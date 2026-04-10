El ganador de un premio de lotería de USD 78 millones no aparece y el plazo para cobrar está por vencer

El premio mayor de USD 78 millones de la Lotería de Texas está próximo a vencer si el boleto ganador no se reclama antes del 14 de mayo de 2026. (AP Foto/Wilfredo Lee, File)

El premio mayor de USD 78 millones correspondiente al sorteo de la Lotería de Texas celebrado en noviembre de 2025 está próximo a vencer, ya que el boleto ganador continúa sin ser reclamado y la fecha límite para presentarse ante las autoridades estatales es inferior a un mes. Esto afecta directamente al poseedor del boleto, adquirido en Brownsville, quien podría perder el derecho a la suma millonaria si no realiza los trámites necesarios antes del 14 de mayo de 2026, de acuerdo con el comunicado oficial de la Texas Lottery Commission, la entidad estatal reguladora de juegos de azar de Texas.

El organismo precisó que el billete fue comprado en Gordon’s Bait & Tackle, ubicado en la ciudad de Brownsville, cerca de la frontera entre Estados Unidos y México. Corresponde al sorteo de la Lotto Texas, efectuado el 15 de noviembre de 2025. El ganador seleccionó la modalidad de pago en efectivo, lo que le permitiría recibir USD 43.757.223,10 antes de impuestos. Este pago se otorga siempre que se cumplan los requisitos y plazos regulatorios.

La ley que rige la Lotería de Texas determina que todos los premios deben reclamarse dentro de los 180 días posteriores a la fecha del sorteo. Si el premio no es solicitado en ese periodo, la totalidad de los fondos pasa a los programas sociales y educativos autorizados por la Legislatura estatal, según la legislación y los comunicados oficiales de la Texas Lottery Commission.

¿Dónde y cuándo se compró el boleto ganador de la Lotto Texas?

El boleto ganador fue adquirido en Gordon’s Bait & Tackle, un comercio de la ciudad de Brownsville, junto a la frontera de Estados Unidos y México. El billete corresponde al sorteo realizado el 15 de noviembre de 2025 de la Lotto Texas. Se optó por el pago en efectivo, que representa exactamente USD 43.757.223,10 antes de impuestos.

El sorteo otorgaba un premio global de USD 78 millones bajo la opción de anualidad. Sin embargo, la mayoría de ganadores suele preferir el pago único en efectivo, que se entrega de manera inmediata tras la validación oficial del boleto.

¿Cuál es la fecha límite para reclamar el premio y qué ocurre si no se presenta el ganador?

La fecha límite para reclamar este premio es el 14 de mayo de 2026 a las 17:00. Si el poseedor del boleto no se presenta ante la Texas Lottery Commission antes de ese momento, pierde el derecho a cobrar el premio. Conforme a la normativa, los fondos se destinan a programas sociales y educativos aprobados por la Legislatura de Texas.

Este mecanismo es estándar para todos los premios de la Lotería de Texas que no se reclaman a tiempo. La Texas Lottery Commission indica que su propósito es asegurar la transparencia en el uso de los recursos recaudados y fortalecer la confianza pública en el sistema de loterías.

El boleto ganador de la Lotto Texas fue adquirido en Gordon’s Bait & Tackle en Brownsville y corresponde al sorteo del 15 de noviembre de 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué requisitos existen para cobrar un premio de Lotto Texas?

Para premios como el de USD 78 millones, el ganador debe contactar a la Texas Lottery Commission y pedir una cita para validar y entregar el boleto ganador. Es obligatorio presentarse en persona en la sede central de la comisión en la ciudad de Austin. Esta validación presencial es un requerimiento tanto de seguridad como para evitar fraudes.

El boleto presentado debe coincidir exactamente con la combinación sorteada: 7, 17, 23, 28, 39 y 48, conforme lo expone la entidad estatal reguladora. Se exige también una identificación válida y la completitud del proceso administrativo. No se aceptan reclamaciones fuera del plazo ni si hay boletos dañados que impidan verificar su legitimidad.

¿Existen excepciones a los 180 días para reclamar premios en Texas?

La Texas Lottery Commission otorga una sola excepción a la regla de los 180 días: determinados miembros del personal militar, que cumplan requisitos específicos contemplados en la normativa, pueden solicitar una prórroga. Esta extensión solo se autoriza en casos puntuales y justificados.

El solicitante debe probar su condición de personal militar y seguir el procedimiento especial definido por la comisión. Cada solicitud es verificada y aprobada conforme a los lineamientos internos y a la ley estatal vigente.

¿Qué sucede con los fondos no reclamados de la Lotería de Texas?

Los premios no reclamados se transfieren al fondo estatal, orientado a programas sociales y educativos como iniciativas de educación y salud, de acuerdo con la normativa de la lotería. Según reportes oficiales, el propósito de este mecanismo es asegurar que la recaudación por venta de boletos de lotería beneficie a la comunidad, incluso ante la falta de reclamantes.

Esta normativa se aplica a todos los premios y está diseñada para garantizar la transparencia y la correcta administración de los recursos, tal como subraya la Texas Lottery Commission en sus comunicaciones institucionales.

El ganador de la Lotería de Texas puede elegir entre pago en efectivo de USD 43.757.223,10 antes de impuestos o la anualidad completa de USD 78 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Con qué frecuencia quedan premios sin reclamar y cuál es el impacto?

La incidencia de premios no reclamados en la Lotería de Texas se modifica cada año, pero los casos que involucran sumas millonarias, como el actual, son poco habituales. Registros históricos de la comisión documentan precedentes en los que premios mayores quedaron sin cobrar y los fondos fueron asignados a proyectos estatales, permitiendo alcanzar cifras relevantes para el financiamiento público.

La entidad estatal publica periódicamente informes sobre el destino de estos recursos y realiza campañas informativas para alertar sobre la importancia de conservar y verificar los boletos.

¿Qué recomienda la comisión para evitar perder premios de la Lotería de Texas?

La Texas Lottery Commission sugiere que los jugadores comprueben cuidadosamente los resultados de cada sorteo y guarden los boletos en un lugar seguro. Para premios de gran envergadura, como el caso actual de USD 78 millones, recomienda contactar inmediatamente al organismo y pedir asesoramiento.

Entre las pautas oficiales figuran:

Revisar los números ganadores en el sitio oficial de la Texas Lottery Commission o en puntos autorizados.

o en puntos autorizados. Proteger los boletos de daños, humedad o extravío.

Confirmar las fechas límite para cobros según cada sorteo.

Comunicarse con la comisión para resolver dudas y solicitar turnos de validación si corresponde.

¿Cómo impacta la transferencia de premios no reclamados en la comunidad de Texas?

La transferencia de premios sin dueño a fondos estatales destinados a programas sociales y educativos contribuye al fortalecimiento de estos sectores en el estado de Texas. Si bien el efecto sobre el titular potencial es inmediato, el sistema asegura que los recursos generados permanezcan al servicio de la sociedad.

El caso del actual premio mayor pendiente de cobro, por un total de USD 78 millones, es uno de los episodios recientes que ilustran la relevancia de respetar los plazos y requisitos para acceder a los premios ofrecidos por la Texas Lottery Commission.