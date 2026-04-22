Estados Unidos

Los incendios forestales en el sur de Georgia obligan a evacuar comunidades y afectan a Atlanta

El avance del fuego en la región meridional provocó salidas forzadas en varias localidades y generó una densa nube de humo que se desplazó hacia la capital estatal, comprometiendo la visibilidad y la calidad del aire en zonas urbanas

Guardar
La densa nube de humo provocada por los incendios forestales en Georgia afecta a la calidad del aire en Atlanta y preocupa a residentes y autoridades
La densa nube de humo provocada por los incendios forestales en Georgia afecta a la calidad del aire en Atlanta y preocupa a residentes y autoridades

Una densa humareda sorprendió a miles de residentes en el área metropolitana de Atlanta durante la jornada del miércoles, mientras los incendios forestales que avanzan rápidamente en el sur de Georgia obligaron a evacuar comunidades enteras, cerraron carreteras y provocaron la prohibición inmediata de quemas al aire libre en la mayor parte del estado. El fenómeno, que se intensifica por las condiciones climáticas adversas, pone en alerta a las autoridades y a la población ante la gravedad de la situación.

Las imágenes y testimonios que circularon desde primeras horas del día reflejaron el impacto inmediato de los incendios. La Comisión Forestal de Georgia confirmó que el fuego ha forzado la evacuación de diversos sectores, especialmente en el condado de Brantley y zonas aledañas, donde las llamas han superado las líneas de contención y amenazan viviendas, infraestructuras y extensas áreas naturales. Las autoridades describieron el escenario como “grave y en constante evolución”, con la superficie afectada creciendo a un ritmo alarmante: cerca de 10.927 hectáreas se encontraban en llamas según el último reporte de la Asociación Forestal de Georgia.

La propagación de los incendios no solo devastó áreas rurales. El humo generado, empujado por vientos persistentes, se desplazó hacia el norte y cubrió la región de Atlanta con una niebla espesa y un intenso olor a quemado. Residentes de la capital estatal y sus alrededores reportaron una reducción significativa en la visibilidad, acompañada de molestias respiratorias y preocupación por la calidad del aire. Este fenómeno obligó a las autoridades a emitir alertas sanitarias y de tráfico, ya que la combinación de humo y polvo en suspensión supuso un riesgo adicional para la circulación vial y la salud pública.

La rápida propagación del fuego en el sur de Georgia obliga a evacuar comunidades y cerrar carreteras por riesgo extremo (REUTERS/Ringo Chiu)
La rápida propagación del fuego en el sur de Georgia obliga a evacuar comunidades y cerrar carreteras por riesgo extremo (REUTERS/Ringo Chiu)

La rápida expansión del humo se atribuye a la combinación de varios factores adversos. Entre ellos destaca la sequía persistente que afecta a gran parte de Georgia, sumada a rachas de viento que dispersan las partículas a largas distancias. La Comisión Forestal señaló que estas condiciones han favorecido la multiplicación de focos activos y dificultan significativamente las labores de extinción, ya que cada nuevo incendio agrava el problema y eleva el nivel de emergencia en la región.

Uno de los datos más preocupantes reportados por la Comisión Forestal fue la respuesta simultánea a 47 nuevos incendios solo durante el martes, que se sumaron a los siniestros de mayor envergadura que ya consumían miles de hectáreas en distintos puntos del sur estatal. Muchos de estos incendios, según la agencia, surgieron por quemas a cielo abierto realizadas en contextos de extrema sequedad, lo que llevó a la emisión de una prohibición temporal de quemas en 91 condados mediante una orden administrativa de emergencia.

La respuesta institucional no se hizo esperar. El gobernador Brian Kemp utilizó sus redes sociales para alertar sobre la situación y solicitar la colaboración de todos los ciudadanos. “A partir de hoy, gran parte del sur y centro de Georgia se encuentra bajo una prohibición de quema mientras continuamos respondiendo a los incendios forestales y lidiando con la sequía persistente”, publicó Kemp en un comunicado oficial. El mandatario aseguró que su administración trabaja estrechamente con la Comisión Forestal para coordinar esfuerzos ante la amenaza creciente, enfatizando la importancia de prevenir cualquier acción que pueda originar nuevos focos.

En el terreno, los equipos de emergencia y los cuerpos de bomberos mantienen operativos especiales en los sectores más afectados. Las zonas bajo órdenes de evacuación obligatoria se concentran en el condado de Brantley, donde la situación es tan crítica que se registraron tramos de la US 82 y la autopista 110 prácticamente intransitables por la visibilidad nula y el avance de las llamas. El cierre de vías adicionales busca resguardar tanto a los residentes como a los equipos que trabajan en la contención y control del fuego, mientras se monitorean de cerca otros puntos vulnerables.

La superficie total afectada por los incendios sigue en aumento. De acuerdo con la Asociación Forestal de Georgia, el balance preliminar indica que más de 10.926 hectáreas están ardiendo, aunque la magnitud real podría ser aún mayor dadas las dificultades para acceder a algunas áreas y el comportamiento errático del fuego bajo condiciones meteorológicas adversas. Además de Brantley, se han emitido advertencias y preparativos de evacuación en condados vecinos, con especial atención a la evolución de incendios en zonas boscosas y rurales.

La prohibición de quemas, vigente en 91 condados, busca frenar la aparición de nuevos incendios forestales en Georgia (REUTERS/Ringo Chiu)
La prohibición de quemas, vigente en 91 condados, busca frenar la aparición de nuevos incendios forestales en Georgia (REUTERS/Ringo Chiu)

El humo, aunque menos denso en algunos momentos, continúa desplazándose y afectando municipios como Glynn, donde las autoridades advierten sobre posibles impactos en la visibilidad y la calidad del aire, aunque hasta el momento no se han reportado daños directos por el fuego. La situación obliga a mantener una vigilancia constante y a ajustar las recomendaciones a medida que cambian las condiciones ambientales.

Las autoridades han reiterado la importancia de seguir las instrucciones oficiales para evitar mayores riesgos. En el condado de Brantley, por ejemplo, se pidió a los residentes no saturar las líneas de emergencia con consultas relacionadas con el humo, reservando el uso del 911 únicamente para situaciones críticas. Para consultas no urgentes, se habilitaron líneas específicas que permiten canalizar la información sin interferir con la coordinación de los equipos de respuesta.

Hasta el cierre del último reporte, la Comisión Forestal y las autoridades estatales insisten en la necesidad de cumplir estrictamente la prohibición de quemas y de colaborar con las indicaciones emitidas por los organismos de emergencia. La evolución de los incendios y la eficacia de las tareas de contención dependerán en gran medida de la disciplina colectiva y de la capacidad de respuesta ante un fenómeno que, por ahora, mantiene en vilo a buena parte del estado de Georgia.

Temas Relacionados

IncendiosGeorgiaAtlantaPolicíaEstados UnidosEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

Baja el consumo de cocaína en Estados Unidos mientras emergen nuevas drogas

La reducción del uso de esta sustancia es especialmente marcada entre jóvenes adultos, en medio de una diversificación de patrones y preferencias que favorecen el uso de otras drogas.

Baja el consumo de cocaína en Estados Unidos mientras emergen nuevas drogas

El gobierno de Guatemala refuerza control sobre subsidio a combustibles con nueva herramienta tecnológica

Las autoridades presentaron un botón digital que se integrará al sitio web, desde donde la ciudadanía podrá informar sobre desviaciones en los precios, permitiendo acciones inmediatas y vigilancia constante en las estaciones de servicio

El gobierno de Guatemala refuerza control sobre subsidio a combustibles con nueva herramienta tecnológica

Histórico ascenso: El Salvador escala 8 puntos en el ranking FIFA femenino y sueña con el Mundial de Brasil 2027

El Salvador protagoniza el mayor crecimiento en el fútbol femenino de América al subir ocho posiciones en la última actualización del ranking FIFA

Histórico ascenso: El Salvador escala 8 puntos en el ranking FIFA femenino y sueña con el Mundial de Brasil 2027

Reino Unido reafirma interés en aportar financiamiento del tren Panamá-Paso Canoas

Ambos países exploran esquemas de cooperación que impulsen movilidad, desarrollo y competitividad económica.

Reino Unido reafirma interés en aportar financiamiento del tren Panamá-Paso Canoas

Récord histórico en la Taza de Excelencia 2026: café salvadoreño suma 108 muestras y amplía su proyección internacional

La edición más reciente del concurso ha reunido 108 cafés salvadoreños inscritos, superando todas las cifras de los últimos años y mostrando una tendencia al alza en la inclusión de nuevos productores

Récord histórico en la Taza de Excelencia 2026: café salvadoreño suma 108 muestras y amplía su proyección internacional

TECNO

Meta asegura que usa la actividad de sus trabajadores en el PC para entrenar a sus agentes de IA

Meta asegura que usa la actividad de sus trabajadores en el PC para entrenar a sus agentes de IA

Los códigos de Free Fire que puedes canjear este miércoles 22 de abril de 2026

Toda la tecnología de un ventilador: tipos, partes y cómo funciona

Todo lo nuevo de WhatsApp: cómo usar dos cuentas, liberar espacio y transferir chats sin perder nada

Qué significan los corazones blanco, azul y morado en WhatsApp

ENTRETENIMIENTO

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Ni Anna Wintour se salvó: los cameos eliminados de “El diablo viste a la moda 2”

Hulk Hogan admitió arrepentimiento por expresiones racistas en una entrevista final: “Estuvo mal, me avergüenza”

“Coyote vs. Acme”: así es el tráiler que revive la película cancelada por Warner Bros.

Blake Lively habría perdido 40 millones de dólares por su disputa legal con Justin Baldoni, según nuevos documentos legales

Hulk Hogan y su confesión más dura: contempló el suicidio tras divorciarse

MUNDO

Cuáles son los buques que Irán dice haber atacado e incautado en el estrecho de Ormuz

Cuáles son los buques que Irán dice haber atacado e incautado en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos mostró su poder militar mientras se estira la tregua con Irán: “Ningún ejército se adapta como nosotros”

Continúan las audiencias de candidatos a la secretaría general de la ONU: turno de Rebeca Grynspan y Macky Sall

El corte de internet expone las grietas dentro del régimen iraní: el Gobierno lo critica pero no puede levantarlo

La nueva estrategia del régimen chino: el bloqueo aéreo a sus enemigos