Charlize Theron: por qué la estrella de “Apex” no puede dejar de ver crímenes reales

MUNDO

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias

Vestidos de novia de la Segunda Guerra Mundial: el inesperado tesoro sentimental que cuenta historias

Israel lanzó una nueva oleada de bombardeos contra Hezbollah en el Líbano tras la orden de Netanyahu

Koh Chang, la isla tailandesa que desafía la masificación turística

Alarma en Rumanía por los primeros daños por drones rusos desde el inicio de la guerra

Netanyahu ordenó atacar con fuerza Hezbollah en el Líbano tras el lanzamiento de cohetes hacia Israel