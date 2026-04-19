Agencias

Mueren ocho niños de entre uno y catorce años en tiroteo masivo en Luisiana

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Washington, 19 abr (EFE).- Unos ocho menores de entre uno y catorce años murieron en un tiroteo masivo que tuvo lugar en la madrugada de este domingo en la ciudad de Shreveport, en el estado sureño de Luisiana, según reportes de la Policía de esa localidad, que calificó el suceso como un "altercado doméstico".

Un total de diez personas recibieron disparos durante el incidente, según el portavoz policial, Christopher Bordelon, que informó que el sospechoso se dio a la fuga y fue abatido por agentes durante la persecusión. EFE

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