La playlist de Artemis II: cuáles son las canciones que acompañaron a la tripulación

FOTO DE ARCHIVO: La tripulación de la misión Artemis II de la NASA, compuesta por la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen, el comandante Reid Wiseman y el piloto Victor Glover, posa para una foto grupal dentro de la nave espacial Orion de regreso a casa tras un sobrevuelo de la cara oculta de la Luna el 6 de abril de 2026. NASA/Handout vía REUTERS

La tripulación de Artemis II vivió su regreso a la Tierra tras el sobrevuelo lunar, acompañada de una playlist cuidadosamente seleccionada.

La agencia espacial estadounidense NASA compartió públicamente la lista de canciones elegidas por los astronautas, honrando una costumbre que une a cada misión desde los días del programa Apolo y estableciendo, además, un récord: la misión recorrió 406.225 kilómetros desde la Tierra, lo que permitió a la tripulación contemplar la cara oculta de la Luna bajo la luz del día.

La playlist de la misión Artemis II incluyó ocho canciones seleccionadas personalmente por los astronautas para acompañar su regreso a la Tierra tras el sobrevuelo lunar. (NASA/Imagen cedida a través de REUTERS)

Las canciones se difundieron a través de Spotify, la plataforma de streaming musical, y en redes sociales, fortaleciendo la conexión entre los astronautas y el público.

“Cada pista fue seleccionada por la tripulación lunar, continuando una tradición que comenzó hace más de 50 años. Estén atentos para descubrir qué canciones elegirán la próxima vez”, anunció la NASA en su canal oficial, de acuerdo a información de cbsnews.com.

Las canciones de la misión Artemis II

La playlist que acompañó a Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen durante su travesía espacial incluyó una selección ecléctica que refleja los gustos personales de la tripulación y la intención de mantener elevado el ánimo colectivo.

Las canciones seleccionadas fueron:

Under Pressure – Queen & David Bowie;

– Queen & David Bowie; Pink Pony Club – Chappell Roan;

– Chappell Roan; Green Light – John Legend (con André 3000);

– John Legend (con André 3000); Sleepyhead – Young & Sick;

– Young & Sick; In a Daydream – Freddy Jones Band;

– Freddy Jones Band; Working Class Heroes (Work) – CeeLo Green;

– CeeLo Green; Good Morning – Mandisa & TobyMac;

– Mandisa & TobyMac; Tokyo Drifting – Denzel Curry & Glass Animals.

Cada tema marcó el inicio de una nueva jornada en la cápsula Orion, reforzando la moral del equipo y recordando la conexión con la cultura popular contemporánea.

El origen de la tradición musical en NASA

La costumbre de despertar a los astronautas con música se remonta a las primeras misiones Apolo. Según los registros históricos de la NASA, esta práctica surgió para fortalecer la camaradería y crear un ambiente positivo tanto entre los tripulantes como con el equipo de control de misión en Houston.

La NASA compartió públicamente la lista musical de Artemis II a través de Spotify y redes sociales, acercando la experiencia de la tripulación al público global. (NASA/Handout via REUTERS)

Lynn W. Heninger, en una carta dirigida al Congreso en 1990, explicó que “el elemento común de todas estas selecciones es que promueven la camaradería y el espíritu de cuerpo entre los astronautas y el personal de apoyo en tierra. Esa es la única razón para la música de despertador; la gerencia de NASA nunca ha intentado dictar su contenido ni permitido influencias externas”, según CBS News

La selección incluye desde éxitos actuales hasta clásicos, y en muchas ocasiones refleja el humor, las emociones y el contexto de cada misión, como cuando la tripulación de Apolo 15 eligió el tema de 2001: Odisea del Espacio.

Reacciones de la tripulación y del público

La playlist de Artemis II contribuyó a crear ambiente en la cápsula y generó comentarios en redes sociales. El comandante Wiseman bromeó cuando el control de misión interrumpió antes de tiempo Pink Pony Club, y la tripulación compartió su entusiasmo por las canciones seleccionadas.

La misión Artemis II recorrió un récord de 406.225 kilómetros desde la Tierra y permitió la contemplación de la cara oculta de la Luna bajo la luz del día. (NASA/Handout via REUTERS)

El público replicó la lista en plataformas de streaming y varios de los temas experimentaron un aumento en las reproducciones tras ser difundidos por la NASA, según el medio especializado en exploración espacial space.com.

La tradición ganó tal relevancia que algunos artistas enviaron saludos o versiones especiales de sus obras, como ocurrió con R.E.M. en misiones previas, evidenciando el efecto cultural y mediático de la iniciativa.

Música como puente entre la tripulación y la Tierra

La selección diaria de canciones cumple la función de conectar emocionalmente a los astronautas con quienes los siguen desde la Tierra. Los temas elegidos operan como alarma y refuerzan la identidad de la misión y el espíritu de equipo.

Las canciones elegidas para Artemis II abarcaron géneros diversos, desde clásicos como ‘Under Pressure’ hasta opciones contemporáneas, reflejando los gustos variados de la tripulación. (NASA/Handout via REUTERS)

La NASA ha reiterado que la decisión sobre las canciones siempre depende de la tripulación, procurando que refleje tanto sus preferencias como el ánimo que buscan transmitir.

La expectación por conocer la canción elegida en cada jornada suma un elemento de cercanía y humanidad a la cobertura pública.

Artistas como R.E.M. demostraron el impacto cultural de la iniciativa enviando saludos e interpretaciones especiales para misiones espaciales previas. (NASA/Handout via REUTERS)

Aunque la NASA no confirmó si mantendrá la costumbre de recibir a la tripulación con Going Back to Houston de Dean Martin, la tradición apunta a continuar en futuras misiones.

La selección de canciones dependerá nuevamente de los gustos de los astronautas y de la atmósfera que quieran crear, manteniendo así la música como un símbolo de unión durante las exploraciones más allá de la Tierra.