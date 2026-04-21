Trump llamó a Irán a liberar a ocho mujeres que teme que sean ejecutadas

Imagen del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. REUTERS/Nathan Howard

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes a Irán que podría aumentar las probabilidades de éxito en las conversaciones de paz si libera a ocho mujeres que, según él, van a ser ejecutadas.

“Agradecería enormemente la liberación de estas mujeres”, publicó Trump en Truth Social. “¡Sería un gran comienzo para nuestras negociaciones!”.

La declaración de Trump reproduce una publicación de X de Eyal Yakoby, un joven activista proisraelí en Estados Unidos, que afirma que ocho mujeres enfrentan la horca en la República Islámica. La publicación, que no da nombres pero incluye fotografías de ocho mujeres, no pudo ser verificada de inmediato.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las mujeres.

Una captura de pantalla muestra una publicación de Donald Trump en redes sociales, donde solicita la liberación de mujeres iraníes, junto a una noticia sobre su posible ejecución y sus fotografías. (X)

La intervención de Trump

Trump había afirmado en enero que intervino directamente para impedir la ejecución de 837 personas detenidas en el marco de manifestaciones contra el régimen. “Detuve 837 ahorcamientos”, sostuvo ante la prensa, al tiempo que relató haber lanzado una advertencia directa a Teherán: “Si cuelgan a esas personas, serán golpeados como nunca antes”.

Las protestas en Irán, que tuvieron lugar en distintos puntos del país, estuvieron marcadas por una fuerte represión estatal y denuncias de violaciones a los derechos humanos. En ese contexto, el republicano intentó posicionarse como un actor influyente en el desenlace de los acontecimientos, sugiriendo que su presión internacional fue clave para evitar un desenlace más sangriento.

Pero desde Irán la respuesta no tardó en llegar. El fiscal general, Mohammad Movahedi Azad, rechazó de plano las afirmaciones del ex mandatario estadounidense. “El presidente de Estados Unidos ha dicho que detuvo la ejecución de 800 personas en Irán, pero esto es completamente falso”, señaló, según medios estatales iraníes.

En la misma línea, el funcionario defendió la autonomía del sistema judicial iraní y negó cualquier tipo de injerencia extranjera. “El Poder Judicial es una institución independiente y no recibe órdenes de actores externos”, remarcó, en una respuesta que dejó en claro la postura del régimen frente a los dichos de Washington.

Militares iraníes. Europa Press/Contacto/Sepahnews

El cruce de versiones se da en un contexto de máxima sensibilidad en torno a la situación de los derechos humanos en Irán y a la escalada de declaraciones entre ambos países. Mientras Trump busca reafirmar su influencia en la política internacional incluso fuera del poder, desde Teherán insisten en desacreditar cualquier intento de intervención externa en sus asuntos internos.

Violación de la tregua

Donald Trump, acusó el martes a Irán de haber violado repetidamente una tregua temporal que estaba a punto de expirar, con nuevas conversaciones de paz estancadas en duda después de que Teherán dijera que aún no había enviado una delegación.

El líder estadounidense también destacó la firme posición negociadora de Washington, incluso cuando crecía la incertidumbre sobre la reanudación de un conflicto abierto, con el alto el fuego de dos semanas previsto para el miércoles.

“¡Irán ha violado el alto el fuego en numerosas ocasiones!”, dijo en una publicación en su plataforma Truth Social, sin dar más detalles.

Se esperaba que una delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance partiera pronto hacia Islamabad, que a principios de este mes acogió una primera ronda de conversaciones que terminó sin acuerdo.

(con información de AFP)