Los mejores lugares para ver los cerezos en flor en Central Park

Variedades de cerezos como Kwanzan, Yoshino, Higan y Okame ofrecen distintos tiempos y colores de floración en el parque (REUTERS/Adam Gray).

Miles de flores rosas y blancas cubren Central Park durante la primavera: las variedades de cerezos, donadas en parte por Japón desde 1912, despliegan su máximo esplendor entre finales de marzo y principios de mayo. Estos famosos árboles convierten áreas como el Reservorio Jacqueline Kennedy Onassis, Cherry Hill, Pilgrim Hill y Sheep Meadow en destinos buscados tanto por habitantes como por turistas. Estas floraciones, imposibles de predecir con exactitud cada año por los cambios de temperatura y precipitaciones, ofrecen uno de los espectáculos naturales más apreciados de la ciudad de Nueva York.

Las especies presentes en Central Park

El Central Park, a diferencia de otras locaciones, posee la cualidad de que es un lugar en el que conviven diversas especies de cerezos en flor, cada una con tiempos de floración ligeramente distintos. Según el sitio oficial de Central Park Conservancy, las especies que se encuentran en el parque son el Kanzan, el Yoshino, el Higan y el Okame.

El Kanzan, también llamado Sekiyama, se ubica especialmente en la zona oeste del Reservorio cerca de la calle 90 y es reconocible por su corteza lisa y flores de 20 a 50 pétalos. Esta especie fue parte de un intercambio histórico cuando el alcalde de Tokio regaló cerezos a Estados Unidos en 1912 y algunos de estos ejemplares llegaron a Central Park.

Por su parte, el Yoshino produce flores blancas, suele florecer antes que el Kanzan y es típico de áreas como Cherry Hill y el sendero de Pilgrim Hill en el Upper East Side. En Japón, estos árboles fueron cultivados históricamente en la antigua aldea de Somei. Lugares como el monte Yoshino llegan a albergar la floración de 30.000 cerezos cada año.

El Higan aporta flores blancas y rosadas, visibles especialmente en los alrededores del Great Lawn y Sheep Meadow. Según Central Park Conservancy, en Japón algunos ejemplares superan los mil años de vida, aunque el parque neoyorquino es considerablemente más joven. Por último, el Okame, que se adelanta a otras variedades y prolonga su floración, brinda un espectáculo adicional con el cambio de color en sus hojas durante el otoño.

People take photographs amid Central Park's cherry blossom trees in New York City, U.S., April 8, 2026. REUTERS/Adam Gray

Los mejores lugares para observar los cerezos en flor en Central Park

El inicio y el punto máximo de la floración varía según la estación y las lluvias. El Central Park Conservancy informa que los brotes pueden comenzar a fines de marzo y alcanzar su apogeo entre la mitad y el fin de abril, mientras que la floración se extiende hasta mayo si el clima es favorable. Además, recomiendan a los visitantes evitar caminar fuera de los caminos, no cortar las flores ni trepar a los árboles para preservar el ciclo natural y la salud de las especies.

La mayor concentración de cerezos se da en los senderos este y oeste del Reservorio Jacqueline Kennedy Onassis, donde conviven Kanzan y Yoshino. Estos ejemplares también se observan en sur de Cedar Hill, entre las calles 74 y 77.

La zona de Cherry Hill, cerca de Bow Bridge, está bordeada por Yoshinos y ofrece vistas emblemáticas del lago y Manhattan. El panorama se repite en Pilgrim Hill, cuya pendiente cubierta de cerezos Yoshino se consolida como uno de los puntos preferidos para contemplar y fotografiar la floración.

Cherry Hill y Pilgrim Hill destacan entre los mejores lugares para observar y fotografiar los cerezos en flor (REUTERS/Adam Gray).

En Sheep Meadow, típica área de picnic y descanso del East Side, las copas de Kanzan se elevan sobre el césped y forman un dosel bajo el cual los visitantes pueden relajarse. El Central Park Conservancy destaca que la alineación de cerezos detrás del Museo Metropolitano de Arte brinda un ambiente más tranquilo y menos concurrido.

El Great Lawn, el mayor espacio verde del parque, exhibe ejemplares de ambas especies, bordeando la zona sur y el lateral este. Se observan también agrupaciones a lo largo del sendero entre el East 72nd Street Playground y el Richard Morris Hunt Memorial. Por su parte, las rutas del Ramble y el sendero de los Olmos muestran esporádicamente cerezos en flor, integrados entre otros árboles autóctonos.

Por último, la Fuente Bethesda, uno de los puntos más reconocibles de Central Park, se rodea también de flores tanto rosas como blancas. Asimismo, detrás del Delacorte Theater, donde se celebra Shakespeare in the Park, florece un pequeño grupo de Yoshinos.