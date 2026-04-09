Estados Unidos

Trump criticó nuevamente a la OTAN: “Ninguno de los países que la forman entiende nada a menos que se les presione”

El mandatario se despachó una vez más contra el bloque por no respaldar la posición de los Estados Unidos en la guerra contra Irán

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Donald Trump vuelve a cuestionar la relevancia de la OTAN al considerar irreversible la salida de Estados Unidos de la alianza. (AP/ARCHIVO)
Donald Trump vuelve a cuestionar la relevancia de la OTAN al considerar irreversible la salida de Estados Unidos de la alianza. (AP/ARCHIVO)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves a la OTAN al afirmar que “ninguno de los países que la forman entiende nada a menos que se les presione”. Las declaraciones fueron difundidas en redes sociales, un día después de acusar a los Estados miembro de “no estar ahí” cuando se les necesita.

Trump también expresó que “ninguna de esta gente, incluido nuestra muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les presionara”. El miércoles, sostuvo que la OTAN “no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió que “la gran mayoría” de los países europeos “han colaborado” con Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos acusa a los miembros de la OTAN de no prestar apoyo en momentos cruciales, como en el conflicto de Medio Oriente.
El presidente de Estados Unidos acusa a los miembros de la OTAN de no prestar apoyo en momentos cruciales, como en el conflicto de Medio Oriente.

En una entrevista concedida la semana pasada a The Telegraph, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que evalúa seriamente la posibilidad de retirar a su país de la OTAN debido a la negativa de la alianza atlántica de sumarse a su postura en la guerra contra Irán.

Trump calificó a la alianza como un "tigre de papel" y aseguró que la salida de Estados Unidos del pacto de defensa es ahora "irreversible“, según publicó el diario. Expresó que desde hace tiempo mantiene dudas sobre la credibilidad de la OTAN.

Nunca me dejé convencer por la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel, y Putin también lo sabe, por cierto“, sentenció.

Las declaraciones del jefe de la Casa Blanca motivaron una reacción inmediata del primer ministro británico Keir Starmer, que afirmó que la OTAN sigue siendo “la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca”, y resaltó que seguirá defendiendo los intereses británicos “pese al ruido”.

El presidente Trump considera salida de Estados Unidos de la OTAN (REUTERS/Evan Vucci)
El presidente Trump considera salida de Estados Unidos de la OTAN (REUTERS/Evan Vucci)

Previamente, Trump había expresadosu decepción con los aliados de la OTAN por no enviar apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante el conflicto en Medio Oriente. En un evento económico en Miami, declaró: "No estuvieron allí“. Añadió que Estados Unidos destina miles de millones de dólares al año a la OTAN para proteger a sus socios, y que siempre habría respondido en caso de ser necesario. “Pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?”, señaló.

El mandatario cuestionó la falta de respaldo de los aliados europeos y remarcó: "¿Por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? No estuvieron allí para nosotros“, recordando los desacuerdos que mantiene con los gobiernos europeos desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

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