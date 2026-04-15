Condenan a un exginecólogo a 11 años de prisión por abuso sexual

La justicia de Los Ángeles condenó a James Mason Heaps, ex ginecólogo de UCLA, a 11 años de prisión por 13 delitos sexuales graves contra cinco pacientes. (Telemundo)

Un tribunal de Los Ángeles condenó a James Mason Heaps, exginecólogo de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), a 11 años de prisión tras declararse culpable de 13 delitos sexuales graves contra cinco mujeres, según informaron el canal local ABC7 News, el diario Daily News y la cadena hispana Telemundo 52.

La sentencia, dictada por la jueza Charlaine F. Olmedo, también obliga a Heaps a inscribirse de por vida en el registro de delincuentes sexuales. El fallo pone punto final a un proceso judicial marcado por anulaciones procesales, una cadena de demandas millonarias contra la universidad y el testimonio de centenares de víctimas.

La Universidad de California en Los Ángeles enfrentó múltiples demandas por permitir que Heaps accediera libremente a pacientes durante décadas pese a denuncias previas. (AP)

El caso de Heaps se inscribe entre los mayores escándalos de abuso sexual en instituciones universitarias en Estados Unidos. Según cifras citadas por Daily News, se presentaron más de 500 denuncias contra el médico y UCLA, lo que generó acuerdos que totalizan más de USD 690 millones en indemnizaciones a víctimas.

El acuerdo más reciente, anunciado en mayo de 2022, ascendió a USD 374 millones para resolver las demandas de 312 antiguas pacientes, cantidad que se sumó a otros arreglos alcanzados el mismo año.

La nueva condena tras el fallo de la corte de apelaciones

La condena de James Heaps llega después de la anulación de una sentencia previa por parte de un tribunal de apelaciones de California, que ordenó un nuevo juicio en febrero de 2024, según detalló ABC7 News. El fallo revocatorio, firmado por la jueza presidenta en funciones Helen I. Bendix, se basó en irregularidades cometidas durante la deliberación del jurado: el juez Michael Carter envió a su asistente judicial a la sala donde se encontraba el jurado sin informar a las partes, lo que suscitó dudas sobre la idoneidad lingüística de un jurado y la transparencia del proceso.

El caso de James Heaps generó más de 500 denuncias y acuerdos de indemnización a víctimas que superan los 690 millones de dólares, según cifras judiciales.

A raíz de la anulación, el ex ginecólogo —preso desde octubre de 2022 por una condena anterior— admitió ante la corte los 13 cargos: seis de penetración sexual de una persona inconsciente mediante engaño, cinco de abuso sexual por fraude y dos de explotación sexual de paciente.

La jueza Olmedo reimpuso la misma pena original de 11 años y ordenó la inscripción permanente de Heaps en el registro de abusadores sexuales del estado.

Relato de las víctimas y fallos institucionales

Durante la audiencia, las víctimas relataron ante la corte el impacto de los abusos sufridos. Nicole Gumpert, una de las afectadas, se dirigió a Heaps: “No estaba sola. Fui una de muchas. La verdad siempre ha sido difícil de soportar: que usted, un ex médico, pudiera violar tanto a mí como a su juramento de no hacer daño. Eligió a la persona equivocada. Finalmente, ha admitido lo que hizo”.

Consideró que la sentencia “queda muy lejos de hacer verdadera justicia”, pero advirtió: “Su nombre no llevará honor, ni dignidad, ni redención, solo la mancha permanente e irreversible de lo que eligió hacer”, según recogió ABC7 News.

Otras sobrevivientes, a través de declaraciones leídas por la fiscal adjunta Rosa Zavala, describieron la ruptura de la confianza en la profesión médica y los daños sufridos. Una tercera víctima escribió: “Solo quería oírle admitir lo que hizo y decir que lo sentía. Recibí la declaración de culpabilidad, pero nunca la disculpa. Aun así, lo perdono”, según Daily News.

La sentencia llega tras la anulación de un fallo previo, cuando el tribunal de apelaciones detectó irregularidades en la deliberación del jurado durante el primer juicio. (Telemundo)

El historial delictivo atribuido a Heaps abarca delitos cometidos entre 2013 y 2018. El fiscal Nathan Hochman, citado por ABC7 News, explicó: “Fue extremadamente importante que el ex médico, ahora delincuente condenado y depredador sexual, dijera las palabras de culpabilidad y asumiera la responsabilidad de sus actos”.

Dinámica institucional y litigios millonarios contra UCLA

El escándalo involucró tanto a Heaps como a la Universidad de California en Los Ángeles, que enfrentó más de 500 demandas por encubrir y permitir el abuso a lo largo de décadas, de acuerdo con Telemundo 52 y Daily News. Los abogados de las demandantes señalaron que la universidad permitió el acceso sin restricciones de Heaps a pacientes, muchas de ellas con cáncer, pese a denuncias previas de mala conducta.

En respuesta, la universidad emitió un comunicado donde reconoció que los acuerdos alcanzados “resuelven la gran mayoría de las reclamaciones que alegan conducta sexual indebida por parte de James Heaps, un ex médico de UCLA Health”. UCLA calificó la conducta imputada como “reprobable y contraria a nuestros valores” y afirmó haber tomado “todas las medidas necesarias para garantizar el bienestar de nuestros pacientes”, según reprodujo Telemundo 52.

La jueza Charlaine F. Olmedo ordenó la inscripción de por vida de Heaps en el registro de delincuentes sexuales del estado de California. (AP)

El caso de Heaps originó tres acuerdos principales. El primero, por USD 73 millones, atendió demandas federales de aproximadamente 5.500 mujeres. El segundo, de USD 243,6 millones, se destinó a unas 200 pacientes; y el tercero, por USD 374 millones firmado en 2022, cubrió a 312 víctimas adicionales. Estos acuerdos, hasta la fecha, constituyen uno de los mayores desembolsos de una universidad estadounidense para resolver casos de abuso sexual.

Trayectoria y caída de un médico en UCLA

James Mason Heaps ejerció como ginecólogo oncólogo afiliado a UCLA durante casi 35 años, atendiendo pacientes en el Ronald Reagan UCLA Medical Center y en su consultorio privado, según información de ABC7 News y Daily News. Durante su carrera, fue el médico mejor remunerado del sistema universitario, con cerca de 6.000 pacientes a lo largo de su trayectoria.

En 2019, la justicia le ordenó cesar en la práctica de la medicina como condición de su libertad bajo fianza; en marzo de 2023 entregó formalmente su licencia profesional.

Previo a esta etapa, la justicia lo había encontrado culpable en 2022 por delitos cometidos contra dos mujeres, aunque el jurado no logró consenso sobre otras acusaciones. Ese resultado fue anulado por la corte de apelaciones, que exigió un nuevo juicio debido a los problemas identificados en la selección e instrucción del jurado.

El juez Michael Carter señaló en audiencia que la reputación profesional de Heaps llevó a las víctimas a confiar profundamente en su cuidado y facilitó los abusos. “Fue gracias a esa reputación que pudo tomar ventaja de la situación vulnerable en que estaban sus pacientes”, afirmó Carter en declaraciones recogidas por ABC7 News.