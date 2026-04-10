Donald Trump aclaró cuál es el principal objetivo de Estados Unidos en la negociación con Irán: “No pueden tener un arma nuclear”

Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos Donald Trump declaró que Irán no puede tener un arma nuclear, enfatizando que este es el objetivo principal en cualquier negociación con Teherán.

Durante un encuentro con la prensa, Trump sostuvo: “Un buen acuerdo contemplaría que Irán no tenga un arma nuclear, es el primer objetivo. No pueden tener armas nucleares, es el 99% de lo que buscamos”. Añadió que considera que el cambio de régimen en Irán ya se produjo, aunque aclaró que ese no era uno de los objetivos iniciales.

Trump también se refirió a la situación militar de Irán, afirmando que el país persa está “militarmente derrotado” y que sus fuerzas navales y aéreas “ya no existen”. El mandatario aseguró que los líderes iraníes “están muertos” y anticipó que el estrecho de Ormuz será abierto “muy rápido, de alguna forma u otra”, con o sin la colaboración de Irán.

El presidente estadounidense subrayó que no permitirá que Irán imponga tarifas al tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, al considerar que se trata de “aguas internacionales”. Trump manifestó: “No vamos a dejar que cobren una tasa para cruzar el estrecho de Ormuz, son aguas internacionales”.

En respuesta a preguntas sobre la posible imposición de peajes por parte de Irán, Trump reiteró que “no vamos a dejar que eso suceda”. Además, mencionó que la apertura del estrecho ocurrirá “muy pronto” y restó importancia a la necesidad de su uso por parte de Estados Unidos, remarcando que “otros países usan el estrecho”.

Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

Consultado sobre la continuidad de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, Trump indicó que aún no se sabe si las negociaciones serán únicas o se extenderán en el tiempo. Afirmó que no es necesario contar con un plan alternativo: “No necesitamos un plan de respaldo... les hemos golpeado fuerte, nuestro ejército es increíble”.

En cuanto a las conversaciones de alto nivel, Trump transmitió sus buenos deseos al vicepresidente estadounidense, JD Vance, antes de su viaje a Islamabad para participar en las negociaciones con Irán. El mandatario expresó: “Le deseé suerte”.

Pakistán ve decisivas las conversaciones entre EEUU e Irán en Islamabad

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, consideró un momento decisivo las conversaciones previstas este fin de semana en Islamabad entre delegaciones de Estados Unidos e Irán, cuyo objetivo es avanzar hacia el fin del conflicto que los enfrenta. Sharif advirtió que, aunque se ha logrado un alto el fuego temporal, la siguiente etapa del diálogo supondrá una “fase difícil”.

En una intervención televisada, Sharif agradeció a los dirigentes de ambos países por aceptar la propuesta de alto el fuego y la invitación a negociar en territorio paquistaní. El mandatario calificó este avance como “un importante acontecimiento” y “un motivo de orgullo no solo para Pakistán, sino para todo el mundo musulmán”.

La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, se desplazó a Islamabad mientras las partes mantienen amenazas de romper la tregua. Sharif subrayó que la mediación para alcanzar la tregua de doce días, anunciada a mediados de semana, requirió “convencer a Teherán y Washington de una manera muy cautelosa, pero con confianza”.

Sharif insistió en que el éxito de las negociaciones depende de la voluntad de Washington y Teherán para avanzar en un proceso que podría sentar las bases de una paz sostenible.

El primer ministro reiteró que el papel de Pakistán ha sido el de un facilitador, y destacó la importancia de que las potencias involucradas asuman compromisos firmes durante las conversaciones. Añadió que tanto el Gobierno como el Ejército paquistaní se mantendrán activos para asegurar que las negociaciones puedan avanzar sin nuevas interrupciones.