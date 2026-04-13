El rediseño de Grand Army Plaza: claves de una transformación urbana y social para Brooklyn

Más del 85% de los 3.600 encuestados por el NYC DOT apoya la alternativa que conecta parque, arco y fuente en Grand Army Plaza. Foto: nyc.gov

El alcalde Zohran Kwame Mamdani presentó el proyecto para convertir Grand Army Plaza en un acceso seguro y de referencia mundial a Prospect Park.

La iniciativa, desarrollada por el Departamento de Transporte de Nueva York (NYC DOT), busca resolver el caos vial y los problemas de seguridad que afectan a peatones y ciclistas, facilitando la conexión entre el Arco Conmemorativo de los Soldados y Marineros y el parque central de Brooklyn.

Según Mamdani, la propuesta “devolverá la facilidad y el disfrute a uno de los espacios públicos más importantes de Brooklyn”.

Simultáneamente, el NYC DOT lanzó una fase de participación ciudadana que se extenderá del 23 de abril al 31 de mayo. Durante este periodo, la comunidad podrá intervenir en talleres públicos y participar en una consulta digital, como confirmó la Oficina del Alcalde de Nueva York.

En comparación con otros cruces urbanos, los volúmenes diarios de tránsito refuerzan la necesidad de esta transformación: el servicio de autobús dentro de Grand Army Plaza transporta a 27.300 personas en la línea B41 y 5.600 en la línea B6 cada día, consolidando su papel como nodo clave de movilidad local, según el NYC DOT.

El proyecto liderado por el alcalde Zohran Kwame Mamdani transforma Grand Army Plaza en un acceso seguro y moderno a Prospect Park. Foto: nyc.gov

El rediseño busca resolver la inseguridad vial y mejorar el acceso para 32.000 viajeros

El nuevo diseño prevé la reconstrucción total de la calzada junto con infraestructura especializada para peatones y ciclistas, respondiendo a demandas históricas.

Julia Kerson, vicealcaldesa de Operaciones, aseguró que la obra traerá “lugares públicos mejor diseñados” y pondrá “las necesidades de los neoyorquinos como prioridad central”.

Los resultados de los talleres realizados en 2024 muestran un amplio respaldo social: de acuerdo con datos del NYC DOT, más del 85% de los 3.600 encuestados apoyó la alternativa que enlaza el parque y la plaza tanto con el arco conmemorativo como con la Fuente Bailey, identificada como “Opción B”.

Así, el proyecto de rediseño de Grand Army Plaza, liderado por el alcalde Mamdani y el Departamento de Transporte de Nueva York, representa una transformación integral que beneficiará a más de 32.000 usuarios diarios de autobuses, peatones y ciclistas. La propuesta ya cuenta con el apoyo mayoritario de la comunidad para la opción que conecta el parque, el arco y la fuente.

La propuesta del Departamento de Transporte de Nueva York busca resolver el caos vial en Grand Army Plaza y proteger a peatones y ciclistas. Foto: nyc.gov

Instituciones, funcionarios y sociedad civil expresan su apoyo

El comisionado Mike Flynn del NYC DOT destacó la trascendencia del plan: “Cada vez que el Departamento ha expandido el espacio peatonal en el parque, el beneficio ha sido inmediato y evidente.

El Arco Conmemorativo es un símbolo de Brooklyn, y estamos listos para dar el siguiente gran paso en la creación de un espacio público que enorgullezca a toda la ciudad”.

La cooperación institucional suma al Departamento de Parques, cuya comisionada Tricia Shimamura remarcó la importancia de facilitar un acceso seguro y relaxado a Prospect Park: “Nuestros parques alcanzan su mayor potencial cuando son seguros, acogedores y fáciles de alcanzar para todos los neoyorquinos”.

Desde la presidencia del distrito, Antonio Reynoso celebró la eliminación de obstáculos para el acceso al parque: “Grand Army Plaza ofrecerá, por fin, el acceso seguro y eficiente que esta zona imprescindible necesita. Exhorto a los habitantes del barrio a participar de los talleres y contribuir con el futuro de uno de sus tesoros urbanos”.

La concejala Shahana Hanif calificó la reforma de “verdaderamente transformadora” y recordó que durante años la plaza fue uno de los cruces más peligrosos del distrito, llamando explícitamente a la participación de los residentes del Distrito 39 en las próximas instancias participativas.

El respaldo institucional incluye la Asamblea estatal: el asambleísta Robert Carroll afirmó que los espacios públicos de gran escala “son la esencia de la vitalidad de Nueva York” y confió en que la plaza alcanzará reconocimiento internacional.

Organizaciones de la sociedad civil también se hacen presentes. El director ejecutivo de Transportation Alternatives, Ben Furnas, subrayó el objetivo de recuperar la visión original de Olmsted para Prospect Park: “Con este proyecto, una de las intersecciones más confusas y peligrosas de Brooklyn se convertirá en un nuevo espacio público de referencia, accesible para peatones, ciclistas y usuarios de autobús”.

Desde la Prospect Park Alliance, Morgan Monaco recordó los 150 años de la plaza como punto de encuentro y entrada al parque, y anticipó que la intervención fortalecerá su papel de “plaza mayor” para la comunidad.

La serie de talleres presenciales y virtuales determinará el alcance final del plan, según confirmó el NYC DOT. La reconstrucción, prevista tras terminar el diseño en 2026, devolverá a Grand Army Plaza su rol como acceso seguro y plaza central, tal como lo concibieron los fundadores de Brooklyn.